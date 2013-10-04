Мельница мифов: все, что мы не знали про обувь

Оказывается, об эстетическом вкусе (либо о его отсутствии), национальности, месте проживания, роде занятий, классовом статусе и гендерной принадлежности человека можно судить по его обуви. Авторы исторического исследования "Обувь: от сандалий до кроссовок" развенчивает многие мифы, связанные с этой необходимой деталью человеческого туалета.

У многих свежа в памяти информация, исходившая от Эдварда Сноудена, что американские спецслужбы многое о личности индивида узнавали благодаря страничкам в социальных сетях. Следовательно, чтобы оставаться инкогнито, достаточно не выставлять себя любимого на всеобщий показ, но есть то, что человек не в состоянии скрыть, как бы ни пытался. Оказывается, это то, что мы носим на ногах, то есть обувь.

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"Веками обувь являлась своеобразным источником информации, так как могла кое-что поведать о характере своего хозяина, его социальном положении, уровне культуры и даже о его сексуальных предпочтениях", — утверждает ряд зарубежных авторов, написавших интересный труд "Обувь: от сандалий до кроссовок". В английском оригинале — Shoes: a history from sandals to sneakers. Это первая книга, в которой описана всемирная история обуви с древних времен до наших дней.

Предпринята не только попытка опровергнуть миф о низменности этого столь необходимого человеку предмета гардероба, но и показать эротический подтекст античных ремешков, передать ужас средневековых моралистов перед длинноносыми башмаками, выявить роль обуви в религиозных ритуалах, объяснить, что следует понимать под процессом постфрейдовской сексуализации туфель, рассказать историю высокого каблука и раскрыть секрет экстраординарной популярности кроссовок.

Авторы исследования убеждают нас, что "в современной Северной Европе безупречно белые кроссовки, которые молодой человек носит практически не снимая, сообщают о его принадлежности к особой молодежной субкультуре, последователей которой (в основном выходцев из рабочего класса) называют "качками". Их пристрастие к незапятнанной белизне подразумевает необходимость постоянно чистить и подкрашивать эту обувь. И здесь возникает неожиданная параллель, отсылающая нас к концу XVIII века, когда отбеливание башмаков было одним из обязательных ритуалов для европейского джентльмена".

Если обратить свой взгляд на другие народы и эпохи, то можно узнать много интересного и избавиться от многочисленных мифов про обувь. "В коллекции Международного музея обувной промышленности (Musee International de la Chaussure) в Роман-сюр-Изер (Франция) хранятся привезенные из Австралии ритуальные туфли курдаитча (kurdaitcha, kadaitcha), сплетенные из человеческих волос, перьев и шерсти животных, что развеивает миф, будто австралийские аборигены всегда и при любых обстоятельствах ходят с босыми ногами".

Глядя на обнаженные и босые античные статуи, у кое-кого может возникнуть обманчивое впечатление, что именно так древние греки и расхаживали в повседневной жизни. Несмотря на реалистичность изображения, произведениям искусства все же присущ некий символизм. Мужская обнаженная натура античных изваяний — это художественная условность и скульпторы изображали мужчин обнаженными и босыми даже в тех ситуациях, которые в реальной жизни требовали, чтобы человек был полностью одет. А мужчины и женщины на древнегреческих вазах зачастую изображены босыми.

"И это скорее условность, которая отчасти объясняется тем, что художникам, располагавшим достаточно скудным арсеналом технических средств и приемов, было трудно изобразить такой замысловатый предмет, как сандалия, — полагают авторы исследования. — В действительности, и это не вызывает сомнений, почти все древние греки, независимо от своей половой принадлежности, обычно ходили по улице обутыми, а иногда не снимали обувь и находясь в стенах дома". Босого афинянина, об этом написано в древнегреческих источниках, принимали за философствующего аскета или нищего. Даже закаленные спартанцы, с детства тренировавшиеся босыми, в быту также носили обувь.

На Западе слишком долгое время муссировалась лишь одна тема — бинтование ног у китайских девочек, чтобы сделать их ступни маленькими. За этой частностью, ученые не обращали внимания на сложные представления об обуви в Китае. Достаточно сказать, что одна из самых экстравагантных пар туфель, описанных в китайской литературе, — "сны бабочки" — принадлежала не женщине, а мужчине.

"В шедевре китайской народной литературы, романе XVIII века "Сон в красном тереме", много внимания уделяется едва ли не каждому предмету одежды многочисленных персонажей, — пишут исследователи. — Одно из самых захватывающих и подробных описаний можно найти в 45-й главе, где речь идет о мужской обуви, знаменитых туфлях "с узором из бабочек, порхающих среди цветов" (hutie luohua xie), известных также под названием "сны бабочки" (hutie meng). Это атласные туфли на низком каблуке, расшитые цветами, с аппликацией в виде бабочек, чьи атласные крылышки трепещут при каждом шаге владельца.

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Неудивительно, что эта прекрасная вещь принадлежит Цзя Баоюю, герою романа (подлинному денди эпохи династии Цинь, если таковые вообще существовали). Он надевает эту прекрасную обувь в дождливый день, чтобы навестить любимую сестру Линь Даюй: "На Баоюе был короткий халат из красного шелка, перехваченный в талии широким поясом, одновременно служившим полотенцем для вытирания пота, зеленые шелковые штаны, на ногах — носки, вышитые шелком и золотом, и домашние туфли с узором из бабочек, порхающих среди цветов".

О других распространенных мифах, связанных с обувью, поговорим в другой раз.