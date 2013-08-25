Череп и кости - вовсе не символ смерти

Человеческий череп и скрещенные под ним кости… Все знают этот знак, как и то, что он означает — впрочем с последним, как правило, несколько сложнее. Этот древний символ и религиозный элемент присутствует в культуре разных стран. О хрустальных индейских черепах, ну, кто только не писал, и он тоже имеет свою историю, причем очень древнюю историю.

Череп со скрещенными… саблями!

Казалось бы, что рассказ о "мертвой голове" как символе следует начать с пиратов. Однако они в реальной жизни (кино это совсем другое!) как раз не слишком часто его использовали. Да, многие пираты имели черные флаги, но изображен на них этот знак был далеко не всегда, и от традиционного знака он сильно отличался. Например,

у пирата Калико Джека Рэкхама на флаге был череп со скрещенными абордажными саблями,

у Томаса Тью — рука с мечом,

у легендарной Черной Бороды Эдварда Тича — скелет с копьем пронзающий алое сердце(!),

у Эдварда Лоу — красный скелет.

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Пират Эммануэль Уин хотя и имел на флаге изображение черепа и скрещенных костей, сам череп у него был нарисован боком и смотрел почему-то слева направо. У Кристофера Кондента черепов со крещеными костями было сразу три, зато у Эдварда Инглэнда "мертвую голову" дополняли песочные часы!

"Адамова голова" — символ армии

В христианской культуре изображение черепа с крестом из костей получило название "Адамова голова". Существует предание, что прах Адама находился на Голгофе, где произошло распятие Христа. И вот когда Христос был распят, его кровь просочилась сквозь землю и омыла череп Адама.

Таким образом, все человечество в его лице освободилось от грехов и получило возможность спасения. Так это было на самом деле или нет, но такова легенда, и вот поэтому-то она и приобрела символическое значение освобождения от смерти и спасения среди христиан. Но этот же символ использовался также и по всему миру, причем… преимущественно в армии.

Причем это отнюдь не были армии каких-нибудь "диких народов", а самых что ни на есть цивилизованных: британской, французской, финской, болгарской, венгерской, австрийской, итальянской и… русской!

"Адамова голова" как элемент военной формы

Впервые "мертвая голова", как элемент военной формы, начала использоваться с середины XVIII века в гусарских полках прусской армии Фридриха Великого. Форма прусских гусар состояла из

чёрных чикчир с белым шитьем (штаны в обтяжку),

доломана и ментика,

и чёрной шапки-мирлитон с вышитыми серебряным черепом и костями, которые должны были символизировать мистическое единство войны и смерти на поле битвы.

Символика "смерти-бессмертия" в XVIII веке появилась и в британской армии, а именно — в 17-м уланском полку, в память о генерале Вольфе, убитом в Квебеке в 1759 году во время войны с французами. В 1855 году в ходе Крымской войны после самоубийственной атаки британской легкоконной бригады, истреблённой огнём русской пехоты и артиллерии (и потому именуемой в британских военных источниках "атакой в долине Смерти") в сражении под Балаклавой, эмблема "мёртвой головы" получила дополнительное звучание.

Череп и кости были наложены на скрещенные уланские пики, опирающиеся на ленту с надписью " DEAF OR GLORY" -"СМЕРТЬ ИЛИ СЛАВА". Через некоторое время пики с эмблемы были удалены, однако череп и кости остались. Боровшийся против французских захватчиков вплоть до сражения при Ватерлоо в 1815 году "Чёрный легион" герцога Брауншвейгского в качестве эмблемы также использовал "Адамову голову" и она же была эмблемой "гусар смерти" (houssards de la mort) у французов-роялистов, боровшихся против революционного режима во Франции, и числе и в рядах русских войск.

Череп и кости в истории русский армии

Мертвая голова в Русской Императорской армии как символ бессмертия впервые была использована во время Отечественной войны 1812 года одним из конных полков Петербургского ополчения, который назывался "Смертоносным" или "Бессмертным" полком. На головных уборах чинов этой части крепился серебряный череп над скрещенными костями. Этот символ, как следует из самого названия полка, использовался не столько как символ смерти, а скорее как символ бессмертия.

Герб на головных уборах в виде черепа и костей был официально установлен Государем Императором Николаем II в начале XX века и для одного из регулярных полков русской кавалерии — Александрийского гусарского полка.

