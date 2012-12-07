Мельница мифов: Хаузера не убивали?

Такое явление, как дети-маугли, присуще экзотическим странам, а не, скажем, Западной и Центральной Европе, где расчищены некогда дремучие леса и уничтожена большая часть диких животных. Но когда мы соединим историю найденыша с таковой незаконнорожденного отпрыска аристократов или даже монархов, то получим быль про загадочного Каспара Хаузера.

Кем он был на самом деле и за что убили человека, родившегося 200 лет назад? Увы, до сих пор этого никто не знает наверняка. Ну, а дело было примерно так: в Троицын день понедельника 26 мая 1828 года двое сапожников увидели ковылявшего через рыночную площадь Нюрнберга 16-летнего подростка в крестьянском платье. Мастеровые подумали, что парень хватил лишку? и решили помочь ему дойти до дома, но на вопрос, где он живет, тот лишь нес какую-то околесицу: "Хочу быть кавалеристом, как мой отец".

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Юношу доставили в полицейский участок. В сумке парня лежало письмо, адресованное ротмистру 4-го эскадрона 6-го легкоконного (Chevaulegers) полка Фридриху фон Вессенигу (Friedrich von Wessenig), носовой платок с инициалами К. Н. и несколько листков бумаги с текстами католических молитв. Последнее обстоятельство важно для установления родителей или, по крайней мере, места рождения найденыша. В большинстве немецких государств исповедовали протестантизм лютеровского толка. Исключение составляла, в частности, Бавария.

На вопрос о том, как его зовут, юноша не мог ответить. Тогда ему в пальцы вложили перо и он вывел на листке бумаги: Kaspar Hauser - Каспар Хаузер. Кроме знания нескольких молитв, он умел считать деньги и едва-едва писать. Запас слов для столь великовозрастного детины был довольно ограниченным. В одном из найденных при нем писем неизвестный автор писал, что ему, бедному батраку-поденщику, этого парня еще малышом подкинули под дверь в октябре 1812 года. Он никогда бы не расстался с мальчиком, но подросток хочет быть кавалеристом, поэтому он и послал его к одному из офицеров расквартированного в городе полка.

К тому времени отец ребенка, если им был командир полка, уже скончался. В еще одном письме, написанном с грубыми ошибками — якобы от лица матери подкидыша — следовало, что подкидыш родился 30 апреля 1812 года (в оригинале с ошибкой написан месяц: 30 Aperil вместо April 1812). Часть исследователей впоследствии на основании анализа почерка решили, что оба письма написаны одним и тем же человеком.

Каспара Хаузера заключили в Нюрнбергскую крепость, где поместили под надзор тюремщика Андреаса Хильтеля (Andreas Hiltel). Первое время Каспар ел только хлеб и запивал его водой, потому что другие продукты и вино вызывали у него отвращение. Несмотря на окружение, говорившее на франкском диалекте немецкого языка, Каспар Хаузер говорил на старобаварском диалекте. Наблюдавшие его в тот период врачи, юристы, теологи и педагоги отмечали неразвитую мускулатуру юноши, которого практически заново учили ходить.

По словам найденыша, с раннего детства его одевали только в рубашку и штаны, держали в темном закутке, в котором нельзя было даже вытянуться во весь рост. Хлеб и воду ему приносил какой-то человек, лицо которого он не мог видеть. Одежду меняли на свежую и приносили еду в то время, когда мальчик спал. Предполагали, что глубокий сон был вызван воздействием опия. Незадолго до путешествия Каспара в Нюрнберг этот человек приходил чаще. Он якобы учил подростка писать и ходить, а также разучил с ним молитвы и фразу про отца-кавалериста.

С 18 июля 1828 года найденыш находился на попечении профессора гимназии, известного поэта-лирика, а впоследствии религиозного философа Георга Фридриха Даумера (Georg Friedrich Daumer). Профессор учил своего подопечного разным наукам, в которых и сам был докой, но, как считают, в некоторых случаях приписал Каспару несвойственные ему таланты.

17 октября 1829 года Каспар Хаузер не вышел к обеду. С окровавленной головой его нашли лежащим в подвале. Когда Каспар пришел в себя, то рассказал, что на него напал неизвестный, чье лицо было закутано в черный шарф или испачкано сажей.

Судя по голосу, как сказал Хаузер, этот человек и привел его в Нюрнберг, а теперь угрожал расправой. "Прежде, чем покинешь Нюрнберг — ты умрешь", — вроде бы сказал Каспару незнакомец. Несмотря на все усилия следствия и объявленное высокое вознаграждение, никакой информации о "черном человеке" получить не удалось.

