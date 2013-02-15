Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение

12 июля 100 года до нашей эры родился Гай Юлий Цезарь, римский император. До сих пор многие считают, что операция, известная как "кесарево сечение", получила свое название из-за того, что при помощи нее на свет появился Гай Юлий Цезарь. Однако на самом деле это не более чем миф. Будущий диктатор Рима родился совершенно естественным путем. Более того, в те времена кесарево сечение делали только лишь мертвым женщинам.

Интересно, что данный миф не особенно древний, хотя те, кто утверждает, что операция кесарево сечение имеет прямое отношение к появлению на свет Гая Юлия Цезаря обычно ссылаются на Плиния Старшего. Однако почтенный римский историк на самом деле утверждал лишь то, что при помощи данной операции был рожден кто-то из рода Юлиев, являющийся весьма отдаленным предком римского диктатора. Да, собственно говоря, сам Цезарь и не мог появиться на свет таким образом, поскольку в те времена данную процедуру делали лишь… мертвым женщинам. А его мать умерла за десять лет до убийства Цезаря в Сенате (то есть в 54 году до нашей эры).

Вообще, согласно данным историков, впервые эту операцию сделали задолго до того, когда на свете появился город под названием Рим. Есть сведения, что кесарево сечение делали уже в Древнем Египте, Месопотамии, а также античной Греции. Кстати, если вспомнить древнегреческие мифы, то мы увидим, что таким способом на свет появились некоторые герои и даже боги — например, Дионис. Однако и в те времена данная процедура не ставила своей целью спасти жизнь матери и ребенка — оперировали лишь женщин, умерших беременными.

Но какой тогда вообще был смысл проводить ее? Это делалось совсем не в медицинских, а в религиозных целях. В те времена считалось, что ребенок, умерший во чреве матери и похороненный вместе с ней, после станет злым духом, который будет препятствовать нормальным родам других женщин. Греки также считали, что из таких детей позже получаются ламии — обитатели царства Аида, выходящие ночью на поверхность земли и ворующие грудных детей.

Вообще, в древние времена к мертворожденным детям было особое отношение — считалось, что их следует хоронить с соблюдением особенных ритуалов, иначе они после смерти натворят немало бед. Именно поэтому-то и предписывалось доставать из чрева умерших матерей не рожденных младенцев и хоронить их отдельно. Интересно, что судя по всему иногда такому ребенку удавалось спасти жизнь — именно эти случаи, скорее всего, и отражены в мифе о рождении Диониса. Однако специально ради подобного операция не производилась.

Что касается римлян, то в VII веке до нашей эры они даже приняли закон, обязывающий хоронить женщину, умершую беременной только после извлечения ребенка путем чревосечения (ребенка, соответственно, хоронили отдельно). Однако, если верить Плинию Старшему, то иногда все-таки удавалось извлечь младенца живым. Интересно, что подобное считалось чудом и такому ребенку предсказывали необычную судьбу — ведь если боги вырвали его практически из лап смерти, значит они будут покровительствовать ему и дальше.

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Тем не менее, совершенно доподлинно известно, что Гай Юлий Цезарь появился на свет 12 июля 100 года до нашей эры совершенно естественным путем. Таким образом, связывать кесарево сечение с его когноменом совсем нельзя. Напомню, что слово Цезарь является не фамилией (фамилией римского диктатора является то, что часто принимают за имя — Юлий, так как он происходил из рода Юлиев), а когноменом, то есть индивидуальным прозвищем, данное некогда кому-либо из представителей рода, часто переходило на потомков.

Разновидностью данного мифа является утверждение, будто бы название "кесарево сечение" данная операция получила потому, что с помощью нее появились на свет несколько римских императоров (ведь слово "цезарь" со временем стало обозначать императора вообще). Собственно говоря, возможно с кем-то из так оно и было, однако нет никаких оснований утверждать, что название возникло именно так. Дело в том, что сами римляне называли ее словом "caederea sectio ", где первое слово означает "делать разрез", а второе, собственно, сам разрез (всю фразу логичнее перевести как "делать вскрытие").

И вот это-то и может стать ключом к разгадке — дело в том, что слова "caederea и "caesarea" (то есть "кесарево") очень похожи! Как предполагают некоторые историки и лингвисты, вполне возможно, эти слова являются родственными. Дело в том, что никто до сих пор не знает, как переводится когномен "Цезарь". Так вот, есть предположение, что слово "caesare" является просто более древней формой глагола "caedere" и означает то же самое — резать или вскрывать. Таким образом когномен Гая Юлия можно перевести как "резчик". То есть согласно этой версии мы имеем дело просто с одним и тем же словом.

Впрочем, имеется и другая версия — согласно одному из более поздних законов Римской империи, врач обязан сделать все для того, чтобы посредством данной операции спасти ребенка умирающей матери. Соответственно, подобный закон должен был именоваться Lex Caesarea, то есть "императорский закон". Возможно, исходно он носил название "Lex Caesarea sectio", то есть "закон о вскрытиях". Ну, а после слово "Lex" исчезло и осталось лишь то самое "кесарево сечение".

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Тем не менее, впервые данная операция была сделана живой женщине 1610 году хирургом Траутманном из Виттенберга. Несмотря на то, что она прошла удачно, то есть ребенок был извлечен живым, мать все же умерла через 4 недели. Правда, причина смерти не была связана самой операцией — женщина простудилась и не смогла победить эту болезнь. А до этого времени кесарево сечение, как и полагалось по законам Римской империи, делали лишь мертвым или умирающим женщинам…