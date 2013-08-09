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Автор Игорь Буккер

Мельница мифов: ужасы оккупации Германии

Наука » Полезно знать

Последний глава государства и главнокомандующий вооруженными силами Третьего рейха гроссадмирал Карл Дёниц пробыл в этом качестве недолго — меньше месяца. Однако за время его правления успело возникнуть много мифов о советских солдатах. Один из них про то, будто бы на территории Германии наши войска творили примерно то же, что гитлеровцы — в СССР.

Горе войны, радость Победы

Поскольку нельзя объять необъятное, поговорим о "дикости" азиатских орд, которыми пугала бюргеров геббельсовская пропаганда. В прошлом году мы писали о том, как сейчас на Западе вновь начинают муссировать тему жестокости советских солдат, победивших фашизм. Определенным политическим силам это нужно, вот они и прибегли к старому мифу, возрождают давно канувшие в Лету страхи. Чего стоят одни воспоминания немецких женщин, переживших издевательства от военнослужащих Красной армии.

Мы не говорим, что их не было, как были случаи убийств, грабежей и прочих эксцессов со стороны победителей. Однако они не достигли масштабов холокоста, а очень скоро побежденные, еще недавно жаждавшие сдаться англо-американцам и продолжать сопротивляться русским, признали, что победители с Востока оказались намного лучше бравых янки и чопорных англичан.

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В мемуарах австралийского военного корреспондента Осмара Уайта "Дорога завоевателей" (Osmar Egmont Dorkin White. Conquerors' Road) можно прочитать о немалых случаях изнасилований и грабежей, совершенных американскими джи-ай и подданными Ее Величества королевы Британии: "Задолго до того, как союзники дошли до концлагерей, в которых зондеркоманды специализировались на уничтожении евреев и славян, и мир узнал, что означали слова Гитлера об "окончательном решении", солдаты, побеждавшие немцев, начали переполняться гневом и местью.

Радиообращение Эйзенхауэра "Мы приходим победителями!" подразумевало, что командование имело право реквизировать любое пригодное жилье в полуразрушенных городах. Стариков, больных, детей часто выгоняли в развалины, чтобы они беспокоились сами о себе. "Единственный способ научить Krauts (презрительная кличка немцев; буквально, "капустники", аналог русского "фрицы" — Прим. Ред.) тому, что в войне нет ничего хорошего, заключается в том, чтобы обращаться с ними так же, как они когда-то поступали с другими".

Я слышал этот девиз постоянно. Победа подразумевала право на трофеи. Победители отбирали у врага все, что ему нравилось: выпивку, сигары, фотоаппараты, бинокли, пистолеты, охотничьи ружья, декоративные мечи и кинжалы, серебряные украшения, посуду, меха. Этот вид грабежа назывался 'освобождением' или 'взятием сувениров' .

После того, как боевые действия переместились на немецкую землю, солдатами фронтовых частей и теми, кто следовал непосредственно за ними, было совершено немало изнасилований. Количество их зависело от отношения к этому старших офицеров. В некоторых случаях личности нарушителей были установлены, они были отданы под суд и наказаны. Юристы держались скрытно, но признавали, что за жестокие и извращенные половые акты с немецкими женщинами некоторые солдаты были расстреляны (особенно в тех случаях, когда это были афроамериканцы). Однако я знал, что многие женщины были изнасилованы и белыми американцами. Никаких акций против преступников предпринято не было.

Русские разрушали, грабили и насиловали точно так же, как немцы (по рассказам польских беженцев) делали это четыре года назад в Польше и России… Загадочные люди эти русские! Изнасилования — и извинения. Кражи — и попытки загладить их продуктовыми дарами. Дикий грабеж разрушенного города — и уже через несколько дней попытки восстановить его…Никакого террора в Праге или другой части Богемии со стороны русских не наблюдалось. Русские — суровые реалисты по отношению к коллаборационистам и фашистам, но человеку с чистой совестью бояться нечего.

Одна женщина, которая рассказала мне большую часть сказок о жестокостях русских, от которых волосы встают дыбом, в конце концов была вынуждена признать, что единственным свидетельством, которое она видела собственными глазами, было то, как пьяные русские офицеры стреляли из пистолетов в воздух или по бутылкам".

По статистике за изнасилования, убийства и грабежи мирного населения советскими военными трибуналами было осуждено 4148 военнослужащих. Нередко приговоры приводились в исполнение командирами без приговора трибунала.

В 1967 году в Западной Германии увидела свет книга историка Марлиз Г. Штайнерт (Marlis G. Steinert) "23 дня правительства Дёница. Агония Третьего рейха" (Die 23 Tage der Regierung Dönitz. Die Agonie des Dritten Reiches). В своем объективном историческом исследовании автор описывает настроения верхушки Германии по отношению к советскому солдату-победителю: "Ужас и страх перед русскими были слишком велики.

В действительности поведение советских войск было не "естественной страстью к жестокостям со стороны азиатских орд, а ответом за годы нечеловеческого обращения немцев с русскими"; тем не менее это не меняет факта, что во всех своих планах Дёницу приходилось учитывать этот психоз страха — и он знал, что страх этот оправдан". Недавно эту книгу издали и у нас, правда, в переводе с английского.

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С мнением профессионального историка согласны участники сражений Второй мировой войны. Особенно наши бывшие враги. Автор сборников интервью с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны Артем Драбкин выложил в Сети интервью с одним из ветеранов танковых войск рейха Людвигом Бауэром.

"Вопрос: Как вы восприняли капитуляцию, как поражение или как освобождение?

Ответ: Нет, нет, конечно, как поражение. Это было одно из самых потрясших меня впечатлений в жизни. При этом было столько несправедливости, мои симпатии к американцам, если у меня к ним были какие-то симпатии, полностью исчезли. Хотя русские к нам не очень хорошо относились, хотя русские после войны плохо обошлись с немецкими женщинами, но я больше ненавижу американцев, русских я вообще не ненавижу. Но я ненавижу американцев.

Русские просто сказали: теперь будет так. На эту тему есть анекдот: два рыбака, русский и американец, ловят рыбу. Русский поймал рыбу, убил ее и съел. Американец поймал рыбу, отпустил ее обратно в реку, потом опять поймал, потом опять отпустил. И так ее мучил, пока рыба не сдохла. Вот так примерно у нас было. Еще есть много анекдотов, но это не так важно. Но американцев я люто ненавижу".

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