Пять самых умных животных на планете

Мы, люди, думаем, что мы самые умные. У нас есть сложный язык, мы умеем строить небоскребы и музеи, в которых выставляем свои достижения. Изнанка нашей разумности — это изобретение бомб, но не будем сегодня о грустном. Однако, чем больше мы узнаем о животном мире, тем лучше понимаем, что и наши соседи по планете также весьма и весьма не глупы.

Мыслительные способности шимпанзе и других приматов уже давно оценены по достоинству, но "эйнштейнов" и среди других представителей фауны немало.

Какие из животных самые большие интеллектуалы?

Свиньи

Свиньи, пожалуй, — самые умные домашние животные на планете. По уровню интеллекта их можно сравнить с кошками и собаками, однако по способности решать сложные задачи они заметно превосходят шариков и барсиков. Так, свиньи легко понимают, как работает зеркало, и даже более того — начинают изучать отраженную реальность на предмет еды. Пока что исследователи не могут сказать, понимают ли свиньи, что в зеркале они видят самих себя, и можно ли поставить их в один ряд с

обезьянами,

дельфинами

и другими видами, успешно прошедшими тест на самоидентификацию.

Читайте также: "Плохие парни" из мира животных

Свиньи могут работать с компьютером

Еще в 1990-х годах исследователи провели следующий эксперимент. Свиней научили, как перемещать курсор на экране, и показали им несколько каракулей. После этого перед хрюшками поставили задачу: подвести курсор к каракулям, которые они видели в первый раз. И что вы думаете? Свиньи справились с тестом так же быстро, как и шимпанзе.

Осьминоги

Если свиньи — самые умные из домашних животных, то осьминоги — гении среди беспозвоночных. Найти выход из лабиринта и решить пару задачек для них не составляет труда: осьминоги обладают

как краткосрочной,

так и долговременной

памятью. Осьминоги умеют

открывать банки,

протискиваться в узкие отверстия

и "бегать" от клетки к клетке за еду.

Их также можно научить распознавать различные геометрические фигуры и узоры.

Игры осьминогов

Вдобавок ко всему, осьминоги умеют играть — а это один из признаков высокоразвитого интеллекта. Исследователи замечали, как осьминоги пускают пластиковые бутылки или игрушки в струю искусственно создаваемого течения в их аквариумах, а потом ловят их. Еще осьминоги могут с умом использовать то, что другим покажется мусором: получив обломки скорлупы кокосового ореха, осьминоги строят из них укрытие.

Вороны

Во многих сказках вороны предстают хитрыми обманщиками, и их реальный образ не сильно отличается от художественного. Вороны могут

пользоваться инструментами,

оборудовать тайники

и делать прогнозы на будущее, исходя из своего жизненного опыта.

Например, новокаледонские вороны используют веточки в качестве вилок, чтобы достать из-под коры дерева жучка или личинку, а орехи с твердой скорлупой они кидают на проезжую часть, чтобы колеса машин раздробили их.

Австралийские вороны научились есть ядовитых тростниковых жаб без риска для здоровья: они переворачивают добычу на спину и убивают ее ударом клюва в горло, где ядовитая кожа совсем тонкая, и откуда легче добраться до съедобной требухи.

Вороны помнят человека в лицо

Недавние исследования показали, что вороны могут узнавать человека в лицо и даже помнить лица на протяжении нескольких лет. Так что будьте осторожны: кто знает, как вам отомстит ворон, которого вы когда-то нечаянно или сознательно обидели.

Дельфины

Дельфины, как и люди, живут социальной жизнью и имеют свой язык, сложный настолько, что люди только сейчас научились частично понимать его. Самки дельфинов опекают своих детей еще несколько лет после их рождения, обучая их всем тонкостям существования в дельфиньем социуме.

У осьминогов есть самосознание

Последние эксперименты с участием дельфинов показали, что эти животные имеют представление о количестве, а также обладают самосознанием — чертой, присущей только умнейшим млекопитающим.

В 2005 году ученые наблюдали за группой тихоокеанских дельфинов-афалин во время поиска пищи. Афалины показали себя настоящими выдумщиками: чтобы не пораниться, переворачивая камни на морском дне, они отрывали куски морской губки и оборачивали ее вокруг своего нежного носа.

Слоны

Самые большие сухопутные млекопитающие живут в сплоченных сообществах со сложной социальной иерархией. Слонам присущ альтруизм по отношению к другим животным, а беременные самки знают, какие именно листья им надо пожевать, чтобы стимулировать роды.

Слоны умеют пользоваться инструментами и быстро ориентируются в незнакомой ситуации — так, они

кидают камни на забор из проволоки под напряжением, пока та не оборвется,

или же повреждают провода, чтобы освободиться из плена,

при этом гиганты могут координировать свои действия.

Посмертные ритуалы слонов

Однако что действительно ставит слонов на ступеньку выше всех остальных млекопитающих — это их сложные посмертные ритуалы. Слоны и неандертальцы — единственные, помимо человека, живые существа, которые отдают дань уважения мертвым, например, посещая их могилы.

Читайте также: Глупа как овца? Не верьте! Ученые против

Итак, похоже, фраза Чарльза Дарвина о том, что "…отличия человеческого мышления от такового животных носят, скорее, не качественный, а количественный характер" вполне справедлива. Мы не умнее наших соседей по планете, просто для нас разумное поведение — это основной козырь в борьбе за существование. А для них — вспомогательный…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.