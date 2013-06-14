﻿Мельница мифов: ласточка не метеоролог

Одни народные приметы имеют под собой научное обоснование, а вот другие являются чистой воды заблуждением. К последним следует отнести и следующую примету: будто наступление дождя можно предсказать по полету ласточек. Раз низко летают, значит, дело к дождю идет. Однако это совсем не так. На самом деле метеорологи из ласточек совсем никудышные.

Антон "ЗООЛОГ" и суперптица

Многие из нас хорошо знают народную примету о том, что если ласточки летают низко, то значит скоро будет дождь. Некоторые также утверждают, что данная примета справедлива и для стрижей — впрочем, их достаточно часто просто путают с ласточками. Но дело даже не в этом, а в том, что многие из нас также неоднократно имели шанс убедиться в том, что эта примета совершенно не работает. Более того, часто бывает так, что ласточки в течении дня несколько раз меняют высоту своего полета — и при этом дождя как не было, так и нет. А иногда даже во время уже начавшегося дождя эти птицы могут летать весьма и весьма высоко.

Читайте также: Почему сокол не разбивается о добычу?

Но почему же, несмотря на явное несоответствие реальных наблюдений теоретическим выкладкам, в эту примету до сих пор верят? Наверное, потому, что данный миф, как это ни странно, имеет некое научное объяснение (что сразу же делает его в глазах многих не мифом, а истиной в последней инстанции). Хотя данное объяснение, на мой взгляд, грешит излишним теоретизированием, поэтому логичнее назвать его все-таки не научным, а околонаучным (ибо любая научная гипотеза требует экспериментальной проверки). Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Как мы знаем, все представители ласточек (сем. Hirundinidae) и стрижей (подотряд Apodes) питаются насекомыми, которых ловят прямо на лету. Само собой, эти птицы летают в основном там, где имеется добыча, то есть высота их полета зависит от того, в каком именно месте в воздухе в данный момент имеется наибольшее количество насекомых. Исходя их этого, некоторыми учеными было высказано предположение, что перед дождем из-за повышения влажности воздуха насекомые в массе своей опускаются поближе к земле — из-за того, что влага конденсируется на их крыльях и образуются капельки, которые утяжеляют шестиногого летуна. Ну, а вслед за едой опускаются к земле и добытчики, то есть ласточки и стрижи.

Что и говорить, картинка совершенно правдоподобная, однако, как я уже говорил… излишне теоретическая. Ибо факты, полученные при наблюдении за насекомыми говорят совсем о другом. Начнем с того, что ласточки и стрижи в основном охотятся за представителями отряда двукрылых (Diptera), то есть за комарами и мухами, хотя также не откажутся от жука, цикады, бабочки, кузнечика или перелетающего на своей паутине паука. Однако именно комары и мухи, во-первых, постоянно собираются в громадные рои, а во вторых, поднимаются выше всех остальных насекомых. То есть высота полета этих птиц зависит в основном от перемещения роящихся двукрылых.

Недавние наблюдения за тем, как летают эти насекомые, показали, что высота их полета совершенно не зависит от влажности воздуха. Во-первых, движения крыльев комаров и мух таковы, что на их концах постоянно образуются микровихри, которые стряхивают капли конденсата. Во-вторых, в основном эти насекомые перемещаются, используя потоки восходящего и нисходящего воздуха. А комары так вообще умеют проходить сквозь дождевые капли, совершенно при этом не намокая. Так что перед дождем или даже во время него роящихся двукрылых можно встретить на достаточно большой высоте.

Читайте также: Айкидо для комара — проходя сквозь капли

А что касается стрижей и ласточек, то они, только увидев роящихся двукрылых, начинают следовать за ним, выхватывая на лету из него насекомых. Такой способ охоты достаточно выгоден — не нужно тратить время на поиск добычи. Соответственно, птица все время следует за насекомыми, и когда те поднимаются, то тоже взмывает вверх, а когда опускаются — снижает высоту. Если же рой вдруг рассеивается (например, из-за ветра) или пропадает из поля зрения ласточки, то и в этом случае она направляется к земле — ведь там можно поживиться жуками, кузнечиками и бабочками, которые не поднимаются особенно высоко. И хотя на их поиски нужно тратить силы, однако полет на низкой высоте отнимает у птицы меньше энергии.

Итак, следует признать, что высота полета стрижей и ласточек зависит не от того, будет ли дождь или нет, а от перемещения в воздухе роящихся насекомых. Ну, а если представить себе стандартный жаркий летний день, то в основном рои двукрылых поднимаются в высь по утрам и ближе к вечеру. В середине дня, когда жара максимальна, эти насекомые предпочитают прятаться в траве. Соответственно, чаще всего и ласточки со стрижами утром и вечером летают высоко, а в середине дня — низко. Что касается пасмурного дня, то тут все может быть и по-другому — например, днем рои могут подниматься высоко (и птицы, соответственно, тоже), а утром и вечером, когда холоднее, они "толпятся" на малой высоте.

Читайте также: Дождевых червей выгоняет наружу страх?

Так что если вы увидите, что ласточки и стрижи вдруг летают достаточно низко, не спешите прятаться под крышу. Метеорологи из этих птиц совсем никудышные, и их низкий полет вовсе не предвещает плохой погоды. Как и высокий — хорошей…