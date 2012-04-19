Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Наука
Связь Интернет Телекоммуникации
Автор Антон Евсеев

Крабы учат людей строить компьютеры

Наука » Технологии print

Японские ученые смогли построить логический элемент, основанный на поведении крабов-солдат во время миграции по побережью. Опыты показали, что поведение этих животных служит хорошей моделью логического вентиля, переключающего любой сигнал в одну из двух позиций: "0" или "1". Значит, теперь построение "бильярдного компьютера" становится возможным.

Следует заметить, что на эти исследования ученых подвигла давняя проблема неэффективности вычислений современных компьютеров. То есть, на самом деле, считают-то они хорошо, но вот энергии на это больно много тратят. Расчеты же показывают, что, используя то же количество энергии, можно повысить производительность в восемь-девять раз. Но, конечно, если правильно спроектировать логические вентили.

Напомню, что этим словосочетанием называют базовые элементы цифровой схемы, выполняющие элементарную логическую операцию. А суть этой операции сводится к преобразованию множества входных логических сигналов в один выходной. Проще говоря, такой вентиль должен принять множество данных за раз, на на выход представить один из вариантов — либо "1" (открыть путь потоку), либо "0" (закрыть его). Отсюда и название для элемента — вентиль, ведь он работает с потоками информации также, как обычный сантехнический вентиль регулирует подачу воды.

В настоящее время в созданных человеком цифровых устройствах доминируют электронные логические вентили на базе полевых транзисторов, хотя раньше в качестве этих элементов использовались реле, гидравлические или механические устройства. Однако вопрос стоит вовсе не в том, из чего такой вентиль сделать, а, образно выражаясь, как его настроить. Ведь именно от правильной настройки и зависит эффективность его работы.

Именно поэтому существует интерес к нестандартным схемам устройства логических вентилей. А таковых имеется множество — вспомнить хотя бы популярную в восьмидесятые годы прошлого века схему под названием "бильярдный компьютер". В такой машине вычисления основаны на динамике бильярдных шаров, которые движутся в некоей геометрически упорядоченной среде, к примеру, по бильярдному столу сложной формы.

При столкновении шары разлетаются по определенным правилам. А само отсутствие или присутствие такого "бильярдного шара" в заданной точке соответствует тем самым позициям вентиля, что на языке двоичного кода обозначаются как "0" и "1".

И вот недавно японские исследователи из Университета Кобэ решили построить модель расположения логических вентилей из такого "бильярдного компьютера". Однако в качестве прототипов они использовали не сами шары, а стаи крабов-солдат Mictyris guinotae. Эти небольшие существа, обитающие в приливно-отливной зоне, обладают весьма совершенными алгоритмами роения. Так, вылезая из песка в момент отлива, они собираются в стаи, члены которых реализуют всего лишь один из двух возможных элементов поведения.

Некоторые крабы просто бегут в середине стайки, повторяя поведение соседей. Другие же попадают, что называется, в "первые ряды", после чего их поведение меняется — из робких "повторюшек" они становятся агрессивными лидерами. Эти лидеры, преодолевая лужи, оставшиеся после отступления воды, уверенно ведут за собой остальных, которые во всем им подчиняются.

Однако их положение все же не особенно прочно — если некое случайное препятствие отбросит такого стихийного вожака вновь в середину стаи, то он растеряет весь свой пыл и превратится из ведущего в ведомого. А тот, кто окажется впереди, станет вожаком группы. Несложно заметить, что все это напоминает работу логического элемента, в частности, уход в середину можно оценить как реализацию позиции "0", а выход на "передовую" — позиции "1". Однако в данном примере эти переключения происходит случайным образом.

Японские же исследователи решили заставить этот крабовый "вентиль" решить вполне конкретную задачу. Для этого был поставлен следующий эксперимент — на пути движения крабов выстроили стенку. Давно было замечено, что если вожак на нее натыкается, то он начинает бежать вдоль нее, увлекая за собой стаю. Для усложнения ситуации в одном из углов экспериментальный площадки был помещен предмет, чья падающая тень была похожа на тень чайки (их крабы боятся и стараются, увидев подобную тень, бежать в противоположном направлении). После чего было отслежено движение нескольких стай крабов.

Все прошло так, как и было предсказано разработчиками модели бильярдного шара. Дойдя до стенки, стайка крабов начинала бежать вдоль нее, а заметив тень птицы, разворачивалась и следовала в дальний противоположный угол. Если во время опыта запускали несколько стаек, то временами они при столкновении сливались в одну группу.

Тем не менее вектор их движения такой составной группы описывался стандартными уравнениями: все члены объединенной стаи всегда бежали в направлении, которое является суммой векторов их движения до столкновения. То есть крабы-солдаты действительно вели себя подобно бильярдным шарам!

В итоге создав на площадке специальные каналы для движения групп крабов, ученые добились симуляции работы не одного логического вентиля, а целого "крабьего компьютера". Правда, результаты в итоге получились неоднозначными. Например, логический вентиль "или" (когда крабы видели тень чайки) работал всегда,.

Но альтернативный вентиль "и" (когда стая двигалась спокойно вдоль стены) не всегда работал — иногда десятиногие "шары" разбегались в разные стороны, разрушая стаю или же метались туда-сюда, не в силах выбрать одно направление. Экспериментаторы предположили, что в этом была виновата необычная обстановка лабораторных экспериментов.

Возможно, при отсутствии песка и морского воздуха крабы чувствовали себя дискомфортно и иногда принимали решение "спасаться по отдельности" (в условиях сильного стресса такое поведение часто срабатывает даже у более высокоорганизованных общественных животных).

