Жить в космосе можно лишь полторы минуты

Заметьте — даже в фантастических фильмах космонавты, как правило, никогда не выходят в открытый космос без скафандров. Интересно, а что приключилось бы с человеком, окажись он в почти безвоздушной космической среде без каких-либо защитных средств? По словам экспертов, жить нам в такой экстремальной ситуации осталось бы не более 90 секунд…

Что бы мы чувствовали в космосе без скафандра?

В течение первых 10-15 секунд мы почувствовали бы, как со всей поверхности тела испаряется влага, и ощутили бы ледяной холод. Так что "ледяная космическая бездна" — это вовсе не образ, она действительно существует! Затем нас, скорее всего, скрутило бы в приступе тошноты, так как газы из желудка и кишечника стали бы рваться наружу. Если уши в этот момент закупорены серой, то проблем добавится…

Сердце сначала стало бы биться чаще, но затем сердечный ритм постепенно упал бы, вместе с артериальным давлением. Зато венозное давление начало бы возрастать по мере образования в нашем организме пузырьков газа.

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Если мы не догадались надеть на себя плотный эластичный костюм, то тело может раздуться вдвое вследствие перехода жидкости в мягких тканях в газообразное состояние, а кожа — натянуться. Правда, наша "внешняя оболочка" достаточно прочна, чтобы нас не разорвало на части.

По мере того как наше тело будет испарять влагу, мы станем ощущать все больший холод. А если при этом мы окажемся под прямыми солнечными лучами, то наверняка еще и заработаем сильнейший солнечный ожог. Вот такой парадокс!

Далее — из-за нехватки кислорода наша кожа приобретет голубовато-пурпурный оттенок: специалисты называют такой эффект цианозом. Если же вы попытаетесь задержать дыхание, то, согласно "Сборнику данных по космической биологии", произойдет "повышение внутрилегочного давления", которое "приведет к настолько сильному расширению грудной клетки, что может вызвать разрывы в легких и разрушение капилляров. Удерживаемый воздух выдавливается из легких в грудную клетку и через поврежденные кровеносные сосуды проникает непосредственно в общий кровоток.

А через кровоток пузырьки воздуха распространяются уже по всему телу и легко могут добраться до таких жизненно важных органов, как сердце и мозг". Нечто подобное можно испытать, находясь на борту самолета, летящего на большой высоте. Но в космосе это в несколько раз сильнее.

Когда истечет примерно 90 секунд с момента вашего выхода в открытый космос, кровяное давление упадет до 47 торр, что приведет к закипанию крови и остановке сердца (для сравнения: нормальное атмосферное давление составляет 760 торр). После этого наступит смерть.

Правда, если вовремя восстановить уровень давления, то "жертву космоса" еще можно привести в норму. Однако на некоторое время она потеряет зрение и способность двигаться, а также в течение нескольких дней не будет ощущать вкус пищи.

Как человек может оказаться в открытом космосе без скафандра?

Любопытно, а при каких обстоятельствах мы можем попасть в такое плачевное положение? Прежде всего, при аварии космического корабля. Ну, представьте — корабль распался на обломки, и вас выбросило в космическое пространство… Хотя маловероятно, что вы и на корабле будете находиться без скафандра. Но скафандры иногда подвержены разгерметизации. Кстати, в свое время именно разгерметизация стала причиной аварии спускаемого аппарата "Союз-11", приключившейся 30 июня 1971 года. Тогда погиб весь экипаж — советские космонавты

Георгий Добровольский,

Владимир Волков

и Виктор Пацаев…

Далее — вы можете очутиться за бортом по чьему-то злому умыслу. Ну, как будто вас на Земле в метро столкнули на рельсы или выбросили из окна… Бывает ведь! Не дай Бог, конечно, ведь способ убийства просто изуверский!

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Наконец, еще вариант — для любителей экстрима. Пробыть 90 секунд в безвоздушном пространстве, испытать все "прелести" — и назад, в безопасную среду… Хотя вряд ли для этого стоит ждать полторы минуты, хватит и полминуты, чтобы впечатления сохранились на всю оставшуюся жизнь…

Но даже если вы полностью уверены, что держите ситуацию под контролем, лучше не рисковать и не выходить за пределы космического корабля без эластичного скафандра и других защитных средств. Все может обернуться трагедией. Увы, космос пока еще является слишком агрессивной средой для человечества…

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