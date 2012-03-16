Мельница мифов: богатство аморально?

"Богатство породило больше алчных людей, чем алчность — богатых", — сказал когда-то английский священник и историк Томас Фуллер. Правда ли, что богатые грешат иллюзией вседозволенности, или это наговор завистников? Психологи из Калифорнии решили проверить, как уровень достатка влияет на поступки людей, а заодно подвергли тестам борцов за экологию.

С точки зрения психологии влияние богатства или бедности на поступки человека неоднозначно. С одной стороны, у бедняков меньше денег и больше потребность в них — соответственно, ради заработка они скорее поступятся собственными принципами. С другой стороны, хорошо обеспеченные люди больше сфокусированы на исполнении своих желаний — следовательно, более эгоцентричны.

Психологи из Калифорнии, работающие под руководством Пола Пиффа, провели целую серию экспериментов, в каждом из которых участвовали от 100 до 200 добровольцев разного уровня доходов и образования. Некоторые эксперименты просто отслеживали отношение к этике и морали у богатых и, напротив, малообеспеченных людей. Другие были спланированы так, чтобы создать у бедных иллюзию, что они не так уж бедны, а затем пронаблюдать, как изменится их поведение. Итог испытаний оказался неутешительным: богатство, подтвердили психологи, провоцирует жульничество и неуважение к окружающим. К удивлению наблюдателей, похожий эффект оказывает забота об окружающей среде. Позаботившись о благе планеты, "борцы за экологию" считали себя вправе не думать об окружающих людях.

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Люди с высоким доходом чаще были склонны к обману в опыте с кубиками. Экспериментаторы предложили участникам простую игру: компьютерная программа пять раз случайным образом выбрасывала кубик-кость. Испытуемый, за которым никто не наблюдал, должен был сам сложить количество выпавших очков. Тот, кто набрал в игре больше 12 очков, имел шанс получить подарочный сертификат. Богатые участники лгали втрое чаще, чем малообеспеченные, говоря, что набрали больше 12 очков. Никто из испытуемых не знал: игра нарочно была запрограммирована так, что получить более 12 баллов в сумме было невозможно.

Возможно, богатые люди просто больше зациклены на успехе, потому и достигают своего положения? Увы, следующий эксперимент был не столь безобидным. Испытуемым разрешали взять из вазы конфеты, которые якобы предназначались для ребятишек, играющих в соседней комнате. Любой, взявший хотя бы одну конфетку, знал, что объедает детей. Как ни странно, обеспеченные добровольцы хапали в два раза больше сладостей. Более того, перед началом данного эксперимента психологи предлагали испытуемым сравнить себя с людьми другого достатка. Некоторым в качестве "образца" предлагался миллиардер Дональд Трамп, другим — бездомный бродяга. Так вот, те, кто поднялся в собственных глазах за счет сравнения с действительно нищими людьми, вели себя "как богатые" — брали конфет в два раза больше.

На третьем этапе тестов некоторым испытуемым предложили назвать положительные стороны алчности. Психологи давали некоторые "подсказки": к примеру, алчность подталкивает к достижению целей, стимулирует профессиональный рост и т.п. Те испытуемые, которые всерьез задумались, что жадность не так уж плоха, начинали всерьез предлагать разные способы получения выгоды от этой черты характера: мелкие хищения расходных материалов из офиса, завышение стоимости услуг перед заказчиками, лишение премии наемных работников…

Последний эксперимент был проведен на пешеходной "зебре" одного из оживленных перекрестков Сан-Франциско. Исследователи просили прохожих подойти к "зебре" и изобразить, что те намерены перейти дорогу, а сами в это время следили за поведением машин. По закону штата, водитель обязан остановиться, если видит пешехода, собирающегося перейти дорогу.

Процесс ученые записывали на камеру, а доход водителя оценивали по марке, степени изношенности и внешнему виду автомобиля. Обладатели роскошных и ухоженных машин пропускали пешеходов в среднем в три раза реже, констатируют психологи. Забавно, что хуже всех вели себя владельцы "экологичных" авто с гибридным двигателем. По-видимому, они считают, что, однажды позаботившись об окружающей среде, думать об окружающих людях уже необязательно.

Автор эксперимента Пол Пифф дает невеселую интерпретацию полученным результатам. По его словам, преследование собственной выгоды создает порочный круг: человек дает себе своеобразную индульгенцию на аморальное поведение, чтобы добиться финансового успеха, а достигнув этой цели, открывает новый уровень аморальности. Менее категоричен Адам Галинский из Северо-Западного университета (Иллинойс, США). Он высоко оценил исследование коллег, но призывает их расширить видение происходящего. По мнению Галинского, ключевым различием в эксперименте выступило не богатство как таковое, а власть, могущество. (И правда, ведь бедняки, сравнившие себя с бездомными, начинали вести себя "как богачи", хотя реальный уровень их достатка остался прежним.)

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Люди, чувствующие большую власть, могут счесть себя безнаказанными и вести себя соответственно. По мнению Галинского, зло кроется не в деньгах, а в ощущении власти над ближним. "Неравенство власти может существовать не только между представителями разных социальных классов, но и между боссом и подчиненным, мужем и женой и даже двумя участниками переговоров", — замечает он.

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