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Автор Антон Евсеев

Мельница мифов: слоны - вовсе не алкоголики!

До сих пор во многих путеводителях по заповедникам Африки можно прочитать массу историй о том, как слоны, поедая зрелые плоды дерева марула, пьянеют и начинают буянить. Местные гиды тоже регулярно рассказывают об этом доверчивым туристам. Однако все это — чистейший воды миф, который активно используется местными бизнесменами в коммерческих целях.

Мельница мифов: слоны - вовсе не алкоголики!

Многим туристам, собирающимся в первый раз посетить национальные парки Африки, менеджеры туристических фирм рассказывают легенду про слонов, которые, поедая забродившие плоды дерева марула (Sclerocarya birrea), пьянеют и начинают буйствовать. Да и местные гиды и проводники любят по вечерам поведать, как пьяные слоны и слонихи, обезумев, носятся по степям, ломая постройки и давя мелких животных. Часто эти леденящие кровь рассказы вносятся в путеводители, причем в каждом из них приводится свидетельство какого-нибудь "очевидца".

Чтобы окончательно запугать любителей дикой природы, хитрые африканцы страшным голосом сообщают им, что пьяные гиганты саванн чуть ли не подкарауливают людей в засаде, норовя застать врасплох. Причем часто эти "ужастики" рассказываются под рюмочку ликера "Амарула", приготовленного из сока тех самых плодов. Что самое интересное, на этикетке бутылки с этим напитком действительно изображен слон. Хотя ко внутреннему содержимому он не имеет никакого отношения.

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Тем не менее, все рассказы о пьяных слонах, совершающих безумные поступки — не более, чем миф. Причем, судя по всему, созданный не так давно, поскольку африканские сказки, легенды и песни не упоминают о пьяных слонах. Судя по всему, создатели этой легенды преследовали две цели. Во-первых, она может придать банальной прогулке в нацпарк налет опасности и экстрима — а за это можно и денег больше получить. А во-вторых, данный миф весьма способствовал рекламе вышеупомянутого ликера "Амарула".

Словом, все от этих сказок получили выгоду, кроме… самих слонов, которых просто-напросто оклеветали. Дело в том, что эти огромные животные действительно питаются плодами марулы, в том числе и теми, что успели забродить. Однако они не в состоянии вызвать у них опьянение. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

 

Сочные плоды дерева марула, произрастающего в саванах Центральной и Западной Африки, уже давно используются людьми в качестве сырья для приготовления алкогольных напитков. Дело в том, что мякоть зрелого плода начинает бродить еще тогда, когда он висит на дереве. Однако больше всего спирта содержится в чуть перезрелых плодах, которые падают на землю. В то же время ученые заметили, что слоны, иногда утоляющие голод листвой и плодами данных деревьев, никогда не поднимают последние с земли. Им это просто неудобно. Следовательно, на самые опьяняющие фрукты слон вообще не обращает внимание.

Более того, как-то раз биологи сделали один простой расчет. Максимальная масса саванного слона (Loxodonta africana), который и имеет доступ к маруле, около 12 тонн, а средняя — шесть-восемь тонн. Далее они измерили максимальный процент алкоголя, содержащийся в плоде, и прикинули, сколько слону нужно съесть этих фруктов для того, чтобы хотя бы слегка опьянеть.

Сразу хочу сказать, что цифра получилась абсолютно нереальная — для того, чтобы придти в состояние легкого опьянения, гиганту саванн требуется проглотить около 27 литров чистого забродившего сока марулы. Но это соответствует количеству в 1,5 тысячи зрелых плодов! Чтобы их собрать, слону придется обойти около 50-ти деревьев за очень короткое время. Честно говоря, эта задача является непосильной даже для гиганта, способного бегать со скоростью 30 километров в час, поскольку марула — одиночные деревья, растущие на большом расстоянии друг от друга.

В общем, даже если бы слон захотел хорошенько захмелеть при помощи плодов марулы, ему все равно это бы не удалось. Впрочем, он и так никогда этого не делает — слону, в общем-то не нужен дополнительный алкоголь, он расслабляется совсем другими способами. Однако откуда взялась эта легенда? Неужели ее просто выдумали предприимчивые сотрудники туристических агенств?

На самом деле, скорее всего — нет, поскольку среди европейских колонистов слухи о пьяных слонах циркулировали с начала XIX века, когда до массового туризма на Черный континент было еще далеко. Видимо, дело было в неправильной интерпретации результатов банального наблюдения. Дело в том, что плоды марулы созревают прямо перед началом сезона дождей. В это же время у слонов наступает сезон размножения.

Давно известно, что, ухаживая за самками, самцы этих гигантов приходят в крайне возбужденное состояние и часто бегают по саванне как безумные, не разбирая дороги и круша все вокруг (самки, кстати, порой буянят не хуже своих кавалеров). То есть внешне слон ведет себя как пьяное животное. При этом гиганты часто останавливаются у дерева марула для того, чтобы утолить жажду с помощью кислого сока их плодов (витамина С в них в восемь раз больше, чем в апельсинах).

Соответственно, европейцы, наблюдая такие картины, могли придти к выводу, что слоны пребывают в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, от местных жителей они знали о том, что плоды марула могут начать бродить еще на деревьях. Сложив в уме два и два, наблюдатели получили четкую, хотя и неверную картину — слоны специально питаются зрелыми плодами марулы для того, чтобы опьянеть.

Так родилась эта легенда, которую до сих пор предприимчивые африканцы используют в коммерческих целях. При этом они-то хорошо знают, почему слоны бесятся, но не спешат поведать об этом туристам. Зато пичкают их историями о том, будто бы слоны, совсем "окосев", справляют малую нужду в кустах, стоя при этом на задних лапах. Или начинают разговаривать с туристами (по слоновьи, разумеется).

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Ну, а путешественникам ужасно хочется увидеть все это, поэтому легенда до сих пор живет и умирать не собирается. Еще бы: пьяный слон — это так экзотично!

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Темы марула африка легенда алкоголь мельница мифов сезон размножения
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