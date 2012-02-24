Мельница мифов: кто придумал Америку?

Откуда взялось слово "Америка", которое служит названием для двух материков? Согласно общепринятой версии, оно происходит от имени картографа Америго Веспуччи, составившего первые карты южной части Нового Света. Однако, скорее всего, это не так. Дело в том, что впервые эту землю назвал Америкой Джон Кабот, который не был знаком с Веспуччи.

Сегодня каждый школьник знает, что Америку открыл Христофор Колумб. И тем не менее, мало кто из этих знающих школьников (и не школьников, впрочем, тоже), задумывается над абсурдностью данной фразы. Ну, скажите, пожалуйста, как Колумб мог в 1492 году открыть эту самую Америку, если само слово "Америка" появилось на географических картах не раньше 1498 года? Кстати, сам великий мореплаватель называл открытые им земли как угодно, но только не Америкой.

Кстати, откуда вообще появилось это слово — Америка? И почему его использовали для названия недавно открытого континента? Об этом и пойдет речь в данной статье. Следует заметить: нам опять придется заниматься разоблачением очередного мифа.

Изначально Америку называли Новым Светом

Считается, что новый континент (а точнее, целых два), были названы в честь великого флорентийского путешественника, астронома и картографа Америго Веспуччи. Этот ученый, состоявший на службе сначала у испанского, а затем и у португальского монархов совершил в качестве штурмана три путешествия к берегам земли, которую впоследствии назовут Южной Америкой — в

1499,

1501

и в 1503

годах. В этих странствиях им было составлено несколько карт новой территории, однако их оригиналы не сохранились. Правда, в дальнейшем с них были сделаны копии, на которых неизвестный континент назван никакой не Америкой, а "Новым светом" (Terra Nova).

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Итак, как видите, сам Веспуччи исследованные им земли Америкой вовсе не называл (да и, согласитесь, это было бы нескромно с его стороны). Нет никакого упоминания об этом названии и в его письмах — единственных документах, которые сохранились из наследия великого мореплавателя (как выяснили ученые уже в наше время, то, что долго считалось путевым дневником Веспуччи, на самом деле вышло из-под пера другого человека, возможно — его спутника).

Название "Америка" появилось только в 1507-м году

Впервые же на карте слово "Америка" появилось в 1507 году, на иллюстрации к так называемому "Третьему путешествию в Новый Свет" (автором которого как раз долгое время ошибочно считали самого Веспуччи), которое выпустил немецкий любитель картографии, а также издатель и книготорговец Мартин Вальдзеемюллер (или Вальтцемюллер — как пишут его фамилию некоторые историки)

На этой иллюстрации изображены (правда, весьма схематично) обе Америки — Северная и Южная. Но, что самое интересное, южный континент назван так же, как и его именовал Веспуччи — Terra Nova. А вот рядом с северным в скобках указано другое название — Ameriqosland, то есть "земля Америка". В комментариях герр Вальдзеемюллер указал, что, возможно, это название было дано континенту в честь заслуг Америго Веспуччи, который много потрудился, составляя его карту. Однако о том, кто и при каких обстоятельствах дал это название, почтенный издатель не сообщил ничего.

Сразу видно, что версия Мартина Вальдзеемюллера содержит, по крайней мере, два слабых места. Во-первых, совершенно непонятно, почему неизвестный почитатель Веспуччи назвал в честь него северный континент, который флорентийский ученый в глаза не видел (он никогда там не бывал). А вот южный кусок заокеанской суши, исследованный этим ученым весьма тщательно, почему-то сохранил свое исходное название. Не логичнее ли было подписать материки по-другому?

Во-вторых, по традиции того времени, новые земли никогда не называли по имени первооткрывателя или первоописателя. Всегда только по фамилии или по титулу. Конечно же, имена использовались в географической номенклатуре — например, имена святых, мифологических персонажей или царствующих особ. Однако Америго Веспуччи не являлся ни одним из вышеперечисленных персонажей. Поэтому было бы правильнее назвать в честь него континент "Веспуччией" или "Веспуччиландом", но никак уж не "Америкой".

Итак, как видите, версия герра Вальдзеемюллера не выдерживает никакой критики. В то же время для того, чтобы разобраться, откуда взялось название "Америка", следует разрешить другую загадку — а откуда в книге, изданной немецким издателем, вообще могла появиться карта северного континента. Она явно не могла быть копией испанских или португальских карт — хотя бы потому, что моряки этих стран так далеко на север в те времена не заплывали. Да и сухопутные путешественники из Испании побывали там куда позже.

