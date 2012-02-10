Мельница мифов: кого боятся слоны

На простой вопрос: "Кого больше всего боятся слоны?" многие, не задумываясь, ответили бы: "Конечно, мышей". И были бы абсолютно не правы. Потому что на самом деле слоны мышей не боятся. Ученые специально проводили эксперименты, запуская мелких грызунов в вольеры к этим гигантам. Слоны при этом чувствовали все что угодно, но только не страх.

Утверждение о том, что слоны панически боятся мышей, известно всем. Об этом

пишут в художественной и научно-популярной литературе (и иногда, кстати, в школьных учебниках),

говорят в различных теле- и радиопередачах, художественных фильмах.

Причем иногда приводятся интересные подробности — будто бы, лишь завидев приближение мелкого грызуна, слон сразу пускается в бегство. Или же рассказывают истории о том, как с помощью мышей жители тропических деревень отгоняют прожорливых великанов от своих посевов (и никто не задумается, почему же проблема порчи посевов слонами — до сих пор одна из самых острых в Африке и Индии).

Временами даже это утверждение пытаются как-то аргументировать. Например, говорят о том, что причиной страха является то, что мышь может залезть в хобот слону и вызвать дискомфортные ощущения (и даже довести дело до того, что слон задохнется). Также рассказывают о том, что мышь может изгрызть подошвы слона во время сна — поэтому-то эти гиганты всегда спят стоя. Ну, и, наконец, утверждают, что слонов пугает шорох, издаваемый мышами, а слоны вообще боятся любых шорохов.

Впрочем, для многих людей и никакие доказательства не нужны — данное утверждение является практически аксиомой, примерно такой же, как и утверждение о том, что "через точку на плоскости можно провести лишь одну прямую, параллельную данной". Хотя, на самом деле те, кто так считают, и не подозревают, что просто повторяют один из мифов. Который, кстати, появился не так-то уж и давно.

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Миф о боязни слонами мышей распространили журналисты

Впервые сообщения о слоновьей "мышефобии" появились в начале XIX столетия. Причем распространяли эту версию вовсе не зоологи, а журналисты. Все они ссылались на слова дрессировщиков и работников цирка, которые рассказывали им следующее: когда в цирке появляется новый слон, нужно внимательно следить, чтобы к нему не приближались мыши (а они всегда норовят залезть в его вольер, поскольку их интересуют крошки со "слоновьего стола"). Потому что если мышь все-таки залезет в клетку, то слон начнет нервничать —

пятиться,

трубить,

пытаться встать на задние лапы и т. п.

В конце концов, дело может кончиться либо смертью гиганта от испуга, либо поломкой вольера и долгой погоней за сбежавшим слоном.

Эксперименты ученых со слонами и мышами

Интересно, что подобные публикации достаточно быстро заинтересовали ученых. В итоге было проведено несколько экспериментов с мышами и слонами. К самым разным животным (то есть самцам, самкам и детенышам как африканского, так и азиатского слона) в клетки запускали мышей, причем много. Для эксперимента выбирались как только что пойманные гиганты, так и те, что уже давно жили в неволе. Однако результат во всех случаях был один и тот же —

слоны и не думали боятся маленьких и симпатичных грызунов.

Чего только не вытворяли исследователи при подобных экспериментах:

сажали мышей на хобот, и внутрь его,

прятали мышей в слоновью еду,

запускали этих грызунов на спящих гигантов и т. п.

Но все было тщетно — слоны ни разу не показали особого страха, даже когда мышь бегала по их хоботам. Более того, слоны, к которым в клетку запустили нескольких грызунов, часто специально тянули хоботы к маленьким зверькам, чтобы обнюхать их, а иногда легонько брали их своей "пятой конечностью" и подносили поближе к глазам. Интересно также и то, что во время подобных экспериментов немало мышей было случайно задавлено слонами, и, похоже, гиганты весьма сожалели о своей неосторожности.

Впрочем, некоторые недавно пойманные слоны, в первый раз увидев мышей, действительно сначала пятились назад и не решались вступить с ними в контакт. Однако при повторном запуске грызунов они уже демонстрировали любопытство. Получается, что и здесь нельзя говорить о какой-то специфической "мышефобии" — слон лишь продемонстрировал осторожность.

Известно, что эти гиганты консервативны, и любой новый объект их поначалу настораживает. Неудивительно, что точно такую же реакцию дикие слоны демонстрировали, когда к ним в вольер запускали кроликов, кур и такс. Но что самое интересное — слон, хоть и чувствовал себя неуверенно, но все-таки не впадал в панику и даже ни разу не попытался атаковать не виданное им ранее существо.

Слоны спят стоя только в жару

Итак, как видим, эксперименты доказали полную несостоятельность утверждения о том, что слоны боятся мышей. Однако, если подумать, то приводимая выше аргументация сама по себе была достаточно слабой. Начнем с того, что слоны в природе далеко не всегда спят стоя — если есть возможность прилечь, слон это делает. Стоя они спят лишь в жаркое время суток, поскольку быстро нагревающаяся на рассвете земля способна обеспечить слону быстрый тепловой шок. А в сезон дождей слоны не отказывают себе в удовольствии полежать.

Может ли мышь прогрызть слонам подошвы?

Более того, утверждение, что будто бы мышь может прогрызть слонам подошвы, не соответствует действительности.

Во-первых, любая мышь, оказавшись рядом с таким гигантом, как слон, имеет все шансы умереть от теплового удара — можете себе представить, сколько тепла выделяет нагретое за день тело гиганта?

Во-вторых, подумайте сами, зачем мышам, которые в основном питаются растительной пищей, тратить свои силы и время на то, чтобы грызть ноги слону? Ей что, заняться больше нечем? Ну, и, наконец, хоть кожа в некоторых местах подошвы у слонов тоньше, чем в среднем на теле животного, однако даже ее прогрызть мышь сможет за весьма долгое время — где-то за час непрерывной работы челюстями. И что, неужели слон при этом не сможет проснуться?

Слон может задохнуться, если мышь попадет в хобот?

А что касается того, что слон может задохнуться, если мышь попадет ему в хобот, то те, кто так думает, почему-то забывают, что этот гигант вообще-то может еще и через рот дышать. Да, и, как показали те же эксперименты, если к слону в хобот действительно попадала мышь, ему, для того чтобы выгнать ее, даже чихать не нужно — достаточно было сделать просто более сильный выдох.

И ошарашенная мышь вылетала примерно со скоростью полета стрелы из арбалета.

Почему слоны не любят шорохи

Правда, шорох слоны действительно недолюбливают. Дело в том, что обычно крупные хищники, вроде

львов,

леопардов

или тигров,

могут шуршать, подкрадываясь к слонятам. Поэтому подобные звуки всегда служат слонам сигналом об опасности. Неудивительно, что в экспериментах слоны сначала нервно реагировали на него. Но, обнаружив сам источник шуршания, эти гиганты совершенно успокаивались.

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Так что, как видите, в данном случае мы имеем дело с типичным мифом. Кстати, возможно его "родителями" были нерадивые цирковые служащие, которые время от времени упускали слонов. И для того, чтобы оправдать собственное разгильдяйство, они и придумали байку о том, что слон, дескать, убежал потому, что мышей увидел. Вариант, сами понимаете, беспроигрышный — ведь мыши не подают в суд на клеветников, и с прессой тоже не общаются…

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