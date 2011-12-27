У Земли не единственная "луна"?

Интересно, почему у других планет по нескольку естественных спутников, а у Земли один-единственный - Луна? Недавно группа астрофизиков из Франции, Финляндии и США попыталась исправить эту "несправедливость". Ученым теоретически удалось доказать существование второго спутника, правда, временного. Впрочем, не исключено, что их может быть еще больше...

Согласно общепринятым представлениям, Луна образовалась в результате столкновения Земли с другим крупным космическим телом, скорее всего, планетой. Выбитый ударом кусок земной коры, оставшись на орбите, застыл и превратился в наш естественный спутник.

Однако у этой распространенной гипотезы есть ряд недочетов. В частности, строение Луны слишком неравномерно. Сторона, обращенная к Земле, обладает относительно ровным рельефом, в котором доминируют равнины из лавы. Другая же сторона покрыта горами и долинами, лунная кора там толще на 50 километров, и в состав ее входит больше калия, фосфора и редких элементов.

Откуда же взялись такие различия? По одной из версий, горы на Луне сформировались силами земной гравитации во время изменения лунной орбиты. Другая гипотеза гласит, что темная сторона Луны подвергалась сильной метеоритной бомбардировке.

В начале августа этого года научный журнал "Nature" опубликовал статью, в которой было выдвинуто предположение, что на заре существования нашей планеты, то есть примерно 4,6 миллиарда лет назад, у нее было два спутника, и один из них со временем врезался в другой… Так как столкновение произошло на относительно небольшой скорости, авторы статьи в шутку окрестили это событие "большим шлепком".

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Недавнюю публикацию международной группы ученых в издании "Icarus" объединяет с предыдущим исследованием тема наличия у Земли второго спутника. Но к этой идее авторы материала пришли, изучая вопросы динамики астероидов в системе Земля-Луна. В частности, их волновало, что происходит с небольшими космическими телами, которые в течение достаточно длительного времени находятся под воздействием земной гравитации.

Так, в 2006 году в рамках обзора "Catalina Sky Survey" был зарегистрирован астероид 2006 RH120. Тогда его не удалось идентифицировать. Анализ отраженного излучения заставил предположить, что объект, вероятно, имеет антропогенное происхождение — на это указывала и его орбита, почти идентичная орбите объекта J002E3, скорее всего, являющегося третьей ступенью ракеты "Сатурн", которая вывела в космос луноход "Аполлон-12".

Как показали наблюдения, 2006 RH120 находился на орбите Земли с июля 2006 года по июль 2007 года, после чего покинул ее и отправился в свободный полет.

В 2009 году в журнале "Astronomy and Astrophysics" вышла работа, в которой приводились убедительные доказательства того, что 2006 RH120 представлял собой уникальный объект — первый зарегистрированный временный спутник Земли.

Если проблемы, связанные с "захватом" астероидов, например, газовыми гигантами, достаточно хорошо изучены, то динамика таких объектов в системе Земля-Луна пока остается тайной за семью печатями. Авторы недавнего исследования попытались ответить на ряд вопросов — например, каково среднее количество астероидов, вращающихся вокруг Земли, как долго они находятся на орбите, и, наконец, какая их часть падает на Землю или Луну?

Чтобы получить ответы на все эти вопросы, ученые воспользовались стандартным способом — построением компьютерной модели. Они смоделировали поведение свыше девяти миллионов астероидов, которые попали в окрестности системы Земля-Луна. Выяснилось, что 18 096 из этих объектов оказались на временных орбитах вокруг Земли, где они оставались в среднем 286 дней. Из них лишь 169 упали на Землю.

Это открытие позволило астрофизикам сделать вывод о том, что в любой момент времени на орбите Земли присутствует, как минимум, один временный спутник. Правда, увидеть его невооруженным глазом практически нельзя: диаметр таких тел обычно равен всего нескольким метрам. Но телескопы вполне способны его обнаружить.

Так что гипотезу о "второй луне" вполне можно проверить. Можно даже послать к ней космические аппараты — сделать это гораздо проще, чем гоняться за астероидами по всей Солнечной системе.

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Пожалуй, прежде чем рваться в дальний космос, не мешает получше изучить околоземное пространство — возможно, наблюдения за ним преподнесут нам еще немало сюрпризов и не раз еще изменят сложившиеся представления о ближайшем окружении Земли.