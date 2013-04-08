Журавлиный танец - искусство или игра?

Почему журавли время от времени танцуют в полном одиночестве, когда их никто из сородичей не видит? Известный зоолог Владимир Динец считает, что это одно из проявлений игрового поведения. А поскольку игра всегда несет обучающую функцию, то одиночный танец журавля есть не что иное, как репетиция перед "конкурсом", то есть коллективным танцем.

Журавлиный танец — одно из самых величайших чудес природы

Среди пернатых журавли известны как непревзойденные танцоры. Их элегантные и в то же время динамичные движения завораживают — птицы то отвешивают поклоны, то совершают небольшую пробежку, то начинают кружиться. Не будет преувеличением сказать, что танец журавлей — это одно из самых величайших чудес природы из тех, что доступны человеческому глазу. Следует заметить, что практически все люди, даже те, кто никогда не видел журавля в живой природе, прекрасно знают о том, что время от времени эти длинноногие птицы танцуют.

Зачем журавли танцуют?

Однако никто не знает, зачем они это делают. Долгое время считалось, что данный танец является неким брачным ритуалом, во время которого самец и самка выбирают друг друга. Однако еще в прошлом веке ученые выяснили, что журавли занимаются своей "хореографией" не только во время сезона размножения.

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Тогда биологи предположили, что, возможно, танцуя вместе, эти птицы укрепляют социальные связи в своей семье или даже стае — подобно тому, как это происходит с группой подростков, которая вместе посещает все дискотеки. Однако и эта гипотеза оказалась неверной — достаточно часто орнитологи замечали, что журавль может танцевать и в полном одиночестве. Кстати, в большинстве случаев в этот момент птица не испытывала стресса — то есть танец нельзя считать попыткой поднять себе настроение.

В одиночном танце журавль больше импровизирует, чем в коллективном

В то же время, согласно многочисленным наблюдениям орнитологов, в тех ситуациях, когда журавль танцует один, то его движения куда более разнообразны. Он демонстрирует большее количество па, чем при коллективном танце и чаще импровизирует. При этом все исследователи отмечали, что в одиночном танце птицу часто охватывает то, что в современной поп-культуре называется термином "драйв" — она постепенно начинает заводится, входит в раж и в какой-то момент вообще перестает замечать, что происходит вокруг — в том числе и то, что ее никто из сородичей не видит.

Журавлиный танец

Итак, логично предположить, что у журавлей есть насущная потребность танцевать для самих себя. Но для чего им это? Недавно известный зоолог, специалист по поведению и коммуникативным сигналам животных Владимир Динец из Университета штата Луизиана (США) высказал весьма оригинальную гипотезу, объясняющую подобное поведение.

Журавли не танцуют, а играют

С его точки зрения, журавли просто… играют! То есть, танец одиночных журавлей следует считать ничем иным, как формой игрового поведения. Здесь следует сразу же уточнить, что термин "игровое поведение" доктор Динец употребил в том значении, в котором его понимал известный зоопсихолог Гордон Бургхардт. Согласно определению последнего, поведение животного можно назвать игровым, если такие действия

не являются необходимыми для выживания,

они спонтанны и произвольны,

а также если само животное не страдает от болезни и не испытывает стресса.

Среди птиц играют только журавли

И вот Владимир Динец, проанализировав все данные об одиночных танцах журавлей, пришел к выводу, что это поведение вполне удовлетворяет всем пяти вышеперечисленным критериям Бургхардта. Несмотря на то, что у млекопитающих игровое поведение — достаточно обычная вещь, у птиц ученые его наблюдают достаточно редко. Наверное, именно по этому данная мысль просто не пришла в голову ни одному орнитологу. Кроме того, в мире животных игровое поведение больше свойственно детенышам и подросткам, а взрослые предпочитают не тратить на это занятие свое драгоценное время. Хотя бывают и исключения — например,

собаки

и кошки.

И теперь, похоже, к этой компании добавились еще и журавли. Но для чего взрослому животному необходимо играть? Ведь на это уходит много энергии, которая в дикой природе — вещь дефицитная, а ощутимой пользы от игрового поведения вроде бы нет. Однако на самом деле это не так — во время игры каждое животное лишний раз повторяет те движения, которые необходимы ему в жизни. Например, кошка, бегающая за заводной мышкой или устраивающая засады на хозяина во время таких игр, оттачивает свое охотничье мастерство. Видимо, и журавль, танцуя в одиночестве, просто-напросто еще раз репетирует сложные па.

Это приводит к тому, что во время коллективного танца он имеет все шансы стать самым лучшим танцором. То есть, он действует точно также, как и танцовщики рода человеческого, которые постоянно совершенствуют свое мастерство, танцуя в одиночестве. Кроме того, как считает г-н Динец, во время одиночных танцев птица может разработать какие-то новые и оригинальные фигуры, которые позволят ему стать победителем в борьбе за лидерство в группе или за внимание прекрасной дамы.

Получается, что в данном случае игра помогает развить более сложные и гибкие модели поведения, которые могут вполне пригодиться для выживания. Это, кстати, замечали и у хищных млекопитающих —

львы,

тигры

и гиены

изобретают новые способы охоты именно во время детских игр. А потом их потихоньку перенимают сородичи по стае.

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Как видите, у журавлей есть много причин для того, чтобы танцевать в полном одиночестве. Впрочем, возможно Владимир Динец не учел еще одну из них — этим красивым и гордым птицам просто нравится танцевать…

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