Почему оленя Рудольфа изображают с красным носом

Рудольфа, самого известного из оленей Санты, по традиции изображают с красным носом. Мало кому из нас пришло бы в голову искать этому научное объяснение, но у ученых на этот счет свое мнение.

Исследователи из Нью-Йорка и Амстердама решили выяснить, почему нос Рудольфа имеет другой цвет, чем у остальных восьми его товарищей. И вот к чему они пришли...

У носа оленя Рудольфа активная микроциркуляция

Микроциркуляция в носу имеет ряд важных физиологических функций: это

нагрев,

фильтрация и увлажнение вдыхаемого воздуха,

контроль воспалительных процессов,

транспортировка жидкости для формирования слизи и доставка кислорода к клеткам.

Для северных оленей это особенно актуально — зимы там традиционно суровые. Однако, несмотря на важную роль слизистой носа, функции и значение микроциркуляции крови в этом участке тела редко когда становились предметом исследования. Между тем, именно активной микроциркуляции нос Рудольфа обязан своим ярким цветом.

Сравнение носов человека и оленя

Чтобы докопаться до истины, исследователи изучили при помощи видеомикроскопа носы пяти человек и двух оленей. Плотность кровеносных сосудов в носу гомо сапиенсов составила от 15 штук на квадратный миллиметр. У оленей же этот показатель на 25 процентов выше, а слизистая — более плотная, что позволяет сохранять стабильную температуру носа в различных погодных условиях. Потеть олени не могут, поэтому в вопросах терморегуляции им приходится полагаться исключительно на свой нос.

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"В холодном климате, а также в верхних слоях атмосферы, где олени перемещаются, усиление притока крови к носу помогает сохранить его поверхность в тепле. Серьезная физическая нагрузка вызывает гипертермию мозга и тела, в результате чего механизм охлаждения в носу перегружается и становится похож на раскаленную батарею", — поясняют исследователи из нидерландского Erasmus Medical Center и нью-йоркского Университета Рочестера.

Если с красным носом Рудольфа ученые разобрались, то механизм полета оленей долгое время оставался для всех загадкой. Антрополог Джон Раш из калифорнийского Sierra College предлагает свою версию: летают олени благодаря "волшебным", или, проще, галлюциногенным грибам.

"Санта — это современный вариант шамана, который использует изменяющие сознание растения и грибы, чтобы общаться с миром духов", — поясняет Раш.

Согласно его теории, легенды о Санте берут начало из сказаний о шаманах Крайнего Севера, ходящих по домам с сумками, полными грибов, и одаривающих ими местных жителей.

"Несколько сотен лет назад практикующие шаманы и жрецы, следующие древним традициям, собирали мухоморы, священные грибы, сушили их, а потом раздавали в качестве подарков в день зимнего солнцестояния, — говорит Раш. — Поскольку снег блокировал двери, они заходили в дома через отверстие в крыше — отсюда и история о дымоходе".

Какие отношения у мухоморов и хвойных деревьев?

Покойный ныне писатель Джеймс Артур в своей книге "Грибы и человечество" писал, что мухоморы имеют симбиотические отношения с деревьями хвойных пород. Это частично объясняет практику украшения домов венками из еловых лап и упаковывания подарков в бумагу "мухоморного" цвета.

"Почему люди приносят домой еловые венки и кладут под елку подарки в красных коробках? Потому что в дикой природе чаще всего мухоморы растут именно под елками", — писал Артур.

Причем тут олени?

Во-первых, в Сибири их довольно много — на несколько порядков больше, чем шаманов,

а во-вторых, именно олени помогали шаманам искать мухоморы.

Шаманы в своих видениях могли вселяться в тело животных

"Летающими" же они стали благодаря тому, что шаманы во время своих видений могли вселяться в тело животного. Поскольку в тех местах чаще всего встречались олени, то их шаманы и выбирали для своих путешествий за границы реальности. А в знак "почтения" к мухоморам шаманы выбирали одежду красно-белых цветов. Позже эти традиции были спроецированы на святого Николая, жившего в четвертом веке и известного своей щедростью.

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Санта и грибы притянуты друг к другу за уши

Впрочем, далеко не все историки разделают такую точку зрения. Рональд Хаттон, к примеру, считает, что Санта и грибы притянуты друг к другу за уши:

"Если вы изучите историю сибирского шаманизма, как это сделал я, то вы поймете, что шаманы, как правило, не ездили на санях, не связывались с оленьими духами, редко использовали грибы, чтобы войти в транс, и не носили красно-белые одежды".

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