Мельница мифов: от головоломок не умнеют

Кроссворды,

головоломки

и судоку

тренируют память — это принято за аксиому. Как и то, что любые интеллектуальные развлечения улучшают умственные способности. Нейрофизиологи предупреждают: не все, что мы считаем полезным для мозга, является таковым. Любовь к кроссвордам ускоряет развитие склероза, а многие логические игры просто бесполезны.

Принято считать, что логические и прочие интеллектуальные игры "не дают мозгу засохнуть".

Пожилым людям рекомендуют разгадывать ребусы и решать кроссворды, чтобы сохранить хорошую память.

Детей заставляют учить наизусть стихи,

а молодые люди на досуге проходят логические квесты, чтобы развиваться умственно.

Никто не спорит, что необходимо развивать интеллект и поддерживать активность мозга. Но не все, что мы считаем полезным для умственных способностей, действительно является таковым.

За последние годы нейрофизиологи представили интересные, во многом противоречивые данные о пользе кроссвордов и логических головоломок. Британские ученые доказали, что разгадывание кроссвордов и тому подобная активность "омолаживает" мозг.

Решение логических задач тренирует кровообращение?

Профессор Иэн Робертсон из колледжа Тринити в Дублине и его коллеги утверждают, что решение логических задачек улучшает кровообращение в мозге, то есть действует подобно физическим упражнениям. Люди старше 65, регулярно сидящие за кроссвордами и ребусами, реже страдают ухудшением памяти и болезнью Альцгеймера, заявили британские нейрофизиологи.

Читайте также: Музыка продлит молодость мозга

Однако после аналогичных исследований их коллеги из Чикаго внесли в этот позитивный вывод одну важную поправку. На первых порах, согласились они, кроссворды и тому подобные умственные развлечения действительно замедляют процессы старения головного мозга. Но если болезнь Альцгеймера все-таки поражала пожилых людей, то у тех, кто ранее активно тренировал свой мозг, она прогрессировала примерно в два раза быстрее.

Свою ложку дегтя внесли и соотечественники позитивно настроенного Иэна Робертсона. Группа ученых из отделения наук о мозге и сознании Британского совета по медицинским исследованиям под руководством Эдриана Оуэна провела детальное исследование того, насколько упражнения по развитию памяти и сообразительности улучшают качество умственной работы в целом. Ученых интересовали компьютерные игры, специально разработанные для повышения общих интеллектуальных способностей.

Эксперимент с логическими играми

В эксперименте приняло участие более 11 тысяч человек. Добровольцы прошли тестирование умственных способностей, а затем в течение шести недель должны были хотя бы 10 минут в день посвящать логическим играм. Эффективность их действий оказалась равна нулю.

Согласно беспристрастному выводу ученых, у испытуемых улучшилось лишь качество выполнения тех заданий, которым они посвящали время. Общий уровень их умственного развития остался прежним, и "продвинутость" в интеллектуальных играх никак не сказалась ни на их работе, ни на учебе.

Читайте также: Разгадываете кроссворды? Будете счастливы

"Мы не обнаружили статистической разницы между улучшениями, наблюдавшимися у тех, кто прошел разработанную нами программу интеллектуальных игр, и теми людьми, которые просто проводили это время в интернете", — признал Оуэн.

Но если рассуждать в таком ключе и дальше, можно прийти к выводу, что для мозга бесполезна любая умственная активность. Это не так, просто кроссворды и логические игры имеют одну особенность, о которой мы часто забываем — монотонность. Кроссвордисты обладают конечным запасом слов и определений к ним.

Судоку,

ребусы

и логические задачки

обычно имеют один и тот же принцип решения. Освоив его, вы можете щелкать аналогичные задания, как орешки, наращивая только уровень их сложности. Однако сама деятельность перестает быть для мозга новой — а значит, развивающей.

Какая деятельность способствует сохранению активности мозга?

В 2011 году австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса провели подробное исследование, чтобы выяснить, какая деятельность действительно способствует сохранению активности мозга. В течение трех лет специалисты под руководством психиатра Майкла Валенсуэла (Michael Valenzuela) наблюдали за 70 пожилыми людьми в возрасте 60 лет и старше. Уровень их умственной деятельности отслеживался при помощи МРТ-сканирования мозга, IQ-тестов и наблюдений за образом жизни испытуемых. Обследования показали, что те, кто уделял мало времени тренировке памяти, ума и — внимание! — получению нового опыта, потеряли около половины объема гиппокампа по сравнению со своими более активными ровесниками. Исследователи опубликовали результаты своих наблюдений в журнале PloS One.

Доктор Валенсуэла советует людям любого возраста не пренебрегать получением свежих впечатлений и обучением.

"Любой новый опыт, от занятий гимнастикой тай-цзи до путешествий, помогает сохранить умственное здоровье", — говорит он.

Изучение иностранных языков — лучший тренажер для мозга

Непревзойденным "тренажером для мозга" является также изучение иностранных языков. Несмотря на некоторое сходство внутри языковых групп, освоение нового языка требует постоянной активации всех умственных способностей — памяти, вербального, логического мышления (чтобы удержать в голове грамматические правила). Поскольку правила иностранного языка, его фонетический строй и лексика являются незнакомыми, каждый урок приносит новые знания.

Ментальное здоровье человека поддерживает и простое общение. Как подтверждают многочисленные исследования, активная социальная деятельность является залогом умственного долголетия. В 2001 году братья Брэдли и Крейг Уилкоксы вместе с доктором Макото Судзуки опубликовали результаты уникального 25-летнего исследования, посвященного образу жизни одних из наиболее долгоживущих людей на Земле — жителей Окинавы. Свои наблюдения ученые изложили в научно-популярной книге, названной "Почему японцы не стареют". Целая глава в ней посвящена активной социальной деятельности и взаимной поддержке у жителей Окинавы.

По наблюдениям исследователей, здешние люди в любом возрасте поддерживают отношения с родственниками и друзьями, вступают в клубы по интересам и находят новые хобби. Овдовевшие пожилые люди не торопятся переезжать к своим детям, предпочитая самостоятельно вести дела и поддерживать связи со сложившимся кругом знакомых.

"У многих долгожителей есть какое-нибудь увлечение или цель, которая заставляет их регулярно общаться с другими: один выращивает быков для традиционного боя быков, другой преподает народную музыку, третий в течение целого дня исполняет обязанности священника в буддийском храме", — пишут ученые.

Именно поддержка друзей — старых и новых, широкий круг общения и увлечения помогают окинавским старикам сохранить ясность ума и бодрость духа, заключают исследователи.

Читайте также: Глупеем ли мы с возрастом?

Резюмируя, стоит признать: для мозга полезны новые впечатления, навыки и знакомство с новыми людьми. В этом умственные тренировки можно сравнить с физическими: инструкторы по фитнесу советуют регулярно менять упражнения, чтобы мышцы не привыкали к однообразным нагрузкам. Главными врагами гибкого мышления оказываются лень и монотонность жизни, а лучшими противоядиями против них — освоение новых видов деятельности, ранее незнакомых областей знаний и даже новых мест.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.