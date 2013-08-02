Мельница мифов: гладиаторы не были рабами

Пожалуй, ни об одних бойцах не создавалось столько мифов, как о гладиаторах. И появились эти мифы уже в настоящее время, когда из-за произведений художественной литературы и фильмов, посвященных гладиаторским боям, отважные бойцы римских амфитеатров стали вновь популярны. В этой статье мы рассмотрим самые распространенные заблуждения о гладиаторах.

Следует заметить, что обилие мифов о гладиаторах породило банальное отсутствие достоверной информации об этих отважных бойцах Древнего Рима. Дело в том, что долгое время гладиаторские игры и все, что было с ними связано, не было предметом отдельного изучения историков. Вооружение, жизнь и быт этих бойцов рассматривали лишь как довесок к другим исследованиям — например, отечественные историки занимались гладиаторами только в контексте восстаний римских рабов, в частности, восстания Спартака. Или же им уделялось немного внимания как общему элементу древнеримской культуры массовых зрелищ.

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Однако недавно появилось несколько работ, например, "Игры со смертью" немецкого историка М. Юнкельмана или "Гладиаторы" отечественного специалиста по истории оружия К. Носова, в которых феномен гладиаторских игр рассматривается сам по себе. И сразу же выяснилось, что общие представления об этих бойцах в большинстве случаев совершенно неправильны. Именно такие мифы, порожденные неверным толкованием или ориентировкой не на исторические источники, а на произведения художественной литературы, я и хочу рассмотреть. Итак,

Миф первый: традицию состязаний гладиаторов римляне переняли от этрусков

Следует заметить, что подобное заблуждение часто встречается не только в научно-популярных статьях, но и в научных работах. Причем, как это не странно, оно вообще ни на чем не основано — нет никаких свидетельств того, что этруски устраивали что-то подобное. Не сохранилось ни барельефов, ни мозаик, ни письменных свидетельств того, что на территории, контролируемой этрусками, проходили гладиаторские бои. Есть, правда, фреска из этрусской "гробницы Авгуров", изображающая бой человека с собакой, однако это скорее не гладиаторский бой ("мунус", как называли его римляне), а звериная травля ("венацио").

Корни же венацио и мунеры (множественное число от "мунус") весьма различны — первые берут свое начало от подготовки и тренировок охотников. А вот мунера происходит от ритуала погребения — первые гладиаторские игры всегда устраивались над могилой усопшего. Таким образом, они являлись чем-то вроде жертвоприношения духу умершего римлянина (а кроме того, считалось, что погибшие гладиаторы будут его телохранителями на том свете). Таким образом логично предположить, что если римляне что-то и заимствовали от этрусков, так это венацио — бои людей и животных (или животных друг с другом), но никак не гладиаторские игры.

Что касается места возникновения мунеры, то, по мнению многих ученых, эти игры, скорее всего, появились в Кампании. Там найдены самые древние памятники, указывающие на бои гладиаторов, относящиеся к IV веку до нашей эры — в самом Риме первые бои гладиаторов были устроены на сотню лет позже. Кроме того, именно в области проживания кампанцев были найдены самые древние гладиаторские школы. Так что, судя по всему, мунера появилась именно в этой местности.

Миф второй: в основном гладиаторы были рабами

Скорее всего, подобное заблуждение базируется на том, что именно гладиатор Спартак был предводителем крупнейшего в Древнем Риме восстания рабов. При этом упускается из вида тот факт, что сам Спартак не был рабом до того, как попал в гладиаторы. Его определили сражаться на арену после того, как этот отважный фракиец дезертировал из римской армии (а туда он попал как военнопленный — римляне во время Республики часто пополняли войска захваченными в плен воинами противника). То есть Спартака приговорили к боям на арене за преступление.

Вообще, гладиаторов можно было разделить на четыре категории, и в первую войдут военнопленные. Это, без сомнения, самый древний тип гладиаторов, который существовал и во времена Республики, и в эпоху Империи. Во вторую категорию войдут приговоренные к битвам на арене преступники — эта традиция началась в эпоху поздней Республики и продолжалась во время Империи. Третья категория — это рабы, которых тоже стали отдавать в гладиаторы со времен конца Республики. Однако во время Империи таковых в рядах бойцов на арене значительно сократилось — публике не нравилось, что гладиаторы-рабы часто дрались вяло и без энтузиазма.

Следует заметить, что ни для кого из бойцов вышеупомянутых трех категорий теоретически гладиаторство не было пожизненным занятием. Так, каждый боец — и раб, и преступник, и военнопленный получал за выступление деньги (если оставался жив), причем немалые. Гонорар такого бойца равнялся пятой части его рыночной стоимости. То есть через пять удачных боев раб и военнопленный вполне могли выкупиться на волю. А что касается осужденных преступников, то их срок выступления на арене обычно ограничивался пятью годами, после чего такой боец мог спокойно покинуть гладиаторскую казарму.

Более того, достаточно часто гладиатор, принадлежащий к одной из этих трех категорий мог быть отпущен по желанию зрителей после удачного выступления на арене. Или же освобождение ему дарил эдитор (устроитель игр) за проявленное мужество или первоклассное владение оружием. В знак такого освобождения гладиатору выдавали деревянный меч под названием рудис — отсюда и термин "рудиарий", то есть освобожденный от своих обязанностей гладиатор.

