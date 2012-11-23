Мельница мифов: Про Адама и Еву

В последнее время в СМИ постоянно повторяется неверно понятая неспециалистами информация о том, будто бы ученые доказали, что все человечество произошло от одного мужчины и одной женщины, которые жили много лет назад в Восточной Африке. На самом деле это не что иное, как миф. В действительности предков у человека было куда больше двух.

Этих гипотетических первопредков традиционно называют "митохондриальной Евой" и "Y-хромосомным Адамом". Так вот, те, кто утверждает, что матерью всего человечества была одна женщина, ссылаются на исследования молекулы ДНК митохондрий (органелл, добывающих энергию для клеток). Действительно, в свое время таковое показало, что эта молекула у всех людей схожа. А поскольку митохондриальная ДНК передается только по женской линии (у любой зиготы митохондрии всегда материнские, так как от сперматозоида в яйцеклетку проникает только ядро), то дальше делается несколько странный вывод — значит, все человечество - это потомки одной единственной женщины.

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С Адамом та же самая история — разница лишь в том, что здесь ссылаются на данные по исследованию половой Y-хромосомы, свойственной только мужчинам. Будто бы и она у всех представителей сильного пола одинаковая, и это значит только то, что и мужское население планеты происходит только от одного предка (поскольку, как вы понимаете, данная хромосома передается исключительно по мужской линии).

Следует заметить, что особенно ревностно повторяют данное утверждение креационисты (о том, кто это такие, вы можете прочитать в статье "Креационизм как маскировка невежества"). Они считают, что в их распоряжении оказывается еще один аргумент против эволюции и в пользу библейской версии сотворения человека. Причем, как вы сами понимаете, этот аргумент имеет под собой вполне серьезную научную доказательную базу. Некоторые из креационистов иногда даже пишут о том, что, мол, теперь и ученые не сомневаются в том, что Адам и Ева действительно существовали, а из этого следует только одно — что все было именно так, как описано в библейской Книге Бытия.

Честно говоря, такая логика мне кажется несколько странной. Согласитесь, даже если и признать, что все человечество произошло от одной женщины и одного мужчины, это совершенно не доказывает, что данные первопредки были сотворены неким демиургом, а не произошли от обезьян в процессе эволюции. Впрочем, забудем на время про логику, тем более у креационистов всегда с ней были проблемы. Куда важнее то, что на самом деле никто из генетиков никогда не утверждал, что мы с вами произошли от одной человеческой пары. Да и сами термины "митохондриальная Ева" и "Y-хромосомный Адам" обозначают не конкретных людей, а генетически однородные группы наших предков.

Начнем, пожалуй, с Евы. Как было сказано выше, ее определили, исследуя лишь ДНК митохондрий. Занимавшиеся данными исследованиями американский генетик Ребекка Канн и ее коллеги предположили - поскольку данная молекула не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций.

Ну, а если это так, то путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций можно не только определить степень родства ныне живущих людей, но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции наших предков. Что, собственно говоря, и было проделано. Правда, исследования охватили далеко не все человеческие сообщества, обитающие сейчас на нашей планете. В результате выяснилось, что, действительно, ДНК наших митохондрий весьма схожа, это позволяет предполагать, что все мы имеем общего предка по женской линии.

Однако, используя метод молекулярныхчасов, можно достаточно точно вычислить эпоху, когда мутаций ДНК митохондрий еще не было, то есть определить время существования той самой генетически однородной предковой популяции. И вот в 1987 году эти расчеты были сделаны — оказалось, что популяция, где обитала искомая Ева, существовала в период между 140 и 280 тысячами лет назад. Сравнительный анализ митохондриальных ДНК также указал место обитания этой группы — им оказалась Восточная Африка.

Но какова была численность этой предковой популяции? Ученые не могут точно сказать это, однако предполагают, что не меньше двух тысяч человек, исходя из того, что при более низкой численности само существование человеческого вида вообще проблематично (из-за очень высокой смертности от болезней, травм и при сложных родах). Соответственно, хоть большинство ныне живущих людей и получили митохондриальную ДНК от одной женщины из этой популяции, это вовсе не означает, что она обитала в гордом одиночестве.

Скорее всего, ситуация складывалась так — по вполне естественным причинам потомки других представительниц слабого пола по прямой женской линии той же предковой популяции либо не дожили до наших дней, либо утратили свою материнскую митохондриальную ДНК. Ведь если у женщины нет ни одной дочери, то ее наследственная молекула из митохондрий не будет передана потомкам далее собственного сына. Если, например, у подруги "митохондриальной Евы" родился сын, который женился после на Евиной дочери, то митохондрии их детей будут содержать ДНК Евы, а не другой бабушки.

Примерно такая же история происходила и с "Y-хромосомным Адамом" — он тоже был не один. Кстати, в данном случае речь идет о совсем другой популяции — она жила в той же Восточной Африке 60 000 — 90 000 лет назад. То есть в отличие от персонажей библейской легенды реальные Адам и Ева никогда не встречались — их разделяло где-то 50-90 тысяч лет. И еще одно различие — на самом деле Ева появилась раньше Адама, тогда как по библейской версии Бог создал вначале мужчину, а потом женщину.

Увы, современники "Y-хромосомного Адама" и жившие до него мужчины хоть и имели другую Y-хромосому, однако их род по мужской линии со временем был оборван, таким образом, адамовы потомки по мужской линии со временем вытеснили из популяции людей другие Y-хромосомные вариации. Ну, а после того, как они встретились с потомками "митохондриальной Евы", то и возникла та самая картина, которую сейчас наблюдают генетики.

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Однако, как и в случае с Евой, нельзя утверждать, что современные люди унаследовали весь геном Адама. Речь идет только об общей Y-хромосоме, но ведь другие хромосомы вполне могли быть унаследованы от адамовых соплеменников. Взять хотя бы ту же Х-хромосому, которая присутствует не только у женщин, но и у мужчин, хотя передается только по женской линии потомства. Да и с остальной ДНК вполне могла быть та же самая история.

В итоге, когда позже ученые смогли расшифровать геном человека полностью и оценить, сколько же предков было у нас с вами, они пришли к выводу, что в образование полного набора современной человеческой ДНК внесли свой вклад не менее двадцати тысяч древних людей, обитавших в Африке где-то от 300 до 50 тысяч лет назад. Возможно, на самом деле первопредков было еще больше — просто некоторые сочетания генов были утеряны после того, как умерли их последние носители. Так что, как видите, о каких-то двух прародителях всего человечества говорить нельзя — таковых было очень и очень много…