Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука
Космос Человек Природа
Автор Яна Филимонова

Почему одни любят Мане, а другие - Пикассо?

Наука » Экология » Человек

Десять лет назад сотрудник Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Семир Зеки заложил основы новой научной дисциплины — нейроэстетики. Специалисты этой науки пытаются разобраться в нейрофизиологических механизмах восприятия произведений искусства. К примеру, почему одни предпочитают импрессионистов, другие любят абстрактную живопись, а третьи считают первое и второе мазней, отдавая предпочтение реализму?

Первое предположение, которое приходит в голову, — мода. Экспериментов, показывающих, насколько сильно человек подвержен влиянию толпы, было проведено немало. В одном из них студентам-психологам (людям вроде бы не самым наивным) предлагали определить цвет фигуры. Испытуемые не знали, что все остальные лица в их группе были подставными. И когда другие участники эксперимента начинали называть синий цвет зеленым и наоборот, доброволец в большинстве случаев верил им, а не собственным глазам.

В другом эксперименте люди, которым нужно было сопоставить геометрическую форму с ее перевернутым изображением, принимали заведомо ложное решение, когда видели, что все вокруг делают именно такой выбор.

Читайте также: Красный цвет — главный для человечества

С помощью подобного эксперимента сотрудница Бостонского колледжа (США) Анджелина Холи-Долан решила проверить, правда ли, что современное искусство — мазня, подобная детским каракулям ли рисункам, которые создают животные. (Существует немало сторонников такой точки зрения.) Участники ее эксперимента рассматривали пары картин — либо творения известных художников-абстракционистов, либо каракули любителей, детей, шимпанзе и слонов — и определяли, какая картина нравится им больше, кажется более "художественной".

Подписи имели только две трети произведений, причем некоторые таблички сообщали ложную информацию. К примеру, участники эксперимента думали, что рассматривают "творения" шимпанзе, тогда как в действительности видели перед собой шедевры знаменитого художника.

Но обмануть добровольцев ученой не удалось. Как ни удивительно, люди чувствовали произведения, созданные художниками, и, невзирая на неправильно расставленные подписи, выбирали именно их. Объяснить причину своего решения они не могли. Получается, что поклонники абстрактного искусства не просто следуют моде — они действительно видят эмоции и смысл в наборе полос и цветовых пятен.

Тогда ученые задались вопросом: какой же смысл и какую эстетику находят зрители в абстрактных произведениях искусства? В поисках ответа на этот вопрос они, признаться, вдоволь поиздевались над творениями знаменитых живописцев.

К примеру, в эксперименте Алумита Ишая из Цюрихского университета (Швейцария) его коллега Роберт Пепперелл из Кардиффского университета написал ряд мастерских абстракций на темы произведений классической живописи: взяв обычную картину, он до неузнаваемости изменил объекты на ней, "размазал" цвета, в результате чего получилось совершенно абстрактное полотно.

 

Добровольцев просили сказать, видят ли они что-то знакомое. В 25 процентах случаев те утверждали, что на картине можно различить нечто реальное, хотя никаких конкретных фигур на полотне уже было не разглядеть. Кроме того, участников попросили ответить, насколько сильно впечатлила их та или иная работа. Обнаружилась интересная закономерность: чем дольше испытуемый размышлял над этим вопросом, тем выше он оценивал произведение.

Как позже показала МРТ, эта задержка была вызвана более широкой нейронной активностью. Ученые предполагают, что в понравившихся картинах зрители искали смысл, закодированный художником — и этот процесс задействовал весь их мозг. Хотя в некоторых произведениях таких художников, как Марк Ротко, Джексон Поллока, Пит Мондриан, нет ни малейшего намека на узнаваемые предметы реального мира.

Получается, что зрители видят смысл только в сочетании цветов и форм. Но не обманывают ли они сами себя, считая ту или иную комбинацию фигур и цветов совершенной? Проверить это решили сразу несколько групп ученых. Например, на одном из полотен Мондриана большой красный квадрат уравновешивается небольшим синим на противоположной стороне. Есть ли в этом какая-то особенная гармония? Экспериментаторы при помощи компьютерной графики поменяли квадраты местами — и картина перестала вызывать у зрителей неподдельный интерес.

Наиболее узнаваемые картины Мондриана представляют собой цветовые блоки, разделенные вертикальными и горизонтальными линиями. Взгляд участников эксперимента останавливался на определенных частях картин, которые нашему мозгу казались наиболее выразительными. Но когда добровольцам предлагали перевернутые версии, они безучастно скользили глазами по полотну.

Впечатление от таких картин волонтеры впоследствии оценили намного ниже, чем эмоциональный отклик от оригинальных полотен. Заметим, что добровольцы не были искусствоведами, способными отличить "перевернутую" картину от оригинальной, и в оценке ее выразительности опирались исключительно на субъективные впечатления.

Похожий эксперимент провел Ошин Вартанян из Университета Торонто (Канада). Он переставлял элементы самых разных картин, от натюрмортов Винсента Ван Гога до абстракций Жоана Миро. Но оригиналы всегда нравились участникам больше.

В картинах великих мастеров были найдены и другие закономерности, которые "нравятся" мозгу. Алекс Форсайт из Ливерпульского университета (Великобритания) с помощью технологии компьютерного сжатия изображений установила, что многие художники — от Мане до Поллока — использовали определенный уровень детализации, который не был скучным, но и не перегружал мозг зрителя.

Читайте также: Видите ауру? Да у вас синестезия!

Более того, многие произведения знаменитых живописцев продемонстрировали черты фрактальных узоров — мотивов, повторяющихся в разных масштабах. Фракталы — распространенное явление в природе: их можно увидеть в зубчатых вершинах гор, в листьях папоротника, в очертании северных фьордов. Вполне возможно, нашей зрительной системе "приятны" такие узоры, которые были привычными для нее на протяжении всей эволюции.

Читайте самое интересное в рубрике "Наука и техника"

Актуальная аналитика
Человек
Почему одни любят Мане, а другие - Пикассо?
Формула небес
Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня
Космос
Найдена планета, покрытая алмазами
Новости Все >
Жители Норильска играют с пришедшими в город песцами
Китаец, игравший всю ночь на смартфоне, ослеп на один глаз
Цветков: расстрел в Благовещенске выявил системные проблемы
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Богомолов против Google: не сошлись во взглядах на искусство
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
"Хочет расстрела". Адвокат передал желание историка Соколова
Пенсионерка, упавшая перед Медведевым, недовольна выделением 25 млн
Последние материалы
Жители Норильска играют с пришедшими в город песцами
Китаец, игравший всю ночь на смартфоне, ослеп на один глаз
Почему одни любят Мане, а другие - Пикассо?
Цветков: расстрел в Благовещенске выявил системные проблемы
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Богомолов против Google: не сошлись во взглядах на искусство
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
"Хочет расстрела". Адвокат передал желание историка Соколова
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Соломон Соловьев Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Проследить свою родословную от Адама и Евы Игорь Буккер Василий Амирджанов Гримасы сознания: убийство превращают в хайп Василий Амирджанов
Комментарии
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
Российские чиновники смогут получать вторую пенсию
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году
Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал
ГД выявила факты иностранного вмешательства в дела России
Власти потратят десять миллиардов на восстановление монастырей
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