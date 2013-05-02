Язык жестов знаком даже рыбам

Оказывается, у рыб существует некий язык жестов, который понимают представители различных видов, а также беспозвоночные. Биологи из Великобритании выяснили это, наблюдая за поведением груперов и коралловых лососей. С помощью интересной сигнализации рыбы-охотники сообщали своим соседям, где именно прячется добыча, до которой они не могут добраться.

Вышедший недавно на экраны российских кинотеатров мультипликационный фильм "Риф 2: Прилив" (The Reef 2: High Tide) рассказывает, как все обитатели кораллового рифа объединили свои усилия для защиты их родного дома от акул. Интересно, что в данной ленте рыбы разных видов смогли ради достижения общей цели договорится не только друг с другом, но и даже с беспозвоночными обитателями кораллового биоценоза. "Такое бывает лишь в сказках!" — скажете вы и… ошибетесь! Потому что недавние исследования биологов из Кембриджского университета (Великобритания) доказали обратное. Правда, не в случае защиты своего жилища, а на примере коллективной охоты.

Читайте также: Общая угроза делает нас терпимее

Ученым давно известны случаи, когда во время охоты многие хищники, принадлежащие к разным видам, как бы объединяют усилия. Возьмем типичную ситуацию в саванне — там львы, гепарды и леопарды часто вступают в "союз" с птицами, питающимися падалью. Они слышат их позывные и понимают, что в том месте, где кружат эти любители мертвечины, скорее всего, есть больное или раненное животное. Убив жертву, эти охотники все равно не съедают ее целиком, поэтому тем, кто обнаружил добычу, "плата" за труды все-таки достается.

Иногда бывают и более тесные способы взаимодействия — например, гиены, шакалы или гиеновые собаки часто выгоняют свою добычу прямо на львиц. После того, как те успешно умерщвляют жертву, "загонщики" ждут, пока прекрасные амазонки кошачьего племени наедятся и сами приступают к трапезе. Конечно, некоторых животных гиены и шакалы сами могут убить, однако зачем рисковать, если эту опасную работу может сделать кто-то другой, более сильный и ловкий. Кстати, многие антропологи считают, что именно подобное взаимодействие древних людей с волками привело к одомашниванию последних и появлению собаки: исходно дикие волки загоняли добычу к тому месту, где ждали в засаде наши предки, а те, разделавшись с ней, оставляли своим помощникам значительную долю добычи.

Коллективные способы обороны тоже известны — наверное, многие видели, как стаи мелких пичужек отчаянно гоняют ворону или ястреба. А если присмотреться к ним, используя бинокль, то можно увидеть, что эти смелые пташки являются представителями разных видов. Там можно увидеть и синиц, и зябликов, и воробьев — всех, кого обеспокоило появление хищника. И хоть во время "мирной" жизни данные пташки могут и не ладить друг с другом, когда наступает общая угроза, то они действуют весьма слаженно.

Тем не менее, до недавнего времени ученые и не предполагали, что между такими, на первый взгляд, неразумными существами как рыбы, тоже возможны подобные коммуникации во время охоты. Однако работа зоологов из Великобритании развеяла данное заблуждение. А началось все с того, что ихтиолог Александер Вейл вместе с коллегами изучал поведение груперов и коралловых лососей. Через какое-то время после начала исследований ученые заметили один интересный поведенческий элемент — эти рыбы, которые являются хищниками, при обнаружении добычи всегда делали вертикальную стойку на голове и одновременно покачивали ею. Что же могло означать это весьма нетипичное для охотника поведения?

Присмотревшись повнимательнее, ученые выяснили, что подобную стойку груперы и лососи делают только в тех случаях, когда они сами не могут добраться до добычи (например, если таковая прячется среди камней). И, что самое интересное, после того, как охотник выполнял этот трюк (иногда его повторяли несколько раз), к указанному месту сразу же устремлялись другие рыбы — мурены, губаны и другие любители вкусно покушать свежей рыбешкой. Они выгоняли добычу из ее укрытия, после чего начиналась коллективная загонная охота. Интересно, что один раз помощь в извлечение жертвы груперу оказал ни кто иной, как осьминог! Напрашивается вывод — рыбью охотничью сигнализацию понимают даже беспозвоночные.

Как пишут биологи в статье, опубликованной в Nature Communications, стойка на голове соответствовала всем критериям охотничьего жеста — указывала на объект охоты, предназначалась для партнера и вызывала его немедленную реакцию. Впрочем, последнее происходило далеко не всегда. Иногда мурены, которые имеют репутацию тугодумов, не сразу обращали внимание на этот сигнал и групер несколько раз повторял его. При этом его движения были куда более тщательными, чем в первый раз.

Читайте также: Коралл замучила трава, бычки спешат на помощь

Было замечено также, что в ряде случаев охотник несколько видоизменял повторный сигнал — видимо, для большей доходчивости. А в некоторых случаях ему даже приходилось буквально толкать несообразительную мурену к тому месту, где пряталась жертва (кстати, сам групер при этом совсем не рисковал, поскольку на таких крупных рыб мурены не охотятся). Словом, часто охотнику приходилось изрядно "попотеть" — в одной ситуации груперу пришлось ждать целых 25 минут, прежде чем мурена догадалась, что ее зовут принять участие в преследовании добычи.

Следовательно, даже не обладающие развитой нервной системой рыбы тоже представляют себе цель действий и умеют рассказать об этом тем, кто их окружает, чтобы получить помощь. То есть и у них есть когнитивные умения, подобные тем, которыми располагают млекопитающие и птицы. Поэтому история, рассказанная в мультфильме "Риф 2: Прилив" с точки зрения биолога не является совсем уж невозможной в реальности…