Джон Кабот первым назвал Америку Америкой

Судя по всему, оригинал этой карты в те времена мог составить только один человек — Джон Кабота, который в 1497 и 1498 годах доплыл до побережья земли, позже названной Северной Америкой. Хотя на самом деле этого мореплавателя звали Джованни Кабото (он, как и Колумб, был родом из Генуи). Однако его путешествия были совершены под английским флагом, и поэтому в историю географических открытий этот человек вошел как Джон Кабот.

Собственно говоря, как и Христофор Колумб, Джон Кабот никакой Америки не открывал и даже не собирался — целью его путешествия была разведка новых рыбных промыслов в Северной Атлантике. Однако, раз уж открыл что-то новое, так будь добр составить карту и подробное описание, а то не поверят. Что мореплаватель и сделал.

Правда, оригинал этой карты опять-таки не сохранился, однако в отчете Кабота о своих путешествиях, представленных английскому монарху Генриху VII Тюдору (именно он в 1496 году вручил Джону Каботу документ, в котором дал ему право плыть под английским флагом и объявлять все открытия владениями английской короны), есть упоминания о том, что эта карта существовала и была представлена королю.

Америку назвали по имени Ричарда Америка, давшего деньги на экспедицию Джона Кабота

Как видите, предположение о том, что северный континент "Нового Света" был скопирован Вальдзеемюллером именно с этого документа, вполне логично. Также резонно предположить, что и название "земля Америка" попала на иллюстрацию оттуда же. Но кто же в таком случае был этот загадочный Америк? Неужели матрос, который первым увидел таинственные берега? На самом деле, нет. Таковой была фамилия человека, который дал денег на экспедицию Джона Кабота.

Хоть Генрих VII и дал генуэзскому мореплавателю добро на путешествие, однако деньгами не снабдил — этот монарх, как следует из всех исторических хроник, был весьма скуп. Средствами же Каботу помог его знакомый, богатый купец и начальник королевской таможни города Бристоля Ричард Америк — он выделил не только деньги, но и материалы на постройку судов. Кстати, в том же самом отчете Америк фигурирует как главный казначей экспедиции. Так что не удивительно, что Кабот, в благодарность за помощь, назвал новые земли не в честь скупердяя Генриха, а в честь щедрого спонсора.

Кстати, этому имеется и документальное подтверждение. В Бристольском архиве за тот год сохранилась запись:

"В день Иоанна Крестителя страна Америка была открыта купцом из Бристоля. Корабль называется "Мэтью", и это то, что произошло".

Кстати, это единственный официальный документ, сохранившийся до наших дней, который подтверждает открытие Джона Кабота. А именем "Мэтью" был назван тот самый корабль, для постройки которого Ричард Америк выделили бревна и доски.

И хотя в этой записи ни слова не говорится о том, что новые земли Кабот назвал в честь своего друга и спонсора, однако, по логике вещей, именно так и должно было быть. Ведь других людей с такой необычной фамилией, согласно документам, Кабот не знал. Поэтому предположение о том, что континент был назван именно в честь Ричарда Америка, выглядит весьма логичным.

Название "Америка" происходит от отчества Ричарда, ставшего фамилией

А, кстати, каково происхождение столь необычной фамилии? На самом деле "Америк", скорее, является не фамилией, а отчеством (которое впоследствии стало фамилией). И писалось это отчество исходно несколько по-другому — "ам Меррик", что означает всего-навсего "сын Меррика". То есть имя начальника королевской таможни и друга Джона Кабота в переводе на русский язык означает ни что иное, как "Ричард, сын Меррика".

Дело в том, что Ричард Америк был уроженцем Уэльса, то есть валлийцем. А у этих потомков древних кельтских племен было принято присоединять к личному имени имя или прозвище своего отца через приставку "ап" (точно также, как шотландцы делают это через приставку "мак" — таким образом, Пол Маккартни означает всего лишь "Пол, сын Картни"). Однако у некоторых валлийских кланов эта приставка произносилась как "ам". Судя по всему, Ричард Америк как раз происходил из подобного клана.

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Следует заметить, что подобную версию происхождения названия "Америка" в настоящее время разделяют далеко не все историки. Препятствием, как и в случае с альтернативной версией, является отсутствие прямого свидетельства — карты Кабота, где материк обозначен под этим названием. Но вряд ли когда-нибудь ученым удастся найти ее — скорее всего, она погибла вместе с кораблем Кабота во время второго путешествия к берегам нового континента в 1498 году. Копия же, представленная Генриху VII, была утеряна при его сыне Генрихе VIII, который, как мы помним, — большой любитель женщин, а не географических открытий…

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