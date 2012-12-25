Рудольфа, самого известного из оленей Санты, по традиции изображают с красным носом. Мало кому из нас пришло бы в голову искать этому научное объяснение, но у ученых на этот счет свое мнение.
Исследователи из Нью-Йорка и Амстердама решили выяснить, почему нос Рудольфа имеет другой цвет, чем у остальных восьми его товарищей. И вот к чему они пришли...
Микроциркуляция в носу имеет ряд важных физиологических функций: это
Для северных оленей это особенно актуально — зимы там традиционно суровые. Однако, несмотря на важную роль слизистой носа, функции и значение микроциркуляции крови в этом участке тела редко когда становились предметом исследования. Между тем, именно активной микроциркуляции нос Рудольфа обязан своим ярким цветом.
Чтобы докопаться до истины, исследователи изучили при помощи видеомикроскопа носы пяти человек и двух оленей. Плотность кровеносных сосудов в носу гомо сапиенсов составила от 15 штук на квадратный миллиметр. У оленей же этот показатель на 25 процентов выше, а слизистая — более плотная, что позволяет сохранять стабильную температуру носа в различных погодных условиях. Потеть олени не могут, поэтому в вопросах терморегуляции им приходится полагаться исключительно на свой нос.
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"В холодном климате, а также в верхних слоях атмосферы, где олени перемещаются, усиление притока крови к носу помогает сохранить его поверхность в тепле. Серьезная физическая нагрузка вызывает гипертермию мозга и тела, в результате чего механизм охлаждения в носу перегружается и становится похож на раскаленную батарею", — поясняют исследователи из нидерландского Erasmus Medical Center и нью-йоркского Университета Рочестера.
Если с красным носом Рудольфа ученые разобрались, то механизм полета оленей долгое время оставался для всех загадкой. Антрополог Джон Раш из калифорнийского Sierra College предлагает свою версию: летают олени благодаря "волшебным", или, проще, галлюциногенным грибам.
"Санта — это современный вариант шамана, который использует изменяющие сознание растения и грибы, чтобы общаться с миром духов", — поясняет Раш.
Согласно его теории, легенды о Санте берут начало из сказаний о шаманах Крайнего Севера, ходящих по домам с сумками, полными грибов, и одаривающих ими местных жителей.
"Несколько сотен лет назад практикующие шаманы и жрецы, следующие древним традициям, собирали мухоморы, священные грибы, сушили их, а потом раздавали в качестве подарков в день зимнего солнцестояния, — говорит Раш. — Поскольку снег блокировал двери, они заходили в дома через отверстие в крыше — отсюда и история о дымоходе".
Покойный ныне писатель Джеймс Артур в своей книге "Грибы и человечество" писал, что мухоморы имеют симбиотические отношения с деревьями хвойных пород. Это частично объясняет практику украшения домов венками из еловых лап и упаковывания подарков в бумагу "мухоморного" цвета.
"Почему люди приносят домой еловые венки и кладут под елку подарки в красных коробках? Потому что в дикой природе чаще всего мухоморы растут именно под елками", — писал Артур.
Причем тут олени?
"Летающими" же они стали благодаря тому, что шаманы во время своих видений могли вселяться в тело животного. Поскольку в тех местах чаще всего встречались олени, то их шаманы и выбирали для своих путешествий за границы реальности. А в знак "почтения" к мухоморам шаманы выбирали одежду красно-белых цветов. Позже эти традиции были спроецированы на святого Николая, жившего в четвертом веке и известного своей щедростью.
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Впрочем, далеко не все историки разделают такую точку зрения. Рональд Хаттон, к примеру, считает, что Санта и грибы притянуты друг к другу за уши:
"Если вы изучите историю сибирского шаманизма, как это сделал я, то вы поймете, что шаманы, как правило, не ездили на санях, не связывались с оленьими духами, редко использовали грибы, чтобы войти в транс, и не носили красно-белые одежды".
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