Мельница мифов: кто изобрел шашки?

По части популярности с шахматами могут поспорить разве что шашки. В отличие от "королевы настольных игр", родиной которой считается Индия, история и место происхождения шашек до сих пор остаются неизвестными. Судя по всему, эта игра возникла у самых разных народов, примерно как закон Бойля — Мариотта, совершенно независимо друг от друга.

По одному из преданий, шашки (и кости) изобрел древнегреческий воин Паламед, который участвовал в осаде Трои, чтобы войско ахеян не разлагалось от безделья, а солдаты не скучали, пока неприступные стены Илиона охранял "шлемоблещущий Гектор". Есть легенда, что шашки изобрели жители Лидии (ныне территория Турции). Кстати, знаменитая Троя находилась именно в этом регионе. Последним царем этой малоазиатской державы был знаменитый Крёз. До сих пор в разных европейских языках бытует выражение "богат как Крёз". Но вот жители Лидии страдали от голода в неурожайные годы и не от хорошей жизни придумали "пищу для ума".

Хорошо известно, что шашки бывают самые разные. Русскими шашками играют на 64-клеточной доске, как и в шахматы. Международные шашки представлены 100-клеточной доской. Если в русских шашках дюжина фишек, то в международных их уже два десятка. Так называемые "русские шашки" появились, однако, во Франции веке в XII-м. Играли в них трубадуры, думая о своих прекрасных дамах. Игра появилась в виде гибрида шахмат и древней мавританской игры алькерк (по-арабски — аль-кикрат). От шахматоподобных шашек алькерк отличался тем, что фишки занимали не квадраты, а пересечения линий, как во многих играх, распространенных на Дальнем Востоке.

Читайте также: Россия — родина арфы и колонн

Впервые упоминается алькерк в одной мавританской книге Х века. Кстати, в самой североафриканской Мавритании уже играли в настольную игру с 12 шашками с каждой стороны, и существовало правило брать чужую фишку, перепрыгнув через нее. Вот только играли в подобную игру еще раньше. В древнеегипетском храме была найдена замурованная в крышу доска для алькерка!

Было время, когда католическая церковь запретила в Европе не только азартные игры (карты и кости), но даже и шахматы. Однако на шашки этот запрет не распространился, а как известно, все, что не запрещено — разрешено. Европейцы с головой ушли в эту игру. Шашечные игры подразделяют на позиционные, для создания на доске выигрышной комбинации, и такие, где шашки противника нужно "съесть". Мало кто знает о шашечных играх, которые не относятся ни к одной из названных разновидностей.

Дызым ("Дюздюм", или "Дюз-Дюм") по-туркменски означает "нанизывать". В некоторых европейских странах эта игра известна под названием "мельница". Доска для дызыма — это три концентрических квадрата, соединенных восемью диагональными и поперечными линиями. У каждого из игроков оговоренное заранее число (от восьми до 12-ти) шашек или камешков определенного цвета.

Игра делится на три этапа. Сначала соперники по очереди расставляют свои фишки на пересечениях линий. Если кому-то удается выставить три своих шашки в ряд, он имеет право убрать одну шашку соперника. Затем, когда все шашки выставлены, игроки также поочередно могут передвигать их на одно поле по линиям все с той же целью — выстроить три своих фишки в ряд и "снять" шашку соперника. Если одним ходом удается создать две комбинации из трех шашек, то можно убрать сразу две шашки соперника.

Ход можно сделать и перепрыгнув через свою или чужую шашку. На последнем этапе, когда у одного из игроков остается только три фишки, он получает право во время своего хода ставить свою шашку на любое свободное место. Партия продолжается до тех пор, пока у одного из противников не останется всего две шашки — тогда он проиграл.

В Непале практикуют популярную игру багхачал, название которой можно перевести как "тигр, вперед!". Зачастую ее называют "тигры и козлы". По одной из версий, игра возникла на Тибете. В пользу этого говорит тот факт, что играть принято фишками, сделанными из бронзы или латуни, а не из редкой на Тибете древесины. Доска расчерчена на 16 клеток, на которых стоят четыре фигурки тигров и 20 — козлов.

Фигуры располагаются на пересечении линий, а не в клетках. Один игрок передвигает хищников, которые перед началом партии располагаются по углам поля, а все козлы пока вне игры. Тиграм для выигрыша нужно "съесть" пять или семь козлов (допускаются также и другие варианты), козлы же должны создать на доске такое положение, когда ни у одного из тигров не будет возможности сделать ход. И тигры, и козлы могут перемещаться по линиям доски на один шаг, но тигры при взятии козла могут "прыгать" через него, как в обычных шашках.

Игроки ходят по очереди. Сначала играющий козлами выставляет свои фигурки на любые незанятые клетки. Когда все 20 козлов выставлены на игровое поле, они получают право ходить. Некоторые мастера игры за козлов могут не проиграть, даже если тигры съели семь фишек. Поэтому разумнее играть до пяти съеденных козлов. В противном случае игра может надолго затянуться.

Распространенная на Северном Кавказе и в Закавказье игра называется по-осетински кены. В Армении — тама, у курдов — таме. Иногда пользуются наименованием "кавказские шашки". В кены играют на доске восемь на восемь клеток. Они одноцветные, на Кавказе, как правило, украшены арабесками. Можно использовать привычную 64-клеточную шахматную доску и по 16 шашек-кенов белого или черного цвета. Кены стоят на второй и третьей горизонтали. Любой кен может ходить вперед, влево и вправо. Брать чужой кен обязательно. Взять его можно, перепрыгнув через него или несколько кенов.

Согласитесь, это очень похоже на привычные нам шашки. Назад тоже можно бить, но в отличие от шашек, тут можно перепрыгивать через свой кен, если за ним есть свободная клетка, или через несколько кенов последовательно. Дамкой считается кен, достигший первой линии соперника. Его называют "перцем" и он, как дамка в шашках, ходит во все стороны на любое число клеток. Есть еще одно существенное отличие при игре в кены: если за десять ходов не было взято ни одного кена противника, то партия считается ничейной.

Читайте также: Шах египетскому фараону от легионеров

Несмотря на великое разнообразие шашек и их "близких родственников" в мире, "прародителя" всех этих игр найти до сих пор не удалось. Так что логичнее будет признать эту интересную игру достоянием всего человечества.