Вороны помнят всех своих товарищей юности

Недавно зоологи из Австрии выяснили, что у воронов очень долгая память. Так, они помнят своих товарищей, с которыми летали в одной стае в те времена, когда были подростками. Причем в их памяти остаются взаимоотношения с их бывшими "коллегами". И тем, кто их задирал, эти птицы не прощают обид достаточно долгое время. Но и о дружбе тоже не забывают.

О воронах (Corvus corax) до сих пор ходит множество нелепых слухов, которые весьма и весьма чернят репутацию этой

красивой,

дружелюбной,

умной,

а также и без того черной птицы.

Вороны — не падальщики

Так, например, многие считают воронов падальщиками. Хотя это совсем не так — основную пищу ворона составляют

мелкие грызуны,

рептилии,

птицы

и насекомые,

на которых он вполне успешно охотится.

Именно поэтому их часто можно наблюдать парящим над скотобойнями, свалками и скотомогильниками — ведь грызуны тоже любят эти места. Падаль же ворон ест в основном тогда, когда ничего другого добыть не удается.

Вороны не живут 100 лет

Также почему-то считается, что ворон живет очень долго — свыше 100 лет. На самом деле ни одна птица не может жить столько, поскольку обмен веществ у них куда более интенсивный, нежели, например, у нас, и организм изнашивается быстрее. Так что не зафиксировано ни одного случая, когда ворон пересек столетний рубеж:

рекордный срок жизни этой птицы в неволе составляет 69 лет,

а в дикой природе — 22 года.

Кроме того, ворона почему-то считают весьма мудрой птицей. Спору нет, его огромная голова не совсем уж пустая, однако в сообразительности он весьма и весьма уступает многим своим сородичам, например, серой вороне (Corvus cornix). Впрочем, время от времени этим гигантам из семейства врановых (Corvidae) все-таки удается удивить зоопсихологов.

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Ворон может решать трудные задачи, как и человекообразные обезьяны

Так, например, группа британских биологов под руководством Алекса Тейлора в свое время выяснила, что ворон может решать весьма сложные задачки, которые, как считали прежде, по силам только человекообразным обезьянам. В эксперименте воронам предложили сыграть в игру "журавль и лиса" — птицам давали пить воду из глубокого кувшина, до которой они не мог достать клювом. Однако каждого участника эксперимента снабдили

камушками,

брелоками,

веточками,

резиновыми игрушками и т. п.

Так вот, практически все вороны додумались до одной простой вещи — если бросать в емкость с водой эти предметы, то уровень воды поднимется. Что участники эксперимента и сделали, сопроводив свое открытие радостным карканьем.

Г-н Тейлор также отметил, что почти все вороны смогли понять, какие предметы тонут, а какие нет. Птицы, пронаблюдав за резиновыми и пластмассовыми изделиями, которые держались на поверхности воды, решительно выбрасывали их из кувшинов и больше не использовали для решения данной задачки. Более того, те вороны, что первые пришли к выводу о бесполезности легких вещиц, сообщали об этом своим коллегам: они брали бесполезный "штуку" в клюв и, продемонстрировав ее сородичам, выбрасывали куда подальше. Все это опять-таки сопровождалось выразительным карканьем.

Итак, если уж мудрым ворона считать нельзя, то, по крайней мере, следует признать его умной птицей. Недавно же оказалось, что у них завидная память. Так, зоологи из Венского университета (Австрия) выяснили, что эти птицы очень долго помнят своих товарищей юности, с которыми некогда вместе были в одной стае. Причем в ряде случаев эти воспоминания были для воронов приятны, а в ряде — совсем наоборот.

Вороны никогда не ходят "налево"

Но, собственно говоря, о каких стаях идет речь? Ведь всем известно, что вороны живут парами (причем супружеская верность у них поразительна — мало того, что пары постоянны, так и никто никогда не "ходит налево") на индивидуальных участках! Так-то оно так, однако подобный образ жизни характерен лишь для взрослых особей. А молодые птицы, покинув гнездо, на короткое время сбиваются в стаи, которые "разбойничают" на границах участков взрослых птиц. Обычно это продолжается до того момента, пока участникам стай не исполнится два года — после этого каждый начинает искать себе пару, и группа распадается.

Вороны помнят своих товарищей по молодости

Долгое время ученые не придавали значение этому короткому периоду в жизни воронов — поэтому социальная структура данных групп и взаимоотношение их членов до сих пор изучены очень плохо. Поэтому никто ни не предполагал, что память о "бурной молодости" может долго храниться в мозгу этих птиц. Каково же было удивление австрийских зоологов, которые, работая с двумя ручными воронами, дали им послушать голоса прежних товарищей по стае — и оказалось, что те прекрасно помнят своих бывших знакомых! А ведь с момента, когда подопытные птицы покинули стаю, прошло уже более трех лет.

Ученые повторяли этот эксперимент в течении нескольких месяцев, но результат был один и тот же — вороны всегда узнавали своих прежних товарищей. Выяснилось это благодаря контрольным экспериментам — на чужой голос у воронов всегда была ярко выраженная агрессивная реакция (что, в общем-то и понятно — ведь птицы были уже взрослые и любого чужака воспринимали как конкурента). А вот на знакомые голоса птицы реагировали спокойно, хоть и несколько по-разному.

Если воронам прокручивали записи карканья тех птиц, с которыми у них были приятельские отношения, то ответное карканье было коротким и на высоких тонах. У воронов это считается дружелюбной беседой. Если же им давали послушать голоса их недругов, то реакция была не особенно резкой, однако ответный сигнал издавался на низких тонах. Так эти птицы демонстрируют неприязнь. Зоологи предположили, что снижение и огрубление тона должно было представить отвечающих птиц как больших и сильных. То есть вороны старались напугать своего былого обидчика.

Три типа приветственных возгласов ворон

Анализируя записи ответных сигналов, ученые пришли к выводу, что у воронов существует три типа приветственных возгласов. Первый можно перевести на человеческий язык примерно так:

"Здравствуй, как дела?".

Этим возгласом птицы приветствуют своего былого приятеля. Другой расшифровывается как:

"Уйди!" —

его произносят, увидев или услышав недруга. И третий можно расценивать как:

"А это еще кто?" —

и адресован он незнакомцу. Два последних произносятся в низком тоне, а первый — в высоком.

Зоологи утверждают, что оба ворона были взяты из подростковой стаи еще до того, как у них наступило половое созревание. Тем не менее, несмотря на то, что они не видели своих однокашников целых три года, они все равно помнили каждого из них. Подобное впервые отмечается для птиц — раньше считалось, что узнавать каждого члена стаи способны лишь млекопитающие. Да и то лишь те, кто образует более или менее постоянные группы.

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Итак, вороны в очередной раз подтвердили свое звание интеллектуалов птичьего мира. Правда, не исключено, что данной способностью помнить своих друзей наделены не только они, но и все представители семейства врановых (ведь для всех них свойственно образовывать временные стаи в подростковом возрасте). Сейчас зоологи хотят провести похожие эксперименты с серыми воронами. Ну, а тем, кто любит разорять гнезда и обижать птенцов, следует знать, что память у воронов долгая. И обид они никогда не забывают…

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