Тем не менее этим шансом пользовались далеко не все — имеется немало свидетельств период Империи, когда рудиарии вновь возвращались на арену. Скорее всего, их толкала на это жажда легкого и очень большого заработка — ведь рудиарий получал за каждый бой не менее 12 тысяч сестерциев (для сравнения — на прокорм семьи в течении года у римского крестьянина или ремесленника уходило где-то 500 сестерциев). Но иногда рудиарии вновь оказывались на арене за новые преступления — таков был сирийский гладиатор Фламма, который получал рудис целых четыре раза — и дожил при этом до 30 лет, после чего устроился тренером (римляне называли их "докторами") в гладиаторскую школу.

Но кроме трех вышеперечисленных категорий существовала еще и четвертая — свободные люди, добровольно ушедшие в гладиаторы (ауктораты). Такие появились еще при Республике, однако во времена Империи их количество резко возросло. На некоторых мунера количество аукторатов превосходило число гладиаторов рабов — так, надпись в одном из малоазиатских городов свидетельствует, что на устроенных там в конце I века нашей эры играх на 3-х гладиаторов-рабов приходилось 5 аукторатов.

Интересно, что согласно свидетельствам римских историков, во время Империи в гладиаторы шли не только бедняки, но и дети сенаторов, всадников и богатых торговцев. Бывали случаи, что на арене выступали и императоры, как например, хорошо известный всем Коммод. Кстати, этот император получал за каждое выступление миллион сестерциев — согласитесь, неплохой способ пополнять вечно пустующую римскую казну. Однако в гладиаторы "золотая молодежь" шла не только ради денег — многие делали это для того, чтобы пользоваться успехом у прекрасных дам (гладиаторы всегда нравились женщинам, были даже случаи, когда жены сенаторов и всадников сбегали от своих мужей вместе с этими бойцами) или же из-за нехватки острых ощущений в повседневной жизни (так и напрашивается аналогия с современным увлечением богатых молодых людей экстремальными видами спорта).

Миф третий: гладиаторов на арене заставляли сражаться

Действительно, известны свидетельства современников, говорящие о том, что бойцов на арене принуждали к битве при помощи кнутов и раскаленных железных прутьев. Однако такое применяли только лишь к гладиаторам-преступникам (ноксиям). Профессиональные гладиаторы в понукании не нуждались — они сами с удовольствием вступали в бой, суливший им деньги и славу. Более того, известно, что часто профессионалы жаловались на то, что им приходится редко выступать — дело в том, что гонорар и стоимость профессионала дорого обходились эдиторам, и поэтому они охотнее арендовали у ланист (поставщики бойцов) для представлений новичков.

Кстати, тут следует развенчать еще один миф — крюками с арены тела погибших гладиаторов утаскивали только в тех случаях, когда те были ноксиями, не пережившими своего первого боя. Всех остальных увозили на специальных тележках и после отдавали товарищам по школе, которые хоронили их с честью. В настоящее время известно немало кладбищ гладиаторов при школах, и вид надгробий свидетельствует о том, что эти похороны были, что называется, по первому разряду.

Миф четвертый: жизнь гладиатора была не долгой

На самом деле анализ надгробных надписей свидетельствует о том, что были гладиаторы, которые за свою жизнь провели более сотни боев (рекорд — 158 схваток, и при этом после последней гладиатор остался жив, но вскоре умер от ран). Анализ же известных скелетов гладиаторов показывает, что средняя продолжительность жизни бойца арены равнялась 25-30 годам. Это совпадает со средней продолжительностью жизни всех обитателей Империи того времени — увы, в Риме вообще редко кто доживал до 50-ти лет.

Интересно, что во времена Республики и в начальный период Империи достаточно часто сохраняли жизнь побежденному гладиатору. В среднем из 10 случаев в восьми проигравшему даровали "миссио" (то есть пощаду). Но вот начиная с середины II века до нашей эры уже каждый второй случай проигрыша заканчивался смертью гладиатора по желанию толпы и властей. Однако уже во время правления Диоклетиана (конец III — начало IV века нашей эры) и до самого последнего мунера (404 год нашей эры) смертные приговоры проигравшим вновь выносились достаточно редко — в трех случаях из десяти.

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Как видите, в реальности жизнь гладиаторов была совсем не такой, как это представляют себе неспециалисты, прочитавшие роман Р. Джованиоли "Спартак" или посмотревшие фильм Р. Скотта "Гладиатор". Кстати, и в романе, и в фильме имеется множество откровенных ляпов, посвященных гладиаторам — так, доспехов, защищающих торс гладиаторов, которые красочно показаны в фильме Скотта, никогда не существовало. В реальности грудь и живот секуторов, к которым принадлежали герои Р. Кроу и Х. Феникса были почти всегда обнажены — вообще, только у гладиаторов типа провокатор имелась небольшая нагрудная пластина (до солнечного сплетения), а редкие типы гладиаторов арбелас и димахер, сражавшиеся без щитов, одевались в кольчужный доспех, но их-то в фильме как раз и не показали.

А что касается произведения Джованиоли, то стоит только вспомнить одну из начальных глав романа, в который во время диктатуры Суллы (I век до нашей эры) на арене мирмилон дерется с ретиарием, то сразу становиться ясно, что автор "Спартака" имел о гладиаторах самые смутные представления. Дело в том, что такой тип гладиатора, как ретиарий (вооруженный трезубцем, сетью и кинжалом) появился только в начале I века нашей эры, то есть через тридцать лет после того, как восстание Спартака было подавлено. Да и сражались ретиарии в основном не с мирмилонами, а с секуторами, упоминание о которых тоже имеется в первых главах романа, хотя и этот тип гладиаторов появился в то же время, что и ретиарий…