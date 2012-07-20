Мельница мифов: терновый венец Иисуса

Мы хотим рассмотреть несколько мифов об Иисусе Христе. Еще недавно так называемая мифологическая школа, опираясь на недостаток как самих источников, так и содержащихся в них сведений, рассматривала основателя христианства как религиозный вымысел, а не как реальную историческую фигуру. Однако и противоположная позиция имеет свои веские аргументы.

Если никто в I — начале II века не упоминал Иисуса Христа, значит, его не было?

Сторонники такого взгляда вполне резонно заявляли, что раз ни один нехристианский автор I — начала II века не упоминал о столь выдающейся личности, значит, его не было на самом деле.

Встречающиеся упоминания о Христе у таких античных авторов, как

Иосиф Флавий,

Тацит

и Плиний Младший,

которые цитировали в своих сочинениях христианские апологеты, воспринимались как подложные, вставленными в текст позднейшими переписчиками из числа христиан. В настоящее время к этим свидетельствам подходят более осторожно, не отрицая их огульно, хотя объективных данных в пользу существования реального Иисуса пока явно недостаточно.

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Обнаружена гранитная плита с именем Понтия Пилата

Среди косвенных свидетельств обычно называют не только рукописи, но и археологические данные, подтверждающие библейские рассказы. В частности, в 1961 году во время раскопок в Кесарии Палестинской, группа итальянских археологов обнаружила обломок гранитной плиты с сильно поврежденной латинской надписью, в которой упоминаются имена Тиберия и Пилата. Нужно отметить, что имя Пилата редко где называется, кроме Священного Писания.

В свое время крупнейший знаток римской истории, лауреат Нобелевской премии по литературе Теодор Моммзен отметил, что Понтий Пилат по своему назначению iure gladii (обладающий правом вершить смертную казнь) должен был называться не прокуратором, а префектом. Кстати, прокуратором Пилата титуловал только Тацит.

В написанных по-гречески евангелиях его называют просто "правитель", у других античных авторов Пилат то "правитель", то "наместник", то "управляющий". Пилат носил почетный титул "друга Кесаря" — amicus Caesaris, который, соединяясь с высшими должностями — легата, префекта, проконсула и прочими, указывал на близкие отношения с самим императором. Найденная надпись подтвердила блестящую догадку гениального немецкого ученого Т. Моммзена.

Апостолы пытались передать живую речь Христа

Обратим внимание на манеру выражаться, свойственную Иисусу. В разных евангелиях встречается повторение слов, характерное для речи Христа:

"Истинно, истинно говорю вам",

"Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься" и т. д.

Часть исследователей видит в этом передачу подлинной манеры речи, свойственной живому человеку, а не вымышленному персонажу. Ученики-апостолы старались передать живую речь своего учителя и поэтому запечатлели некоторые ее особенности. Доказательство, как видим, шаткое — но отрицать его тоже не след.

Воссоздание ареста, осуждения и казни Иисуса Христа

Немало интереснейших сведений можно отыскать в магистерской работе "Археология истории страданий Господа Иисуса Христа" профессора Киевской духовной академии Николая Корнильевича Маккавейского (1864-1919), в которой автор восстанавливает историческую картину

ареста,

осуждения

и казни

Спасителя, используя историко-археологическую информацию по состоянию на конец XIX века. Николай Маккавейский обращается как к римским и древнееврейским источникам, трудам Отцов Церкви, так и к научным отчетам и произведениям современных русских и иностранных

ученых,

историков,

филологов,

свидетельствам паломников.

Венцом из какого растения увенчали Иисуса

У многих народов в древности существовал обычай украшать голову монарха или чело победителя (не только в войне, но, например, в спортивном состязании) венком. Обычным материалом служили ветви какого-либо благоухающего растения или цветы. Главу Иисуса же увенчали венцом от терния. Однако никто доподлинно не знает, что за растение под этим скрывается. Оригинальное греческое слово, которое обычно переводится как "терние", не дает однозначного ответа на этот вопрос, поскольку обозначает не более, чем растение с острыми шипами и колючками, достаточно гибкое для того, чтобы сплести из него венок.

Возможно, римским легионерам хотелось подобрать растение, похожее на лавры, которым венчали царей. Часть исследователей видела в тернии нубк — Ziziphus lotus. У него широкие листья, а шипы особенно остры и крепки. Однако растущий в изобилии на берегах Галилейского озера нубк совершенно не встречается вблизи Иерусалима. Вьющееся подобно плющу растение с темно-зелеными листьями и небольшими шипами Rhamnus (крушина) непригодно для венка из-за своей хрупкости. Как установил Зибер (Sieber), наиболее подходящим "кандидатом" на роль тернового венца Спасителя было прочное и вместе с тем гибкое растение, покрытое острыми шипами — Lycium spinosum.

Как проходило бичевание Иисуса Христа

Бичевание производилось по римским обычаям, его орудием могли служить как тонкие вязовые прутья, так и плети из ремней, к концам которых прикреплялись

острые костяные иглы

или куски свинца.

Обнаженную жертву привязывали к низкому столбу, чтобы его тело находилось в согнутом положении. Очень часто ударам подвергались

не только спина,

но

грудь и лицо,

а также глаза.

Как свидетельствовал Евсевий Кесарийский, присутствовавшие при таком бичевании

"приходили в ужас, видя, как растерзывали тело до самых нервов, так что члены его лежали совершенно разбитые и даже видны были внутренности".

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Это наказание предназначалось для рабов. Римские граждане, по законам Порция и Семпрония, вместо него подвергались ударам палок. Но в провинциях такой экзекуции подлежали не только рабы. Цицерон писал, что многие знатные иудеи, имевшие притом права римского гражданства, были подвергнуты бичеванию, а потом отправлены на распятие.

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