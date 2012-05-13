Видите ауру? Да у вас синестезия!

О своей способности видеть ауру заявляют ясновидящие и просто увлеченные эзотерикой люди.

Существуют сайты и книги, предлагающие пошаговые инструкции для обучения этому искусству. Нейрофизиологи обследовали нескольких "знахарей" и действительно обнаружили то, чего не замечали раньше. Но не в области тонких энергий, а в мозгу самих ясновидцев.

Некоторые люди утверждают, что могут видеть так называемую ауру — разноцветный силуэт, окружающий тело человека. По их словам, аура несет информацию о своем владельце:

в каком настроении он пребывает,

что у него на душе,

болен он или здоров,

и так далее.

Обычно о своей способности видеть ауру и влиять на нее говорят представители нетрадиционной медицины —

гадалки,

целители

и знахари,

которые якобы работают с биополями человека и энергетическим фоном.

Исследование ученых об ауре человека

Представители мира науки традиционно относятся к эзотерике более чем скептически. Но испанским ученым из Университета Гранады пришла в голову мысль: а вдруг некоторые целители не врут? Ведь кто-то действительно слышит голоса ниоткуда, вещающие пророчества (которые, правда, часто не сбываются). Позже эти люди нередко становятся пациентами психиатрических клиник, но голоса-то слышат на самом деле!

Обследовав несколько волонтеров-"ясновидцев", ученые обнаружили, что для мозга большинства из них характерна любопытная особенность. Все эти люди обладали синестезией — "смешением" чувств, когда при раздражении одного органа чувств также возникают ощущения, соответствующие другому или даже нескольким.

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У большинства обследованных испанскими медиками представителей нетрадиционной медицины обнаружился хотя бы один вид синестезии. У кого-то из них область мозга, отвечающая за распознавание внешности, также активировала зону цветовосприятия.

У других обнаружилась зеркальная синестезия, когда в ответ на прикосновение или боль, ощущаемые другим, чувствуешь то же самое у себя.

Хорошо помогает видеть ауру и

способность к эмпатии,

а также

шизотипическая акцентуация — шизофреноподобный тип характера,

когда человек еще не является больным, но уже склонен к

легкой паранойе

и галлюцинациям.

Какие проявления у синестезии?

Проявления синестезии многообразны. Для таких людей звуки и числа могут, к примеру, иметь цвет или тактильные характеристики: голос человека может казаться им шершавым или мягким, дни недели — окрашенными в разные цвета.

Синестезия — это особенность мозга, появляющаяся вследствие иррадиации возбуждения с нервных структур одной сенсорной системы на другую.

В прошлом синестезия часто считалась результатом

расстройства психики,

действия наркотиков

или чрезмерно развитого воображения.

Потом ее, напротив, относили к причудам гениев. Сейчас ученые склоняются к мысли, что в небольшой степени синестетиками являются практически все люди. Особенно часто это происходит в детстве, когда импульсы от всех органов чувств "перепутаны". Однако устойчивые синестетические связи

звук — цвет,

запах — звук,

вкус — цвет

во взрослом возрасте присущи немногим.

Синестезия распространена среди творческих людей

Действительно, явление синестезии распространено среди творческих людей. Художник-абстракционист Василий Кандинский, к примеру, слышал звучание красок и даже использовал для описания своих картин музыкальные термины — "композиция", "импровизация", а композитор Александр Скрябин, напротив, видел цвет музыкальных нот.

Американский психолог Чарльз Осгуд даже предположил, что именно

феномен синестезии делает возможными возникновение художественных метафор и образов с переносным смыслом.

Писатель Владимир Набоков в мемуарах о своем детстве рассказывает о том, как взял в руки кубики и заявил, что их цвета "неправильные". Малыша могли бы счесть чудаковатым, но мать будущего гения литературы тоже обладала синестезией. Она догадалась, что окраска кубиков не соответствует той, что появляется в воображении ее сына при виде нарисованных на них букв.

Женщина по имени Кэрол Крэйн рассказывает забавную историю. В детстве она считала, что видеть цвета букв и ощущать звуки музыки естественно — ведь для нее это было обычным делом.

"Когда звучит гитара, кто-то словно бы дует на мои лодыжки, а фортепиано давит мне на сердце", — рассказывала Кэролайн.

При взгляде на

букву A в ее сознании вспыхивает серо-синий цвет,

буква B окрашивается в цвет морской волны,

а цифра 4 — в кроваво-красный.

Но друзья и знакомые, с которыми Крэйн пыталась поделиться своими впечатлениями, лишь крутили пальцем у виска. Однако спустя много лет она познакомилась с врачом и ученым Питером Гроссенбахером, который обмолвился ей, что хочет изучать людей с синестезией. "Кто такие люди с синестезией?" удивилась Крэйн. "Это те, кто думает, что пятерки — желтые", — пошутил доктор. "Нет, пятерки — зеленые!" — воскликнула Кэрол и, разумеется, стала работать с Гроссенбахером.

Синестезией обладал и уникальный пациент психолога А. Р. Лурии, Соломон Вениаминович Шерешевский — человек с абсолютной памятью. Его редкостная способность к запоминанию во многом основывалась как раз на спонтанных синестетических ощущениях. Кстати, как и многим синтетикам, эта особенность порой доставляла ему неприятные переживания.

"Он покупал мороженое, и женщина, продававшая его, спросила низким голосом: "Вы хотите шоколадного?". Ее голос показался ему таким резким и окрашенным в темный цвет, что ему сразу же показалось, что мороженое покрылось черными хлопьями, и он не в состоянии был его попробовать", — пересказывает Лурия историю, рассказанную ему Шерешевским.

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Что же, порой знахари не врут, заявляя, что видят ауру и чувствуют чужую боль. Другое дело, что видимое ими может иметь мало общего с объективной реальностью. Утверждают даже, что синестезию можно развивать во взрослом возрасте. Особенность, конечно, оригинальная, а возможно, даже полезная для творческих людей.

Но стоит ли перегружать восприятие — вопрос спорный. Можно ведь дойти до того, что придется, как Шерешевскому, отказываться от еды, на которую сажей осел чужой скрипучий голос. А там и до видения ауры недалеко…

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