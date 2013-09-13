Мельница мифов: "Стоунхендж" Гиммлера

"Стоунхенджем" Третьего рейха называют чертову дюжину песчаных скал на западе Германии. Неизвестно, откуда появилось и что означает само название скал. Являлось ли это таинственное место языческой святыней, доставшейся христианам? Почему Экстернштайне даже пытался восстановить рейхсфюрер СС Гиммлер? Какие культы процветают здесь до сих пор?

До сих пор на западе Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, в округе Липпе (Kreis Lippe), в северной части Тевтобургского леса, где германские племена под командованием Арминия разбили легионы Древнего Рима, находятся 13 скал Экстернштайне. Многими мифами и легендами окутаны эти места, и о некоторых из них мы расскажем в данной статье.

Экстернштайне состоит из пяти массивных основных скальных "колонн", достигающих порой сорока метров, расположенных в десяти километрах от города Детмольд (Detmold). Существует предположение, что эти скалы образовались 120 миллионов лет назад, во времена мелового периода, на краю древнего моря, занимавшего большую часть нынешней северо-западной Европы. Другая гипотеза состоит в том, что Экстернштайне находятся почти на самом рубеже древнего ледника, около того места, где проходила граница гигантской ледяной стены, которая начиналась на юго-западе Англии и уходила в бескрайние евразийские степи.

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Нынешнее название Экстернштайне (Externsteine) возникло не раньше позапрошлого столетия. Встречались разные формы написания: Eggstersteine, Eggerstersteine, Egistersteine. Есть две этимологические версии происхождения: от немецкого слова Egge (мель, мелководное место в реке), или Elster (сорока). Во всяком случае ее название никогда не производили от латинского externus (внешний, наружный). Известно, что приблизительно около 1564 года два местных теолога Герман Хамельманн (Hermann Hamelmann) и Маврикий Пидерит (Mauritius Piderit) использовали название Rupes Picarum - "сорочья скала". Хотя точно неизвестно, селились ли когда-либо сороки в окрестностях Экстернштайне.

Оригинальную мысль высказал создатель организации "Наследие предков" — Ahnenerbe Герман Вирт (Herman Wirth). По его мнению название Экстернштайне появилось в Саксонии в 3-м веке и первоначально произносилось как eccestan - "материнский камень". Короче говоря, специалисты пока затрудняются дать удовлетворительный ответ на вопрос о происхождении этого названия и его последующей эволюции.

До прихода к власти национал-социалистов, Экстернштайне не пользовались вниманием со стороны специалистов, хотя в период между 1881 и 1888 годом здесь проводились первые, очень примитивные археологические раскопки. То, что нацисты (пусть и редко) использовали Экстернштайне в своей пропаганде — сослужило делу его изучения дурную службу. Археологов Третьего рейха позже по идеологическим соображениям обвинили во всех смертных грехах, приписав им, в том числе и "ненаучный подход" к изучению Экстернштайне. Однако невозможно отрицать, что наиболее ценные открытия были сделаны в здешних местах именно в 1934 — 1935 годах.

Особенно много для изучения Экстернштайне сделал немецкий историк-любитель Вильгельм Тойдт (Wilhelm Teudt), который в 1929 году опубликовал свой главный труд "Германские святыни" (Germanische Heiligtümer), до сих пор почитаемый в эзотерических и неоязыческих кругах. Именно он, после прочтения ряда монографий профессиональных историков и собственных наблюдений, назвал Экстернштайне "немецким Стоунхенджем", поскольку и тут некогда практиковался солярный культ.

Будучи осведомленным об астрономическом использовании британских мегалитов, он в том же духе делал вывод и о скалах Экстернштайне. Тойдт полагал, что все разрушения приходились на эпоху принятия христианства. В 772 году вторгшийся в Саксонию император Карл Великий, низверг находившуюся в Экстернштайне языческую святыню Ирминсул (Irminsul).

В то время разгорелась жаркая дискуссия между "академистами" и "дилетантами", которая вышла далеко за пределы Германии. Вильгельм Тойдт, ставший правоверным национал-социалистом, тем не менее в Третьем рейхе не удостоился каких-либо особых наград. В феврале 1938 года его выдворили из "Аненэрбэ".

Однако клеймо на нем и пропагандируемых им идеях осталось несмываемое. Курьез заключается в том, что выдвинутые Тойдтом теории не вдохновляли нацистского идеолога Альфреда Розенберга, а Гиммлер, после публичной критики Гитлером теории "культового предназначения" Экстернштайне, предпочел "забыть" об этих скалах навсегда.

Немудрено, что при таком отношении Экстернштайне в послевоенные годы сделался культовым местом паломничества для всевозможных последователей эзотерики, которые собираются здесь накануне Вальпургиевой ночи и в день летнего солнцестояния. В это время сюда строжайше запрещено приносить алкоголь, разбивать палатки и разводить костры. Власти закрывают все ближайшие автомобильные парковки, чтобы любители мистики проделывали последние километры до своей святыни пешком.

В начале августа 2013 года в Падеборне открылась тематическая выставка "Верую — христианизация Европы в Средние века" (Credo — Christianisierung Europas im Mittelalter), которая в очередной раз призвана развенчать национал-социалистический миф об Экстернштайне, как о культовом месте древних германцев. Уже неоднократно ученая общественность заявляла, что "все ранее проводившиеся исследования, в том числе и археологические раскопки, не смогли предоставить убедительных доказательств того, что это были языческие культовые сооружения.

Поэтому нет оснований считать, что Экстернштайне был центром почитания солнца и что здесь отправлялись древние культы, в частности германский культ Ирминсула и римский культ Митры". Местное издание Westfälische Nachrichten ("Вестфальские новости") со ссылкой на куратора выставки сообщает, что "ключом к пониманию этого комплекса служит барельеф "Снятие с креста" (Kreuzabnahmerelief), который скорее всего создан в 1100 году монахами монастыря Абдингхоф, в окрестностях Падерборна".

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В немецких СМИ высказывается точка зрения, что Экстернштайне крайне неудобное сооружение людских рук и природы, поскольку каждое поколение имеет о нем свое собственное мнение, более зависящее от господствующих в обществе вкусов, нежели от научных изысканий. К этим скалам относятся скорее как к художественному произведению и высказывают свои предпочтения и вкусы, а не занимаются реальным изучением этого уникального объекта. Часто Экстернштайне выхватывают из исторического контекста и наслаждаются его магией и очарованием, совершенно забывая, что это сооружение нужно тщательно исследовать.