Мельница мифов: козни Малюты Скуратова

Время от времени среди знатоков старой Москвы, экскурсоводов и журналистов вспыхивают споры об "усадьбе Малюты Скуратова" или "Малютиных палатах", находящихся в центре главного российского града. Несколько раз в Москве якобы даже находили и могилу главного опричника. Но до сих пор никаких точных сведений о "малютиных следах" в Первопрестольной нет.

Как видите, вымысел этот весьма интересен, потому что окончательную точку в этом вопросе пока ставить рано. Известный историк московской церковной старины Елена Лебедева, рассказывая о храме Святого Антипы Пергамского на Колымажном дворе (Волхонка), сообщает: "Огромное количество приделов стало еще одной особенностью церкви. Первым был придел во имя св. Григория Декаполита, устроенный в южной апсиде и имевший собственную глухую главку. Его сооружение ученые приписывают семье Скуратовых. По одной версии, его строил во имя небесного патрона сам Малюта Скуратов, имевший подле этого храма свой подмосковный двор…

Местонахождение усадьбы Малюты до сих пор вызывает множество научных споров. Молва приписывала ему владение дьяка Аверкия Кириллова на противоположном берегу Москвы-реки. Другие ученые считают, что дом Скуратова как думного дворянина и особо приближенного к царю (в Александровской слободе он занимал должность "пономаря") и вовсе мог находиться в Кремле, но это предположение".

В примечании к этому тексту Дмитрий Володихин, автор новейшей биографии Малюты Скуратова, замечает, что местонахождение усадьбы самого известного опричника Ивана Грозного во владениях "дьяка Аверкия Кириллова на противоположном берегу Москвы-реки" — "чистая фантазия", во-вторых, пишет: "Весьма возможно наличие особых "Малютиных палат" в Александровской слободе. Обладание домом в Москве, близ Опричного двора государева, никак не противоречит существованию другого дома в Александровской слободе, рядом со второй опричной резиденцией Ивана IV. Но это также, разумеется, не более чем гипотезы. Никаких реальных построек, твердо связанных с именем Малюты, не дошло до наших дней ни в Москве, ни в Александрове".

Во времена Грозного царя в опричнину была отдана территория от нынешней Пречистенской набережной до Большой Никитской улицы. Вероятно, что Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозвищу "Малюта", мог жить в районе современной Волхонки, недалеко от храма Христа Спасителя. По преданию, его личные конюшни располагались в районе Малого Власьевского переулка, рядом с Пречистенкой.

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"Достоверно известно, что в XVII веке к Антипьевской церкви с восточной стороны вплотную примыкала родовая усадьба Скуратовых, принадлежавшая потомкам брата Малюты, Ивана Скуратова, — написано на сайте Церкви св. Антипы Пергамского на Колымажном дворе. — Антипьевская церковь служила их фамильной усыпальницей. Отсюда явилась другая версия — придел св. Григория Декаполита могли устроить и сами родственники Малюты уже после его гибели. До середины XVII века усадьба на Волхонке принадлежала потомкам брата Малюты, Ивана Скуратова, ставшего родоначальником этой ветви".

Даже такой выдающийся знаток московской старины как П. В.Сытин уверял, что "во времена Ивана Грозного по улице (Волхонка — Ред.) стояли дворы опричников. При сносе в Чертолье церквей Похвалы Богородицы и Всех Святых была найдена каменная плита с надписью, что под ней похоронен убитый в 1570 г. в Ливонской войне сподвижник Ивана Грозного Малюта Скуратов. Это служит доказательством того, что двор последнего находился в Чертолье, как до XVIII века хоронили умерших в приходских церквах и кладбищах при них, в приходе которых стояли дворы покойников".

Володихин предположил, что "Сытин не совсем точно пересказывает анонимную заметку с первой полосы газеты "Вечерняя Москва" от 23 сентября 1932 года", в которой было написано: "За последние дни при рытье котлована для фундамента Дворца Советов сделано несколько чрезвычайно интересных находок. Вчера. Например, обнаружили склеп Малюты Скуратова, любимого опричника Ивана Грозного. Склеп нашли на глубине 5-6 метров под зданием бывшей церкви, стоящей на берегу Москвы-реки, невдалеке от бывшего памятника Александру III (церквушка эта уже снесена). О том, что здесь похоронен именно Малюта Скуратов, говорит то обстоятельство, что при разборе бывшей церкви над тем самым местом, где сейчас обнаружен склеп, была найдена плита с надписью: "Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 г." (год смерти Малюты)".

Далее в газетной заметке говорилось, что все находки будут переданы в Исторический музей, но в фундаментальном своде могильных плит таковая надпись не присутствует. Нет о ней упоминания в научных публикациях, касающихся археологических работ 1930-х годов в Москве. Вполне возможно, что такая плита была утрачена, вот только трудно поверить, что на надгробии 16-го века неведомая рука начертала дату от Рождества Христова, а не от Сотворения мира. И потом, зачем начертали на надгробии "погоняло", а не написали полученное покойным при крещении имя. Сравнивая это сообщение с действительно имеющимися надгробиями того времени, историки лишь разводят руками — подобных надписей еще никто никогда не видел.

Московский опричный дворец, как это определил дореволюционный историк И. Е. Забелин, располагался на месте соединения нынешних улиц Воздвиженка и Моховая. Улица Волхонка и Чертолье вполне могли находится в центре опричной Москвы и, следовательно, здесь чисто теоретически могли быть палаты Скуратовых-Бельских. Вот и нужно быть осторожными, вдруг новые археологические данные опровергнут всех скептиков, и найдут в столице останки Малюты.

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Однако в настоящее время нам придется остановится на доподлинно известных фактах. Григорий Скуратов-Бельский погиб 1 января 1573 г. во время взятия немецкой крепости Пайда (замок Вессенштайн), находящейся на полпути от Нарвы к Ревелю (историческое название Таллина). Похоронен Малюта был не в Москве, а на территории Иосифо-Волоцкого монастыря, куда царь и семейство Скуратовых-Бельских делали большие вклады на помин его души. Нет источников, в которых бы говорилось о перезахоронении праха человека, ставшего в русском языке синонимом палача.