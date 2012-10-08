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Автор Ирина Шлионская

Ледяной терминатор живет на Венере

Наука » Экология » Космос

Венеру традиционно считают "горячей" планетой, ведь она обладает атмосферой из углекислого газа и раскаленной поверхностью.

Ледяной терминатор живет на Венере

Однако недавно космический зонд Venus Express выявил в верхних слоях венерианской атмосферы область, где температура составляет от -175 до -73 градусов по Цельсию. Это очень странно, так как Венера куда ближе к Солнцу, чем Земля.

Что представляет из себя Венера?

Венера — одна из самых загадочных планет Солнечной системы. Несмотря на то что ее масса и размеры очень близки к земным, другие параметры сильно отличаются от наших. Так, поскольку Венера окутана 20-километровым слоем сернокислотных облаков, ее поверхность разогрета до более чем 450 градусов по Цельсию, а атмосферное давление почти в 100 раз выше, чем на Земле. Но смена сезонов на планете практически не проявляется, так как ее ось наклонена к солнечному экватору всего на три градуса (у Земли наклон составляет около 23 градусов).

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Кроме того, орбита у Венеры более округлая, поэтому там отсутствуют резкие скачки температуры при приближении или удалении от Солнца. Нет и ночных перепадов температур, так как за ночь планета просто не успевает остыть — плотная атмосфера и облака из серной кислоты укутывают ее в одеяло, а ветры из обращенной к Солнцу части доставляют тепло. Кстати, ночь на Венере, из-за ее чересчур медленного вращения вокруг Солнца, длится почти два земных месяца. Помимо этого, поскольку в процессе эволюции Венера лишилась почти всей воды, там не выпадают осадки.

Миссия Европейского космического агентства Venus Express стартовала в 2006 году. Главной ее задачей является изучение

  • атмосферы,
  • плазменного окружения
  • и поверхности планеты.

На автоматической космической станции установлено семь видов приборов, созданных специалистами разных стран. Спектрометры и четырехканальная камера позволяют провести картирование планеты в спектральном диапазоне — от ультрафиолетового до инфракрасного — и таким образом определить структуру и состав ее атмосферы.

В свою очередь, плазменный анализатор и магнитометр помогают исследовать окружающее Венеру космическое пространство: выявить

  • особенности взаимодействия ее атмосферы с солнечным ветром,
  • структуры плазмы и нейтральной газовой среды,
  • магнитного поля.

А радиоаппаратура предназначена для изучения

  • поверхности,
  • нейтральной атмосферы и ионосферы,
  • гравитационного поля и межпланетной среды.

Работа аппаратуры скоординирована таким образом, что над одной задачей работают сразу несколько приборов, что позволяет уменьшить погрешности полученных данных и глубже изучить механизмы происходящих на Венере процессов.

Очередное открытие было сделано после пятилетнего периода наблюдений за прохождением солнечных лучей через венерианскую атмосферу Арно Майе из Бельгийского института космической аэрономии и его коллегами. Такой анализ позволяет, например, вычислить концентрацию молекул углекислого газа на различных высотах вдоль терминатора — так называют границу, разделяющую "дневную" и "ночную" стороны планеты.

Что обнаружили учёные на Венере?

Аномально холодный слой был обнаружен исследователями на 125-километровой высоте. Как утверждают ученые, углекислый газ может превращаться там в лед или снег. Предполагается, что облака, содержащие небольшие частицы льда двуокиси углерода, должны хорошо отражать солнечные лучи, и это делает их более яркими. Действительно, Venus Express приходилось наблюдать в венерианской атмосфере очень яркие области. Но, с другой стороны, нельзя на сто процентов утверждать, что это именно "ледяные" облака, говорит Майе.

Также исследование показало, что сверху и снизу от аномально холодного слоя терминатора лежат два сравнительно теплых слоя. "Температура на горячей дневной стороне и прохладной ночной на высоте более 120 километров очень разная, поэтому терминатор находится в постоянном переходном режиме, испытывая воздействие с обеих сторон, — считает руководитель научной группы. — Ночная сторона может играть большую роль на одной высоте, а дневная — на других".

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На Земле и Марсе ничего подобного не отмечалось. Правда, там иной состав атмосферы и иные температурные условия, чем на Венере. Возможно, венерианский феномен станет более понятным, когда будут изучены параметры окиси углерода, азота и кислорода на больших высотах.

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