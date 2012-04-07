Насколько универсальна музыка?

Музыка передает чувства и эмоции:

радость,

печаль,

влюбленность…

Но как она это делает? И одинаковы ли мелодические приемы у разных народов, ведь музыкальные традиции разных стран существенно отличаются?

Как ни странно, все музыканты мира говорят на одном языке, утверждают ученые. Они передают свой настрой через изменение музыкальных интервалов.

Одинаково ли передают чувства мелодии разных континентов?

Исследователи из США и Сингапура задались вопросом — одинаково ли передают чувства мелодии разных стран, и как музыканты доносят до слушателя эмоциональный настрой? Известно, что музыкальные традиции, к примеру, Востока и Запада сильно различаются.

Гептатоника и пентатоника

Западные мелодии построены на привычной нам гептатонике, в которой звуковой ряд делит октаву на 12 полутонов, а восточные — на пентатонике с двадцатью микротонами. От этого "чужая" музыка с трудом воспринимается на слух. Западному человеку восточная, например,

японская

или китайская,

музыка кажется "булькающей",

арабская

или индийская

— слишком заунывной.

Сингапурские и американские ученые задумались и о другой особенности.

Есть ли связь между фонетикой языков и музыкальными традициями?

Возможно, решили они, можно провести параллель между различиями музыкальных традиций и разницей в фонетическом строе языков. В западных нетональных языках высота и длина звука меняется на одном только слоге — ударном. Ударение редко бывает смыслоразличительным (замок — замок, духи — духи), во всех остальных случаях слово, даже с неправильно произнесенным ударением, будет звучать понятно (глагол "звонит", конечно, режет слух, но смысл сказанного будет нам ясен).

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Чего нельзя сказать о тональных языках, распространенных в Юго-Восточной Азии, тропической Африке и других регионах. В японском языке

"одисан" — это дядя,

а "одиисан" — с длинным "и" — уже дедушка.

То же самой происходит с тетей ("обасан") и бабушкой ("обаасан").

В путунхуа (нормативном диалекте китайского языка) и того хуже — там четыре смыслоразличительных тона. Слово "ма",

произнесенное высоким тоном, означает "мама",

восходящим тоном — "конопля",

нисходящим тоном — "мегера",

а нисходяще-восходящим — "лошадь"

(само собой, все это записывается при помощи разных иероглифов). Разумеется, звуковой рисунок этих языков сильно отличается от такового в нетональных языках. Логично будет предположить, что и музыка этих народов будет совсем не похожа на западную.

Язык музыки понимают все

Но исследователи, к своему удивлению, обнаружили, что язык музыки почти универсален. Для эксперимента они сравнили, насколько сильно и часто меняется высота соседних тонов в трех западных

американском английском,

французском

и немецком

и трех восточных

китайском,

тайском

и вьетнамском

языках. Речевые фразы наговаривались и мужчинами, и женщинами.

Ученые собрали достаточно аудиоматериала, чтобы обеспечить надежную статистику. То же самое они проделали с национальными мелодиями этих культур. Они использовали музыкальные фразы из традиционных произведений, написанных до 1900 года, чтобы исключить взаимовлияние западной и восточной музыкальных культур.

Оказалось, что в

традиционной китайской,

тайской

и вьетнамской

музыке используется сравнительно много понижений и повышений тонов, как и в родных языках представителей этих культур.

Кроме того, и речь, и музыка этих народов используют мало коротких мелодических интервалов (меньших, чем большая секунда) — то есть редко ставят подряд две ноты, расположенные рядом. Неудивительно, ведь и интонации тоновых языков буквально "скачут"! Зато в западной музыке, как и в языке ее слушателей, преобладают короткие интервалы (один-два полутона, то есть меньше или равные большой секунде). При этом сам звуковой узор фразы более ровный: понижений и повышений тона сравнительно меньше, чем в тоновых языках.

Музыка точно передает язык, на котором мы говорим

Получается, что музыка довольно точно "передает" наш язык, то есть буквально разговаривает с нами. Остается выяснить, что первично: мелодия или интонации речи? Не сомневаемся, что музыканты будут настаивать на первом, а лингвисты — на втором варианте.

Следующее исследование тех же ученых показало, что для выражения эмоций — язык музыки практически универсален. Для примера они взяли традиционную индийскую музыку карнатаку, которая звучит лирично и отдает некоторой меланхолией, и распространенный в юго-восточной Индии тамильский язык. Для примера западных средств интонационной и музыкальной передачи настроения ученые взяли западные мелодии и английский язык.

Как выяснилось, и в индийской, и в европейской культуре мажорное и минорное настроение передаются одинаково. Причем это верно как для интонационных средств в языке, так и для национальных мелодий. Лирическое, грустное настроение музыка и речь передают короткими мелодическими интервалами (то есть переходами между близкими друг к другу нотами), а радостному настроению соответствует увеличение мелодических интервалов, когда мелодия "скачет". Это справедливо и для восточного (тамильского) и для западного (английского) языка, а также для восточной и для западной музыки.

Нашлись, разумеется, и различия. Минорная музыка карнатака включает больше малых секунд и использует множество тритонов, которые в западной культуре используются в основном для сигналов сирены и считаются совсем не благозвучными.

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Но сходства, без сомнения, преобладают. Есть и другие универсальные средства выразительности, которые передают эмоциональный настрой мелодии вне зависимости от устройства музыкального звукоряда: темп, интенсивность, тембр, а также основной тон или базисная частота. Язык музыки оказался универсальным. Какими бы ни были привычные нам мелодии, радостное или грустное настроение музыканта будет понятно любому иностранцу, воспитанному в другой музыкальной традиции.

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