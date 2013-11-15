Мельница мифов: "Кошмар" жизни Бетховена

В последнее время на страницах СМИ и в интернете можно прочитать о том, будто бы композитор Людвиг ван Бетховен был восьмым сыном женщины, которая болела сифилисом, и семеро детей которой страдали от разных врожденных заболеваний. Его часто используют противники абортов в спорах со своими оппонентами. Однако это утверждение является настоящим мифом.

Как используется миф о сифилисе в семье Бетховена?

Интересно, что этот миф возник совсем недавно, в конце прошлого века — однако уже сейчас практически невозможно установить, кто является его автором.

Он имеет множество вариантов, однако чаще всего встречается такая формулировка — представьте себе, что принципиальный противник абортов беседует с человеком, который допускает подобную операцию по медицинским показаниям. Они, само собой, жарко спорят о том, допустимы ли аборты в принципе или нет, и тут противник задает своему оппоненту следующий вопрос:

"Предположим, что вы знакомы с беременной женщиной, которая уже имеет 8 детей. Двое из них — слепые, трое — глухие, один — умственно недоразвитый, сама она больна сифилисом. Вы посоветуете ей сделать аборт?".

Как правило, сторонник абортов по медицинским показаниям отвечает утвердительно:

"Да, в такой ситуации нужно сделать аборт".

После чего его оппонент со злорадной усмешкой сообщает:

"Поздравляю вас, вы только что убили Людвига ван Бетховена".

После чего ответ оппонента уже не важен — главное то, что предъявив такой аргумент (который объявляется чистой правдой) принципиальному противнику абортов удалось загнать его в угол и испытать чувство вины. Ведь, согласитесь, так просто взять и убить великого композитора Людвига ван Бетховена — это не шутка.

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Впрочем, я сейчас не буду говорить об абортах — у сторонников и противников этой операции есть немало вполне разумных аргументов в защиту своей точки зрения. Скажу о другом — приведенный выше аргумент является совершенно некорректным, поскольку представляет собой миф чистейшей воды. А использование мифов в дискуссии о реальных проблемах является весьма нечестным приемом, совершенно недопустимым в приличной компании. Да и вообще, нельзя бороться за правду, прибегая при этом ко лжи.

Самое интересное, что для того, что бы убедиться в том, что утверждение о больной сифилисом беременной женщине, которая хочет родить восьмого ребенка несмотря на то, что все ее дети — хронически больные люди, является ложным, достаточно просто ознакомиться с биографией Бетховена.

Братья и сестры Бетховена

И те, кто сделают это, увидят, что в 1770 году в Бонне у Иоганна ван Бетховена и Марии-Магдалины Кеверих родился второй сын, которого назвали Людвигом. Впрочем, ему было суждено остаться старшим сыном в семье Бетховенов, поскольку первенец, Людвиг Мария, родившийся годом раньше, умер через шесть дней после своего появления на свет. Причины столь ранней смерти неизвестны, однако следует заметить, что в те времена это было совершенно обычным явлением из-за несоблюдения санитарных норм при родах.

После у Бетховенов родилось еще пять детей, двое из которых, Николаус Иоганн и Каспар Карл, дожили до совершеннолетия.

Причем если Каспар Карл умер в 31 год от туберкулеза легких (от него остался сын, которого взял под свою опеку Людвиг), то Николаус Иоганн, отличавшийся крепким здоровьем, умер на шестьдесят втором году жизни, пережив на 21 год Людвига (который умер в 1827 году в возрасте 57-ми лет). Остальные трое детей умерли еще во младенчестве, причем причина смерти во всех случаях была одна и та же — туберкулез. При этом никто из этих пятерых не был ни слепым, ни глухим, ни умственно отсталым.

Да и сам Людвиг, кстати, не был глухим с рождения — он потерял слух после отита, который случился из-за его привычки часто опускать голову в таз с ледяной водой во время работы над своими произведениями.

Итак, мы уже сразу видим как минимум три неверных утверждения:

детей в семье Бетховенов было не восемь, а семь,

Людвиг был не самым младшим, а вторым по старшинству (и старшим среди выживших),

и никто из всех детей не страдал никакими врожденными заболеваниями.

Конечно, очень жаль, что больше половины юных Бетховенов не дожили до совершеннолетия — кто знает, может быть в их лице мир потерял настоящих музыкальных гениев, ведь и Николаус, и Каспар тоже были способными музыкантами. Однако, увы, в те времена туберкулез был страшной болезнью, от которой спасения практически не было — до открытия Роберта Коха, которое помогло людям справится с этим недугом, оставалось еще более ста лет.

Была ли больна мать Бетховена сифилисом?

Ну, а теперь давайте проверим, была ли мать великого композитора Мария-Магдалина Кеверих больна сифилисом.

О ней известно, что она умерла в 1787 году в возрасте 39-ти лет от туберкулеза — болезни, похитившей и большинство ее детей. Кстати, это случилось в том же году, когда скончался последний ребенок Бетховенов — Мария Маргарита. По всей видимости, Мария-Магдалина заразилась туберкулезом, ухаживая за больной дочкой, и ослабленный частыми родами организм не слишком уже молодой женщины (напомню, что в те времена дамы редко доживали до пятидесяти лет, а те, кому это удавалось, считались древними старухами) не смог справиться с болезнью.

Совершенно очевидно, что сифилис не был причиной смерти матери Бетховена. Однако страдала ли они этой венерической болезни при жизни? Скорее всего, нет — никаких документальных свидетельств, подтверждающих это, не найдено.

И это при том, что Мария-Магдалина достаточно часто обращалась к врачам — что, собственно говоря, не удивительно, поскольку она часто рожала. Но никто из докторов Бонна, которые осматривали мать Бетховена, ни о каких признаках сифилиса никогда не упоминал. А это уже достаточно для того, что бы сделать вывод о том, что Мария-Магдалина не страдала этой болезнью — в те времена доктора сразу же сообщали всем близким о первых признаках сифилиса у кого-то из их семьи. Это было нужно для того, что бы предотвратить распространение болезни.

Отец Бетховена дожил до 52 лет, будучи пьяницей

Интересно, что и отец Бетховена, судя по всему тоже не болел сифилисом — вообще у него, в отличие от его хрупкой и болезненной супруги, здоровье было отменное. Единственное, что подтачивало его могучий организм — так это пьянство, часто весьма и весьма неумеренное. Однако даже это не помешало ему дожить до пятидесяти двух лет — для тех времен это считалось практически долгожительством. Как видим, подозревать родителей великого композитора в том, что кто-то из них был болен страшной венерической болезнью совершенно безосновательно.

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Что же, думаю, теперь ни у кого не возникает сомнения в том, что приведенное в начале статьи утверждение про больную сифилисом женщину, имеющую семерых хронически больных детей и желающую родить восьмого — чистой воды миф (по крайней мере, по отношению к Людвигу ван Бетховену). Причем, судя по всему, этот миф был специально придуман противниками абортов в пропагандистских целях — эта нелепица всякий раз всплывает именно во время дискуссии о искусственном прерывании беременности. И хотя я не собираюсь упрекать сторонников запрета абортов за то, что они отстаивают свою точку зрения, однако мне совершенно непонятно, почему ради этого нужно приводить заведомо ложный аргумент. Неужели они думают, что их оппоненты не умеют читать и не в состоянии сами ознакомиться с биографией великого маэстро?

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