"Баклановский значок"

Как пишет "Военная Энциклопедия" Сытина (1915 год), однажды находившийся в крепости Грозной генерал Я. П. Бакланов, который стал очень популярным в России благодаря своим подвигам на Кавказе, "с оказией" получил неизвестно от кого и откуда посылку. Когда её вскрыли, в ней оказался чёрный шёлковый значок" (как издавна назывались в русской армии "малые флаги"). На этом значке была вышита белая "Адамова голова" (череп и кости), обрамлённая девизом, повторяющим заключительные слова христианского Символа веры:

"Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь". "Этот мрачный значок наводил ужас на чеченцев, — продолжает биограф, — и Бакланов с ним не расставался до конца жизни".

На могиле героя на Новодевичьем кладбище в Петербурге на добровольные пожертвования (генерал умер в бедности и был похоронен за счёт Донского войска) был поставлен памятник. Памятник изображал "скалу, на которую брошена бурка и папаха, а из-под папахи выглядывает этот чёрный "Баклановский" значок".

"Сбил самолет — получи "череп и кости"!"

В русской армии периода Первой мировой войны эмблема с "Адамовой головой" широко использовалась в русской военной авиации. Было принято решение установить, в качестве дополнительной награды, или знака отличия, для лётчиков, сбивавших вражеские аэропланы, георгиевскую ленту, на которой черепами со скрещенными костями должны были отмечать число уничтоженных самолетов противника: золотыми черепами должны были отмечаться — десятки, серебряными — единицы.

Многие из этих проектов воплотились в жизнь, сохранились подобные знаки, равно как и другие, в форме "мёртвой головы", наложенной на пропеллер самолета. Этот символ использовался в ударных частях Русской армии в период революции 1917 года. Причем наибольшую известность получили "Корниловский ударный полк" и "Женская боевая команда (батальон) смерти" Марии Бочкарёвой, защищавшая от большевиков Зимний дворец в октябре 1917 года. Для их награждения летом 1917 года был учреждён особый знак в виде черепа с костями на чёрно-красной ленте.

Череп и кости в огне революции и гражданской войны

Во время Гражданской войны "мёртвая голова" использовалась обеими сторонами, но чаще белогвардейцами. Белые сочетали в своей символике "череп и кости" с выражением готовности умереть за своё дело. К примеру, на украшенном "мёртвой головой" знамени "Царскосельского батальона смерти" было написано: "Лучше смерть, чем гибель Родины". На знамёнах красногвардейцев "мёртвая голова" встречалась реже, но тоже встречалась, и обычно сочеталась с угрозой уничтожить своего врага ("Смерть буржуям", "…врагам трудового народа", "…контрреволюционерам", и т. п.).

Вскоре после окончания первой мировой войны, капитуляции Германии и начала вспыхнувшей там Ноябрьской революции 1918 года, эмблема "мёртвой головы" появилась на форме бойцов добровольческих корпусов, мобилизованных республиканским правительством Фридриха Эберта, Филиппа Шейдемана и Густава Носке на борьбу с немецкими большевиками-спартаковцами.

"Адамова голова" от казаков до байкеров

Во время Второй мировой войны изображение черепа и скрещенных костей использовали бойцы 1-й казачьей кавалерийской дивизии, позднее XV (XIV) казачьего кавалерийского корпуса генерала Гельмута фон Паннвица и других казачьих частей и подразделений в составе германского вермахта, а также войск СС (например, 3-я танковая дивизия СС "Тотенкопф"). И по сей день "мёртвая голова" продолжает оставаться военной эмблемой и используется подразделениями ряда государств. Также череп с костями часто используется наёмниками в различных конфликтах.

Этот символ также используют некоторые современные неонацистские организации. У байкеров череп считается символом, приносящим победу, и символизирует защиту от смерти. Он же является символом Пиратской партии, цель которой — реформа законодательства в области интеллектуальной собственности, патентов и копирайта. Она выступает за свободный некоммерческий обмен информацией и недопустимость преследования за этот обмен по закону, а также за неприкосновенность частной жизни.

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Ну и конечно, изображение человеческого черепа часто используется в качестве предупреждающего знака о смертельной опасности, например, о токсичных материалах на химическом производстве, высоком напряжении электрического тока. Особенно часто встречается он сегодня на опорах электропередач, где он еще и дополняется надписью: "Не влезай! Убьет!".

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