Дождевых червей выгоняет наружу страх?

Многие из нас видели, как дождевые черви массово выползают на поверхность земли во время дождя, но мало кто знает, почему они это делают. Впрочем, у ученых на этот счет имеется немало интересных гипотез. Некоторые считают, что червяков выгоняет на поверхность тяга к путешествиям, а другие — что причиной подобного поведения является боязнь кротов. Есть и такие, кто считает обе эти гипотезы справедливыми.

Дождевые черви выползают после дождя: рассматриваем версии почему

Существует много традиционных объяснений подобного поведения дождевых червей (подотряд Lumbricina), однако все они весьма и весьма сомнительны. Люди, далекие от зоологии, полагают, что черви выбираются во время дождя на поверхность потому, что очень любят воду и стараются воспользоваться ситуацией для того, чтобы повысить влажность внутри своего организма. Однако подобная версия очень далека от реальности — ведь влажность в самой почве после начала ливня растет достаточно быстро и червяку достаточно просто мигрировать из нижнего слоя в "промокший" верхний. А вот выползать на поверхность, где он может стать легкой добычей хищников (которые и в плохую погоду не дремлют), этому существу совершенно незачем.

Черви вылезают из земли, потому что боятся утонуть в дождевой воде

Биологи же объясняют это явление следующим образом — во время дождя проникающая в почву вода заливает туннели, по которым дождевые черви перемещаются, То есть эти животные бегут не к воде, а от нее — они просто боятся утонуть, До недавнего времени эта гипотеза считалась самой близкой к истине, хотя в ней все-таки было одно слабое место. Дело в том, что, согласно исследованиям физиологов, вода для червей не так страшна, как мы думаем.

Начнем с того, что эти существа вообще чувствуют себя более комфортно в условиях повышенной влажности, поскольку они дышат сквозь поверхность тела, а чем более сыро вокруг, тем лучше кислород проходит в их организм. Кроме того, эксперименты показали, что дождевые черви вообще могут прожить несколько дней в банке с водой и чувствовать себя при этом не хуже, чем в почве (интересно, что об этом знает практически каждый рыболов). Таким образом, они спокойно могут переждать дождь даже в полностью затопленных "квартирах" и не подвергать свою жизнь опасности, выползая на поверхность.

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Черви после дождя выходят на расселение

Однако почему же все-таки черви это делают? Зоолог Кристофер Лоу из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) считает, что они пользуются дождем для того, чтобы совершать длительные путешествия. Он посчитал, сколько тратят эти существа энергии, проползая расстояние длиной в один метр по поверхности земли и в почве. Получилось, что по земле ползти выгоднее — энергии уходило в пять раз меньше, чем тогда, когда червь протискивался между почвенными комочками. Ну, а поскольку дождевые черви не любят сухого воздуха, то они предпочитают расселяться при сырой погоде.

Однако профессор Джозеф Горрис из Вермонтского университета (США) не согласен с выводами своего коллеги. По его мнению, такое поведение червей вынужденное, однако на поверхность их заставляет выползать не вода, а… страх перед кротами! Зоолог считает, что шум дождя эти существа воспринимают как приближение подземного хищника, который является их врагом (вопреки тому, что пишут о кроте в сказках, данное животное — вовсе не вегетарианец, а исключительный мясоед, и именно черви являются основой его рациона).

Используя новейшую акустическую аппаратуру, профессор выяснил, что капли, падающие на поверхность земли, и движущийся под землей крот производят очень похожие вибрации. Не исключено, что именно это сходство и обманывает червя, который не в состоянии определить, где находится источник звука (его слуховой аппарат, увы, несовершенен). В результате животное пугается и устремляется вверх — хотя там тоже опасно, однако страх перед кротом оказывается сильнее.

Как выгнать червей из земли?

Для того чтобы проверить свое предположение, профессор Горрис и его коллеги провели один эксперимент, который опять-таки известен всем любителям рыбалки. Они воткнули в совершенно сухую землю палку, а на ее вершину положили железный лист и стали сотрясать его. Лист сразу же начал вибрировать (причем, согласно показаниям приборов, данная вибрация была аналогична той, что вызывает падение на землю дождевых капель), и колебания передались через стержень почве. И что вы думаете — буквально через пару минут после начала эксперимента из земли полезли червяки, хотя никакого дождя и в помине не было!

У дождевых червей кротофобия?

Итак, вполне возможно, что дождевых червей выгоняет на поверхность земли именно кротофобия. Однако некоторые зоологи считают, что, возможно, правы и доктор Лоу, и профессор Горрис. Не исключено, что исходно черви выползают из-за страха перед кротами, а после, разобравшись в ситуации, принимают решение переселиться в более безопасные места. Также вполне возможно, что в образовавшихся на поверхности земли скоплениях этих животных происходят социальные и даже брачные коммуникации — партнеры находят друг друга и происходит спаривание (поскольку дождевые черви являются гермафродитами, то кавалеров и дам среди них нет, животные просто обмениваются спермой друг с другом).

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Как видите, тайна выползания дождевых червей на поверхность во время дождя еще до конца не разгадана. Однако зоологи продолжают исследования, и не исключено, что в ближайшее время в области прикладной зоологии одной загадкой станет меньше…

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