Все это насело ученых на мысль, что для последующей серии опытов нужно просто создать более дружелюбную среду. Однако и сейчас они вполне довольны тем, что получилось. По словам исследователей, теперь никто не может сомневаться в том, что: "рои крабов-солдат могут служить логическими элементами, будучи расположенными в геометрически ограниченном окружении". А значит, построение реалистичной модели "бильярдного компьютера" и последующее воплощение этой схемы в жизнь становится вполне возможным…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы краб компьютер
Обсудить
Актуальная аналитика
Суды
Правозащитник: почему судят и приговаривают ни за что
Полезно знать
Мельница мифов: Молдову создала собака?
Технологии
Крабы учат людей строить компьютеры
Новости Все >
США предложат Франции обеспечить безопасность в Персидском заливе
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума с 2014 года
В кабмине назвали бредом заявления о выходе россиян на пенсию с 70 лет
В Подмосковье гадалка испугала пенсионерку смертью дочери и обокрала ее
В Польше ребенок родился спустя два месяца после смерти матери
Кремль и Красную площадь признали главными символами Москвы
В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения
РПЛ: Кокорин и Мамаев могут быть заявлены на чемпионат России
Глава Киргизии навестил семью погибшего при захвате Атамбаева бойца
Принадлежащая РПЦ компания получила лицензию на продажу вина
Последние материалы
Принадлежащая РПЦ компания получила лицензию на продажу вина
Врачи: соль вредна только в больших количествах
Медведев выделил более 26 млн рублей на лекарства для больных детей
Россия проиграла Польше и вылетела с Кубка мира
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко Tesla
Житель Белоруссии задушил свою подругу из России и закопал тело на даче
Крабы учат людей строить компьютеры
Пхеньян пытался нелегально ввезти в КНДР российскую водку и лимузины
Дания все еще ждет желающего приобрести Гренландию Трампа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!

Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.

Усталость из птиц вышибают... клином!
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Полезно знать
Мельница мифов: Черная королева
Урал
В детсаде Нижнего Тагила почти 3 часа не вызывали "скорую" ребенку
Здоровье
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины

В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.

Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Мир. Новости мира
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Общество
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.

Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Лучшее средство от разводов – не жениться
Семья
Лучшее средство от разводов – не жениться
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Мир. Новости мира
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Василий Амирджанов Новости ТВ: будни Украины спрятали проблемы России Василий Амирджанов Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский начнет бороться с коррупцией в Чернобыле Руслан Веснянко
Комментарии
Лазерная пушка самолетов против лазерной указки
Водителей с BlaBlaCar предложили обложить налогом
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
В Москве продают студию в 11,6 квадратных метров за 2,7 миллиона рублей
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
"Все забрал, и дело с концом!": Путин о Сталине и принадлежности Курил
Россия проиграла Польше и вылетела с Кубка мира
На Украине для защиты от РФ предложили вооружить всех местных бабушек
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
В Польше заявили об уничтожении историко-международного сознания России
Как погибала подлодка "Курск"
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Мутко раскритиковал Орешкина за неэффективную помощь Тулуну
В России выросла средняя зарплата
На Украине для защиты от РФ предложили вооружить всех местных бабушек
Неизвестный напал на дом Эллы Памфиловой и ударил ее электрошокером
История и современность
Пять запретов для женщин Саудовской Аравии, которые они строго соблюдают
Пять запретов для женщин Саудовской Аравии, которые они строго соблюдают
Остров Эллис как центр истории иммиграции народов в США
Остров Эллис как центр истории иммиграции народов в США
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
США перебросили в Британию очередной стратегический бомбардировщик
США перебросили в Британию очередной стратегический бомбардировщик
На территории Сирии погибли российские спецназовцы
На территории Сирии погибли российские спецназовцы
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Фотогалереи
Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей 5 Фото Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей
Осторожно, опасная профессия! 6 Фото Осторожно, опасная профессия!
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Атаманши океанских просторов 7 Фото Атаманши океанских просторов
Искусство обольщения мужчин 6 Фото Искусство обольщения мужчин
Домашнее
Иммунные клетки "без тормозов" вылечат организм от рака
Ребёнка укачивает: как справиться с проблемой
Девушка с опасной для жизни инфекцией успешно лечится фаговой терапией
Причины появления анкилоблефарона - болезни слипшихся век
Рак поджелудочной железы: менее токсичный препарат улучшает терапию
Липовый цвет успешно борется с онкологией и болезнями суставов
Полезный завтрак для школьника: три блюда с рецептами
Как часто ходить к гинекологу для скрининга на рак шейки матки?
Эксперты рассказали о продуктах, необходимых для женской красоты
Эксперты рассказали о продуктах, необходимых для женской красоты
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
О мужчинах: правда и вымысел
О мужчинах: правда и вымысел
Почему мужчины боятся жениться
Почему мужчины боятся жениться
Ученые: много спишь - получишь инфаркт
Ученые: много спишь - получишь инфаркт
Заворотнюк побеседовала с представителем СМИ после слухов о раке мозга
Заворотнюк побеседовала с представителем СМИ после слухов о раке мозга
Отец Ольги Бузовой задолжал налоговой
Отец Ольги Бузовой задолжал налоговой
ТОП - 6 признаков старения у женщин
ТОП - 6 признаков старения у женщин
Правила уборки: прощайтесь с ненужными вещами
Правила уборки: прощайтесь с ненужными вещами
Готовим дом к зиме
Готовим дом к зиме
Забавные фото
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