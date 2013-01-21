Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука
Человек Космос Природа
Автор Яна Филимонова

Ученые выяснили, где прячется совесть

Наука » Экология » Человек

Похоже, ученые нашли в мозге специальную зону, ответственную за помощь ближнему. До недавних пор альтруизм считался "аномалией" поведения животных, приобретенной в процессе социального развития. Но с середины XX века заговорили о том, что добрые поступки, видимо, направляются самим мозгом. Недавний эксперимент американских ученых доказал это.

Существование альтруизма, то есть бескорыстной и, казалось бы, немотивированой помощи ближнему, долгое время ставило ученых в тупик. Если индивиду и самому не всегда хватает еды, пищи или других ресурсов, зачем делиться с товарищем? А если и хватает, то почему не запасти впрок? Эволюционисты предполагали, что помощь ближнему оказалось полезной для группового выживания особей, а потому стала одобряться социально.

Но никому не приходило в голову, что альтруизм может быть заложен в мозге на уровне рефлексов. Основным принципом деятельности нервной системы, управляющим нашими поступками, считалась так называемая доминанта, понятие которой было введено физиологом А. А. Ухтомским в 1923 году. Теория доминанты по Ухтомскому гласила, что доминанта — устойчивый очаг повышенной нервной возбудимости в мозге, обусловленная нехваткой чего-либо (пищи, воды, полового партнера и т. п.). Доминанта определяла поисковую активность организма и влияла на мотивацию его поступков.

Если животному или человеку хочется пить, его внимание будет сосредоточено на потенциальных источниках жидкости, а не, к примеру, на еде, или общении с себе подобными. Альтруизм, казалось бы, никак не вписывался в прагматичную теорию нервной активности: где в нашем организме расположен "центр помощи ближнему" и каким образом в нем может появиться нехватка? Но оказалось, что такой центр все-таки существует.

Читайте также:Эгоизм начинает и… проигрывает?

Одновременно психологи и физиологи стали говорить о том, что помощь другим — едва ли не потребность организма. Психологи заметили, что люди любят чувствовать себя щедрыми и добрыми, а потому поддержка ближних фактически удовлетворяет их собственную потребность "быть хорошим". Нейрофизиологи в свою очередь обнаружили физиологическое обоснование этой гипотезы: магнитно-резонансная томография показала, что во время альтруистических поступков в мозге активируется система подкрепления, отвечающая за удовольствия .

Недавно ученые из Университета Дьюка (США) обнаружили в мозгу у макак-резусов и специальные клетки, которые активируются только во время действия, нацеленного в пользу другой особи. Экспериментаторы предлагали обезьянам сок, с возможностью выбрать: взять пакетик сока себе, отдать другой макаке или вообще оставить на месте. Жадные обезьянки чаще всего забирали сок себе.

Тогда ученые оставили им лишь последние два варианта: оставить сок на месте или отдать товарищу. В этом случае макаки предпочитали все-таки "подарить" угощение собрату, чем вовсе забыть о нем. Томограмма при этом показала, что в мозгу резусов в это время работали совершенно иныенейроны, чем в том случае, когда макаки забирали сок себе.

Если макака вела себя эгоистично, то есть брала угощение сама, у нее активизировались клетки орбитофронтальной коры, отвечающие за персональную выгоду. Если же обезьяна делала добро ближнему, у нее оказывались задействованы некоторые из нейронов передней части поясной извилины. Во время эгоистичного поведения эти клетки молчат. Поясная извилина, говорят ученые, вовлечена в социальные и межличностные взаимодействия: например, когда дорогой нам человек попадает в трудную ситуацию, за него "переживает" именно она.

О результатах своего исследования экспериментаторы рассказали на страницах журнала Nature Neuroscience. Активность нейронов поясной извилины они сравнивают с "зеркалом" системы вознаграждения: эти нейроны активизируются, когда мозг "наблюдает" за тем, как выгоду получает наш ближний — но не мы сами."Альтруистичные" нейроны вовсе не запрещают получать удовольствие от собственной выгоды — однако указывают альтернативный источник такого удовольствия в виде добрых поступков. Открытие ученых из университета Дьюка — еще один ключик к разгадке тайны альтруизма. Биологии эволюционисты до сих пор не сходятся во мнении, каким образом у животных и человека сформировалась возможность (и даже потребность) помогать ближнему.

В данный момент в науке существуют две главных теории на этот счет. Одна из них утверждает, что поощрение взаимопомощи было сформировано социально (поскольку оказалось выгодно для выживания вида) и таким образом закрепилось в нервной системе как "социально одобряемое, а значит, полезное" действие. Другая гласит, что альтруизм изначально был так важен в природе, что закреплен в виде определенной системы в мозге. Похоже, открытие сотрудников Университета Дьюка подтверждает правильность второй гипотезы.

Кстати, годом ранее ученые выяснили, что альтруизму неосознанно способствуют… мысли о смерти. Причем для этого вовсе необязательно долго размышлять о бренности наших жизней и тел — достаточно просто оказаться неподалеку от кладбища. Сотрудники из Университета Миссури в США описывают эксперимент, в котором двое специально подобранных актеров разыгрывали перед случайным прохожим разговор о важности взаимопомощи или же на какую-то другую, нейтральную тему. Действие происходило либо рядом с кладбищем, либо далеко от него (так, чтобы его даже видно не было). В какой-то момент один из разговаривающих ронял свои вещи.

Читайте также:Нужны деньги? Стань альтруистом

Психологов интересовало, кто из свидетелей разговора бросится на помощь. Рядом с кладбищем желающих помочь оказывалось на 40% больше. Причем ни один из частников эксперимента не говорил о смерти и не находился непосредственно возле могилы. То есть близость кладбища подсознательно настраивала людей на сочувствие и помощь ближнему, заключают психологи.

Актуальная аналитика
Человек
Ученые выяснили, где прячется совесть
Формула небес
Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня
Космос
У Земли не единственная "луна"?
Новости Все >
Пятиклассник умер в коридоре хабаровской школы
Подробности о последствиях стрельбы в колледже Благовещенска
В Совфеде оценили угрозы Киева по поводу запуска поездов в Крым
Коломойский пригрозил Западу "российскими танками" под Варшавой
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
В колледже Благовещенска студент  расстрелял однокурсников
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
В Забайкалье в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом погибли люди
«Руки-базуки» Терешин опять шокировал синтолом в бицепсах
Кремль прокомментировал вероятность объявления 31 декабря выходным
Последние материалы
Пятиклассник умер в коридоре хабаровской школы
Ученые выяснили, где прячется совесть
Подробности о последствиях стрельбы в колледже Благовещенска
В Совфеде оценили угрозы Киева по поводу запуска поездов в Крым
Коломойский пригрозил Западу "российскими танками" под Варшавой
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
В колледже Благовещенска студент  расстрелял однокурсников
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
В Забайкалье в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом погибли люди
«Руки-базуки» Терешин опять шокировал синтолом в бицепсах
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты защитят от образования тромбов
Соломон Соловьев Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Росмолодежь научит распознавать экстремизм Василий Амирджанов Любовь Степушова Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях? Любовь Степушова
Комментарии
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
"Сильная Россия": для борьбы с хулиганами нужна муниципальная милиция
Историк Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя
«Руки-базуки» Терешин опять шокировал синтолом в бицепсах
В Забайкалье в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом погибли люди
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
В США полагают, что Россия может применить ИИ в военных целях
Коломойский выступил за примирение с Россией
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Верховная рада одобрила отмену моратория на продажу земель
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Коломойский выступил за примирение с Россией
Как сборная России выступит на Евро-2020?
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