Ученые выяснили, где прячется совесть

Похоже, ученые нашли в мозге специальную зону, ответственную за помощь ближнему. До недавних пор альтруизм считался "аномалией" поведения животных, приобретенной в процессе социального развития. Но с середины XX века заговорили о том, что добрые поступки, видимо, направляются самим мозгом. Недавний эксперимент американских ученых доказал это.

Существование альтруизма, то есть бескорыстной и, казалось бы, немотивированой помощи ближнему, долгое время ставило ученых в тупик. Если индивиду и самому не всегда хватает еды, пищи или других ресурсов, зачем делиться с товарищем? А если и хватает, то почему не запасти впрок? Эволюционисты предполагали, что помощь ближнему оказалось полезной для группового выживания особей, а потому стала одобряться социально.

Но никому не приходило в голову, что альтруизм может быть заложен в мозге на уровне рефлексов. Основным принципом деятельности нервной системы, управляющим нашими поступками, считалась так называемая доминанта, понятие которой было введено физиологом А. А. Ухтомским в 1923 году. Теория доминанты по Ухтомскому гласила, что доминанта — устойчивый очаг повышенной нервной возбудимости в мозге, обусловленная нехваткой чего-либо (пищи, воды, полового партнера и т. п.). Доминанта определяла поисковую активность организма и влияла на мотивацию его поступков.

Если животному или человеку хочется пить, его внимание будет сосредоточено на потенциальных источниках жидкости, а не, к примеру, на еде, или общении с себе подобными. Альтруизм, казалось бы, никак не вписывался в прагматичную теорию нервной активности: где в нашем организме расположен "центр помощи ближнему" и каким образом в нем может появиться нехватка? Но оказалось, что такой центр все-таки существует.

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Одновременно психологи и физиологи стали говорить о том, что помощь другим — едва ли не потребность организма. Психологи заметили, что люди любят чувствовать себя щедрыми и добрыми, а потому поддержка ближних фактически удовлетворяет их собственную потребность "быть хорошим". Нейрофизиологи в свою очередь обнаружили физиологическое обоснование этой гипотезы: магнитно-резонансная томография показала, что во время альтруистических поступков в мозге активируется система подкрепления, отвечающая за удовольствия .

Недавно ученые из Университета Дьюка (США) обнаружили в мозгу у макак-резусов и специальные клетки, которые активируются только во время действия, нацеленного в пользу другой особи. Экспериментаторы предлагали обезьянам сок, с возможностью выбрать: взять пакетик сока себе, отдать другой макаке или вообще оставить на месте. Жадные обезьянки чаще всего забирали сок себе.

Тогда ученые оставили им лишь последние два варианта: оставить сок на месте или отдать товарищу. В этом случае макаки предпочитали все-таки "подарить" угощение собрату, чем вовсе забыть о нем. Томограмма при этом показала, что в мозгу резусов в это время работали совершенно иныенейроны, чем в том случае, когда макаки забирали сок себе.

Если макака вела себя эгоистично, то есть брала угощение сама, у нее активизировались клетки орбитофронтальной коры, отвечающие за персональную выгоду. Если же обезьяна делала добро ближнему, у нее оказывались задействованы некоторые из нейронов передней части поясной извилины. Во время эгоистичного поведения эти клетки молчат. Поясная извилина, говорят ученые, вовлечена в социальные и межличностные взаимодействия: например, когда дорогой нам человек попадает в трудную ситуацию, за него "переживает" именно она.

О результатах своего исследования экспериментаторы рассказали на страницах журнала Nature Neuroscience. Активность нейронов поясной извилины они сравнивают с "зеркалом" системы вознаграждения: эти нейроны активизируются, когда мозг "наблюдает" за тем, как выгоду получает наш ближний — но не мы сами."Альтруистичные" нейроны вовсе не запрещают получать удовольствие от собственной выгоды — однако указывают альтернативный источник такого удовольствия в виде добрых поступков. Открытие ученых из университета Дьюка — еще один ключик к разгадке тайны альтруизма. Биологии эволюционисты до сих пор не сходятся во мнении, каким образом у животных и человека сформировалась возможность (и даже потребность) помогать ближнему.

В данный момент в науке существуют две главных теории на этот счет. Одна из них утверждает, что поощрение взаимопомощи было сформировано социально (поскольку оказалось выгодно для выживания вида) и таким образом закрепилось в нервной системе как "социально одобряемое, а значит, полезное" действие. Другая гласит, что альтруизм изначально был так важен в природе, что закреплен в виде определенной системы в мозге. Похоже, открытие сотрудников Университета Дьюка подтверждает правильность второй гипотезы.

Кстати, годом ранее ученые выяснили, что альтруизму неосознанно способствуют… мысли о смерти. Причем для этого вовсе необязательно долго размышлять о бренности наших жизней и тел — достаточно просто оказаться неподалеку от кладбища. Сотрудники из Университета Миссури в США описывают эксперимент, в котором двое специально подобранных актеров разыгрывали перед случайным прохожим разговор о важности взаимопомощи или же на какую-то другую, нейтральную тему. Действие происходило либо рядом с кладбищем, либо далеко от него (так, чтобы его даже видно не было). В какой-то момент один из разговаривающих ронял свои вещи.

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Психологов интересовало, кто из свидетелей разговора бросится на помощь. Рядом с кладбищем желающих помочь оказывалось на 40% больше. Причем ни один из частников эксперимента не говорил о смерти и не находился непосредственно возле могилы. То есть близость кладбища подсознательно настраивала людей на сочувствие и помощь ближнему, заключают психологи.