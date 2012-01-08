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Автор Наталья Синица

Пять самых умных животных на планете

Наука » Полезно знать

Мы, люди, думаем, что мы самые умные. У нас есть сложный язык, мы умеем строить небоскребы и музеи, в которых выставляем свои достижения. Изнанка нашей разумности — это изобретение бомб, но не будем сегодня о грустном. Однако, чем больше мы узнаем о животном мире, тем лучше понимаем, что и наши соседи по планете также весьма и весьма не глупы.

Пять самых умных животных на планете

Мыслительные способности шимпанзе и других приматов уже давно оценены по достоинству, но "эйнштейнов" и среди других представителей фауны немало.

Какие из животных самые большие интеллектуалы?

Свиньи

Свиньи, пожалуй, — самые умные домашние животные на планете. По уровню интеллекта их можно сравнить с кошками и собаками, однако по способности решать сложные задачи они заметно превосходят шариков и барсиков. Так, свиньи легко понимают, как работает зеркало, и даже более того — начинают изучать отраженную реальность на предмет еды. Пока что исследователи не могут сказать, понимают ли свиньи, что в зеркале они видят самих себя, и можно ли поставить их в один ряд с

  • обезьянами,
  • дельфинами
  • и другими видами, успешно прошедшими тест на самоидентификацию.

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Свиньи могут работать с компьютером

Еще в 1990-х годах исследователи провели следующий эксперимент. Свиней научили, как перемещать курсор на экране, и показали им несколько каракулей. После этого перед хрюшками поставили задачу: подвести курсор к каракулям, которые они видели в первый раз. И что вы думаете? Свиньи справились с тестом так же быстро, как и шимпанзе.

Осьминоги

Если свиньи — самые умные из домашних животных, то осьминоги — гении среди беспозвоночных. Найти выход из лабиринта и решить пару задачек для них не составляет труда: осьминоги обладают

  • как краткосрочной,
  • так и долговременной

памятью. Осьминоги умеют

  • открывать банки,
  • протискиваться в узкие отверстия
  • и "бегать" от клетки к клетке за еду.

Их также можно научить распознавать различные геометрические фигуры и узоры.

Игры осьминогов

Вдобавок ко всему, осьминоги умеют играть — а это один из признаков высокоразвитого интеллекта. Исследователи замечали, как осьминоги пускают пластиковые бутылки или игрушки в струю искусственно создаваемого течения в их аквариумах, а потом ловят их. Еще осьминоги могут с умом использовать то, что другим покажется мусором: получив обломки скорлупы кокосового ореха, осьминоги строят из них укрытие.

Вороны

Во многих сказках вороны предстают хитрыми обманщиками, и их реальный образ не сильно отличается от художественного. Вороны могут

  • пользоваться инструментами,
  • оборудовать тайники
  • и делать прогнозы на будущее, исходя из своего жизненного опыта.

Например, новокаледонские вороны используют веточки в качестве вилок, чтобы достать из-под коры дерева жучка или личинку, а орехи с твердой скорлупой они кидают на проезжую часть, чтобы колеса машин раздробили их.

Австралийские вороны научились есть ядовитых тростниковых жаб без риска для здоровья: они переворачивают добычу на спину и убивают ее ударом клюва в горло, где ядовитая кожа совсем тонкая, и откуда легче добраться до съедобной требухи.

Вороны помнят человека в лицо

Недавние исследования показали, что вороны могут узнавать человека в лицо и даже помнить лица на протяжении нескольких лет. Так что будьте осторожны: кто знает, как вам отомстит ворон, которого вы когда-то нечаянно или сознательно обидели.

Дельфины

Дельфины, как и люди, живут социальной жизнью и имеют свой язык, сложный настолько, что люди только сейчас научились частично понимать его. Самки дельфинов опекают своих детей еще несколько лет после их рождения, обучая их всем тонкостям существования в дельфиньем социуме.

У осьминогов есть самосознание

Последние эксперименты с участием дельфинов показали, что эти животные имеют представление о количестве, а также обладают самосознанием — чертой, присущей только умнейшим млекопитающим.

В 2005 году ученые наблюдали за группой тихоокеанских дельфинов-афалин во время поиска пищи. Афалины показали себя настоящими выдумщиками: чтобы не пораниться, переворачивая камни на морском дне, они отрывали куски морской губки и оборачивали ее вокруг своего нежного носа.

Слоны

Самые большие сухопутные млекопитающие живут в сплоченных сообществах со сложной социальной иерархией. Слонам присущ альтруизм по отношению к другим животным, а беременные самки знают, какие именно листья им надо пожевать, чтобы стимулировать роды.

Слоны умеют пользоваться инструментами и быстро ориентируются в незнакомой ситуации — так, они

  • кидают камни на забор из проволоки под напряжением, пока та не оборвется,
  • или же повреждают провода, чтобы освободиться из плена,

при этом гиганты могут координировать свои действия.

Посмертные ритуалы слонов

Однако что действительно ставит слонов на ступеньку выше всех остальных млекопитающих — это их сложные посмертные ритуалы. Слоны и неандертальцы — единственные, помимо человека, живые существа, которые отдают дань уважения мертвым, например, посещая их могилы.

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Итак, похоже, фраза Чарльза Дарвина о том, что "…отличия человеческого мышления от такового животных носят, скорее, не качественный, а количественный характер" вполне справедлива. Мы не умнее наших соседей по планете, просто для нас разумное поведение — это основной козырь в борьбе за существование. А для них — вспомогательный…

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Темы слон свиньи вороны дельфины осьминоги домашние животные
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