Непосредственных свидетелей покушения отыскать также не смогли, но в городе в тот день якобы видели двух подозрительных типов в черном. Хаузер сменил своего прежнего опекуна и оказался в доме чиновника магистрата Бибербаха (Biberbach). Отныне при Каспаре для его охраны неотлучно находились двое полицейских.

Инцидент с покушением на убийство Хаузера вновь возбудил волну слухов о его дворянском происхождении. Поговаривали, что он либо плод преступной любви, либо сын высокопоставленного духовного лица или знатной дамы. Считали его и жертвой какой-нибудь интриги из-за дележа наследства.

По всей видимости Каспар не мог жить без приключений. Однажды посреди белого дня (3 апреля 1830 года) молодой человек едва не умер, прострелив себе голову. Находящиеся в прихожей охранники моментально рванулись на выстрел и нашли Каспара лежащим без сознания на полу. С правой стороны головы Хаузера сочилась кровь. Рану врачи признали неопасной, но наблюдение за странным юношей решено было усилить. Что же произошло? Пытаясь достать с полки книгу, он исхитрился ухватиться за висевший на стене заряженный пистолет. По решению бургомистра, найденыша передали следующему опекуну.

Новый официальный попечитель Хаузера, барон Готтлиб фон Тухер (Gottlieb von Tucher), у которого Каспар полтора года прожил в Нюрнберге, сообщал о его "в значительной степени воспитанном тщеславии, его безмерной лживости, двуличии и лицемерии". Сохранилась запись, составленная председателем суда Ансельмом Фейербахом, который два года наблюдал за подкидышем в Ансбахе: "Каспар Хаузер — это хитрая продувная бестия, плут, бездельник, которого следовало бы убить". Фейербах продолжал свое расследование. Тем не менее, смерть Ансельма Фейербаха, наступившая 29 мая 1833 года, была мучительной потерей для Каспара. Пошли слухи, мол, Фейербаха отравили из-за его роли в деле Каспара Хаузера. Биограф Ансельма Густав Радбрух (Gustav Radbruch) по этому поводу даже написал: "Соответствовало бы действительности, если бы мужчине, который жил как борец за право, было бы позволено умереть как борцу за право".

В баварском городе Ансбахе (Ansbach) Каспар Хаузер стал писцом в канцелярии апелляционного суда и вращался среди сливок местного общества. Несмотря на то, что он был привлекательным мужчиной и страстным танцором, у него не было интимных отношений с женщинами. О нем начали уже забывать, когда его внезапная смерть снова обратила на него всеобщее внимание. 14 декабря 1833 года неизвестный от имени придворного садовника пригласил Каспара на осмотр артезианского источника в дворцовом саду и обещал ему там открыть тайну его происхождения. В саду некто нанес Хаузеру удар ножом. От колотой раны он умер через три дня.

На месте покушения была найдена дамская сумочка лилового цвета. В ней находилась записка, написанная в зеркальном отражении: "Хаузер несомненно расскажет вам, как я выгляжу, и откуда я. Дабы Хаузер не тратил своих усилий, я сам скажу вам, откуда я_ _ Я прибыл из _ _ _ на баварской границе _ _ По реке _ _ _ _ _ Я хочу даже сообщить вам свое имя: M. L. Ö".

Оставались вполне обоснованные сомнения, была ли рана нанесена чужой рукой или же это попытка суицида. До этого додумались не досужие журналисты, а черным по белому написали члены суда. Полицайрат Меркер (Merker), в частности, написал в своем заключении, что имело место "саморанение без умысла совершения убийства". Косвенно подтверждают такое заключение и последние слова, сказанные на смертном одре умирающим падре Фурманну (Fuhrmann): "Почему я должен таить гнев или ненависть или злобу на людей, которые мне ничего не сделали". Тем не менее, баварский король Людвиг I назначил крупное по тем временам вознаграждение (10 тысяч гульденов) за поимку предполагаемого преступника. Разумеется, поиск оказался безрезультатным.

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На похороны найденыша 20 декабря 1833 года собрались почти все жители города Ансбаха. На могиле Каспара Хаузера выбита эпитафия на латыни: HIC JACET CASPARUS HAUSER AENIGMA SUI TEMPORIS IGNOTA NATIVITAS OCCULTA MORS MDCCCXXXIII. В переводе эта фраза означает: "Здесь покоится Каспар Хаузер, загадка своего времени, неизвестного происхождения, таинственная смерть в 1833 году".