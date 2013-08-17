Полнолуние и сон: как они взаимосвязаны?

В полнолуние люди-оборотни превращаются в животных, у душевнобольных обостряются их недуги, самоубийцы сводят счеты с жизнью, а обычным людям плохо спится… Луна будоражила сознание людей веками, мифы о ее таинственном влиянии на человеческий организм встречаются практически у всех народов мира.

В полнолуние сон сокращается на 20 минут

Но настолько ли эти истории фантастичны? Недавно группа ученых из Швейцарии получила фактическое подтверждение того, что в полнолуние действительно неважно спится — наш сон укорачивается на целых 20 минут.

Главная ценность этой работы в том, что она беспристрастна: данные о влиянии света полной Луны на сон ученые получили… случайно. Изначально данные собирались с совершенно другой целью. Специалисты из Базельского университета в Швейцарии под руководством Кристиана Кайокена пытались понять, как меняется сон с возрастом. Для этого они снимали у нескольких добровольцев энцефалограмму во время сна, изучая, как активность спящего мозга и качество сна зависят от различных факторов.

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Как фазы Луны влияют на мозг человека

Само исследование проводилось в начале 2000-х годов. Спустя несколько лет ученые обратили внимание на еще один фактор, который в изначальном исследовании "не участвовал": на фазы Луны. Оказывается, ЭЭГ сна менялось в зависимости от того, был ли на небе тонкий месяц или полная Луна. Активность мозга показывала, что во время полнолуния сон был значительно менее глубоким — на 30 процентов. Более того, во время полной Луны и за несколько дней до нее участникам эксперимента требовалось в среднем на 5 мнут больше времени, чтобы заснуть. А в общей сложности сон укоротился на 20 минут.

В чем механизм этой связи, ученым еще предстоит выяснить. Пока известно только одно: дело не в том, что яркий лунный свет заливает комнату и мешает спать — во время эксперимента добровольцы спали в закрытом помещении, куда не проникал уличный свет. Возможно, предполагают исследователи, дело в некоем биологическом механизме, доставшемся нам от далеких предков.

Эксперимент немецких ученых не подтвердил выводы швейцарцев о зависимости фаз Луны на сон

Интересно, что несколькими годами ранее немецкие ученые получили прямо противоположные результаты. Они пригласили добровольцев в "лабораторию сна", чтобы выяснить, как полнолуние влияет на людей. Две ночи приборы фиксировали активность их мозга, частоту дыхания и сердечный ритм.

Одна ночь в лабораторных условиях была проведена в полнолуние,

вторая — в другое время.

Установленная в лаборатории камера фиксировала, насколько был спокоен сон подопытных. Тогда результаты показали, что полнолуние не оказывало никакого влияния на сон подопытных. Какие результаты считать более точными, сказать сложно.

Результаты, полученные швейцарскими учеными, скорее всего, более беспристрастны, поскольку перед исследователями изначально не стояло задачи доказать или опровергнуть влияние на людей полной луны. Пока ученые будут искать обоснованную причину связи полнолуния и бессонницы, вспомним уже доказанные факторы, имеющие влияние на качество сна.

Чем сон человека отличается от сна животных?

В отличие от животных, мы не спим стоя или лежа на деревьях. Спящий человек во сне ворочается — ему нужно разгрузить давление на определенные участки и восстановить нормальное кровоснабжение. При очень глубоком сне этого порой не происходит, и тогда мы просыпаемся с затекшей

рукой

или ногой.

Наш спящий мозг регулирует эти движения, и в этот момент наш сон становится менее глубоким. Равномерное распределение веса тела по поверхности обеспечивает более спокойный сон, поэтому умеренно упругая поверхность для сна лучше, чем пуховая перина или аскетичные доски. Так что польза от сна на твердой поверхности — не более, чем миф.

Во время сна партнеры двигаются на кровати синхронно

Кстати, партнеры, делящие кровать, двигаются почти синхронно. Была установлена высокая степень влияния перемещений одного из спящих на перемещения того, кто лежит рядом. Поэтому логично, что супругам или партнерам лучше ложится спать в одно время: иначе при расхождении фаз сна они будут мешать друг другу.

Общепринятый миф о том, что полезно спать в прохладной комнате, тоже давно подвергается сомнению.

На практике мало людей, способных заснуть при температуре 16-17 градусов по Цельсию.

Последнее время ученые склоняются к тому, что параметры комфортной температуры для сна индивидуальны. Главное, чтобы комната была хорошо проветрена.

Что мешает хорошему качеству сна?

Использование гаджетов и смартфонов плохо влияет на засыпание

Спеицалисты-сомнологи советуют выключать все гаджеты не менее, чем за 2-3 часа до сна. Дело в том, что мелькание и свет от экрана, а также обилие информации возбуждают нервную систему и препятствуют нормальному засыпанию.

Установлено, что пользование планшетом или смартфоном на протяжении двух часов перед сном может спровоцировать снижение уровня мелатонина в организме на 23 процента.

Обычно уровень мелатонина зависит от того, насколько темно в помещении, в котором находится человек, и готов ли организм ко сну. Таким образом, ученые предполагают, что присутствие гаджетов в спальные может вызвать бессонницу.

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Алкоголь является противоположностью успокоительного

Вреден для сна и алкоголь, несмотря на то, что многие люди считают его едва ли не успокоительным средством. Не так давно группа исследователей из Лондонского центра изучения сна подтвердила, что употребление алкогольных напитков вечером нарушает нормальные циклы сна. Спиртное действительно сокращает время, которое необходимо для засыпания, однако в то же время, оно уменьшает продолжительность активной фазы сна. Человек, пытающийся выспаться при помощи алкоголя, просыпается утром разбитым, а при регулярном употреблении спиртного на ночь рискует получить бессонницу.

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