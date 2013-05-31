Мельница мифов: не рабы строили пирамиды

Традиционно считается, что основной рабочей силой при строительстве египетских пирамид были рабы. Однако это не так — по крайней мере, в отношении пирамид, что находятся в Гизе. Не так давно археолог Ричард Реддинг убедительно доказал, что эти чудеса света строили свободные наемные рабочие, у которых даже были свои собственные профсоюзы!

В Египте хотят снести пирамиды

Американский ученый выдвинул очередную версию строительства древнеегипетских пирамид. Однако по-прежнему вопросов не становится меньше. Зачем архитекторам Великой пирамиды понадобились выдающиеся размеры и исключительная точность? Зачем понадобилась огромная сеть проходов и камер? Впрочем, все вопросы для упрощения можно свести к трем: кто построил три пирамиды в Гизе, как и зачем.

Археолог Ричард Реддинг (Richard Redding) из Музея Келси при Мичиганском университете считает, что одну пирамиду во времена III и IV династий Древнего царства (2600-2100 годы до нашей эры) возводили более 20 лет и на ее строительстве было занято от восьми до десяти тысяч человек.

По мнению Реддинга, строители не были рабами, не было среди них и евреев. Евреи, если они и пребывали в рабстве в Египте, хотя никаких археологических свидетельств этого нет, появились там значительно позже. "Пирамиды возводили молодые мужчины, имевшие отменное питание и доступ к добротной медицинской помощи, поскольку они трудились на благо общества", — сказал Реддинг в интервью LiveScience.

Считалось, что после смерти царь (слово "фараон" появилось тысячу лет спустя) получал право восседать рядом с богами и ходатайствовать перед ними за свой народ, отговаривая их насылать на страну эпидемии или предотвращая разливы Нила от наводнений. Пирамиды были важной частью подготовки царя к небесному путешествию.

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Строители объединялись в бригады или артели наподобие современных профсоюзов. Государственные чиновники обращались к главам провинций, которые назывались номами, с указанием, сколько рабочих необходимо прислать. Каждый ном выставлял свою бригаду. Рабочая артель имела свое собственное название, например, "пьянчужки Менкаура" — the Drunkards of Menkaure.

Организация работ и обслуживание столь огромной массы строителей потребовала от бюрократии максимальной эффективности, высказывает свою точку зрения Реддинг. Древние египтяне были фанатиками учета и контроля. Сохранилось множество папирусов, в которых скрупулезно учтено количество потребленного хлеба. К сожалению, в них практически ничего не говорится о потреблении мяса и вообще об организации питания строителей пирамид.

Реддинг произвел самостоятельные расчеты. На основе современных статистических данных он вычислил, сколько калорий или граммов белка необходимо человеку, занятому тяжелым физическим трудом. При этом Реддингу пришлось произвести соответствующую корректировку, потому что, судя по скелетам, древние египтяне были ниже современных людей.

В результате получилось, что рабочие употребляли 67граммов белка в сутки, то есть чуть больше, чем два роял-гамбургера с сыром (McDonald's quarter pounders with cheese). Поскольку основным поставщиком белка служит мясо, то каждый рабочий съедал почти 6 фунтов (2,72 килограмма) мяса в неделю. Ученый предположил, что половину белкового рациона составляла водившаяся в Ниле речная рыба, и проанализировал сведения об останках древнеегипетского скота, чтобы вычислить, сколько мяса можно было получить с одной головы.

Дальнейшие расчеты показали, что 10 тысяч рабочих съедали 105 голов крупного рогатого скота и 368 овец или коз каждые десять дней. Чтобы обеспечить непрерывную поставку мяса, приходилось поддерживать стада численностью 21 900 голов крупного и 54 750 мелкого рогатого скота. Для них требовалось более полутора тысяч квадратных километров пастбищ, то есть около 5 процентов площади дельты Нила, и почти 19 тысяч пастухов и скотоводов, то есть почти 2 процента населения государства.

Эти данные отчасти подтверждаются археологическими раскопками. На месте захоронения строительного мусора Реддинг и его коллеги нашли и изучили 175 тысяч костей, половина из которых принадлежала крупному рогатому скоту, большая часть другой половины — овцам и козам. Удалось идентифицировать до 10 процентов костей животных. Кости свиней встречались крайне редко.

Исследователи обращали внимание на останки датированные временем, когда, как полагают, появились пирамиды в Гизе, то есть четыре с половиной тысячи лет назад. Точно неизвестно, каким образом животных доставляли к месту строительства. Реддинг предполагает, что стада животных перегоняли по суше, другие его коллеги высказываются за то, что скот перевозили по реке.

Раз в два года государственные чиновники проводили перепись рогатого скота, коз и овец, чтобы своевременно принимать неотложные меры. Сегодня подобного рода работа компьютеризирована. Рабочие жили в лагерях, напоминавших небольшие поселения, и состоящих из бараков на 20-40 человек и крупный административный центр. Пищу готовили в централизованных кухнях, а затем доставляли по назначению. Чем выше была должность работника, тем лучше его кормили.

Версию Реддинга поддержала новозеландский египтолог Дженифер Хеллум (Jennifer Hellum) из Оклендского университета. Она считает, что египетское общество с самого начала имело очень развитую бюрократию, где главенствовал иерархический принцип."У египтян был тот самый уровень сложной бюрократии, чтобы построить пирамиды. У них были перепись, налогообложение, централизованное правительство. Все необходимое для достижения такой цели", — сказала Хеллум.

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За такую роскошь пришлось заплатить слишком высокую цену. Пирамиды, в конце концов, разорили государство. После IV династии строительство пирамид прекратилось.