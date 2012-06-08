Термин "Тюдор" практически не использовался в Англии XVI столетия

Мы все привыкли к словосочетанию "тюдоровская Англия", обозначающему конкретный исторический период. Однако термин "Тюдор" практически не использовался в Англии XVI столетия, а его навязчивое употребление современными историками и писателями дает обманчивое представление об этом периоде истории. К такому выводу недавно пришел историк из Оксфорда.

Историк не встретил в документах Тюдоров

Британский историк Клифф Дэвис (Cliff Davies) из Оксфордского университета и колледжа Уодэм (Wadham College) проштудировал множество официальных документов, исторических хроник, поэм, пьес, памфлетов и выяснил, что имя Tudor очень редко встречалось для обозначения английских монархов вплоть до последних лет царствования королевы Елизаветы I (1558-1603).

Из большого количества стихотворений, написанных по случаю смерти Елизаветы I и восшествия на престол Якова I в 1603 году, только в одном говорится о том, что на смену династии Тюдоров пришли Стюарты (Stuart).

Определение "тюдоровский" создает ложное представление

По мнению Дэвиса, такие уже давно ставшие штампами выражения, как 'Tudor England' ("Тюдоровская Англия") и 'Tudor monarchy' ("монархия Тюдоров"), зачастую неумеренно используемые историками, литераторами и кинематографистами для придания особого аромата той эпохе, на самом деле создают ложное представление об историческом периоде от Генриха VII до Елизаветы I. Прилагательное "тюдоровский", которым так увлечены все пишущие о том времени, как полагает ученый из Оксфорда, совершенно не имело хождения в указанный исторический период (с 1485 по 1603 годы).

Имя деда первого короля этой династии Генриха VII по отцовской линии, уроженца Уэльса Оуэна Тюдора (Owen Tudor), хорошо звучало на родном валлийском наречии, но было непривычным для английского уха. Недаром до сих пор любой странно звучащий и непонятный язык англичане называют Welsh - валлийским. Сам Генрих VII, преуменьшая славу деда, ставил себе в заслугу "союз" двух семейств Ланкастеров и Йорков, воплощенных в нем любимом. Правители "тюдоровской Англии" не гордились ни варварским валлийским наречием, ни происхождением от авантюриста из Уэльса. И ранее британские историки писали о Тюдорах как о выскочках, побаивавшихся старой аристократии.

Понятие "Англия эпохи Тюдоров", по мысли историка, превратилось в одно большое недоразумение. Между правлением Генриха VII, Генриха VIII и Елизаветы I очень мало общих характерных черт, не говоря уже о кратком царствовании Эдуарда VI и Марии I.

Елизавете I не перешли по наследству от дедушки Генриха VII даже подагра и астма. Именно подагре, как считалось, Тюдоры обязаны своим знаменитым нравом. Она также счастливо избежала врожденного сифилиса, доставшегося в наследство от их отца Марии Тюдор. Она не заразилась туберкулезом, который унес жизнь Артура, старшего брата ее отца, и положил конец мучениям ее сводного брата, шестнадцатилетнего Эдуарда. Единственный недуг, которым страдали все Тюдоры, была доставшаяся ей в наследство мигрень.

Употребляемые по отношению к их подданным словосочетания "тюдоровские мужчины" и "тюдоровские женщины" также вводят в заблуждение, поскольку едва ли рядовые люди идентифицировали себя со своими монархами.

"Эти термины подразумевают автоматическую лояльность, которая ничем не обусловлена", — отметил Дэвис.

В "Англии Тюдоров" никто не жил

Исходя из тезиса, что "исторические периоды — это не более чем искусственные построения историков", Дэвис называет представление о том, что люди той эпохи воспринимали свое время как новое и отличающееся от Средневековья, ничем не подтвержденным. Одно дело, что в конце XVI столетия англичане еще поняли бы мысль о том, что они живут в "елизаветинской Англии", но никак не в "Англии Тюдоров".

Понятие "тюдоровский период" делается в наших глазах таким привлекательным, поскольку мы полагаем, что он был актуален в то время.

"Дело обстояло не так, — заключает Клифф Дэвис и призывает коллег "пересмотреть наши концепции".