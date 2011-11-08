Близнецы: найдите десять отличий

Монозиготные, они же однояйцевые близнецы — единственные на свете люди, обладающие одинаковым генотипом. Эмбрионы близнецов образуются из одной зиготы, разделившейся на стадии дробления на две или более части. С древности люди, еще не знавшие генетики и анатомии, чувствовали, что появление на свет совершенно одинаковых людей — нечто особенное. Близнецам приписывали то чудесные, то дьявольские свойства.

Чудесные и дьявольские свойства близнецов

К примеру, американские индейцы верили, что один близнец в паре всегда добрый, а другой — злой, поэтому злой близнец подвергался изгнанию из племени.

Наши предки-славяне считали, что у близнецов на двоих (а то и на троих, или больше) общая душа. Потому не допускалось присутствие одного близнеца на свадьбе или поминках другого.

Во многих культурах —

славянской,

индийской —

почему-то верили, что заступничество близнецов может защитить от непогоды и стихий. По-видимому, само появление близнецов воспринималось как каприз природы, и потому их считали способными с ней "договориться".

Индийские жрецы во время проведения ритуалов окрашивали ягодицы близнецов в белый и черный цвета.

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Современные ученые-генетики, конечно, ничего такого не проделывают. Но тоже относятся к монозиготным близнецам чрезвычайно трепетно и очень любят проводить различные исследования с их участием. Еще бы: сама природа подарила уникальную возможность узнать, где проходят границы влияния среды и генетической предопределенности тех или иных признаков.

Близнецовый метод исследований предложено использовать в 1875 году

Использовать близнецовый метод исследования еще в 1875 году предложил английский ученый Фрэнсис Гальтон. Его кузен Чарльз Дарвин в письме поддержал брата:

"Ничто не кажется мне более любопытным, чем сходство и различие близнецов", — писал он.

Данный метод применяется при изучении вероятности появления болезней, формирования черт личности, физических особенностей и так далее. Ведь если генотип одинаковый, то сходство, в чем бы то ни было, скорее всего, обусловлено им. А различия, соответственно — средой. Но не все так просто.

Однояйцевые близнецы различаются генетически

Во-первых, не так давно ученые узнали, что даже в геноме монозиготных (или, как принято говорить у нас, однояйцевых) близнецов существуют отличия. В 2008 году интернациональная группа ученых из Америки, Швеции и Нидерландов пришла к выводу, что однояйцевые близнецы все-таки различаются генетически. Исследователи провели анализ геномов 19 пар подобных близнецов и обнаружили различия в некоторых копиях сегментов ДНК в соматических клетках. В целом геномы монозиготных близнецов очень близки, но почти у всех существуют небольшие различия, констатировали исследователи.

Другая трудность состоит в том, что большинство братьев и сестер растут в очень похожей среде. Тем более двойняшки, которые родились в одно и то же время — а значит, получают в подарок одинаковые игрушки, скорее всего, пойдут в одну школу, и так далее. Близнецы, возможно, и полюбили бы разных писателей — но родители читают им одинаковые книги, они могли бы иметь различные вкусовые предпочтения — но мама и папа предлагают им на обед одно и то же. Разумеется, насильственно создавать детям разницу в условиях жизни и тем более разлучать их никто не станет, это бесчеловечно. Однако порой судьба разводит людей против их воли.

Бывает, что близнецы обнаруживают в себе разные интересы и профессиональные склонности. Они выбирают разные учебные заведения, каждый обзаводится собственным кругом общения, получает свою профессию — и формируют каждый свою среду. Случается и так, что братья и сестры оказываются разлученными из-за исторических событий или семейных драм, после гибели родителей. В XX веке это особенно часто происходило во время Второй Мировой войны. Члены семьи терялись в эвакуации, детей погибших родителей усыновляли разные семьи — газетные заголовки до сих пор интригуют читателей историями воссоединения постаревших близнецов, родившихся в те годы.

Близнецы: один был в гитлерюгенде, другой — иудей

Одно из масштабных исследований таких пар близнецов провел в начале 80-х годов ХХ века американский психолог Томас Бучард. Всего он изучил около 30 пар близнецов, расставшихся в раннем возрасте. Одной из описанных им пар монозиготных близнецов были братья Оскар и Джек. Мальчики родились от брака мужчины-еврея и женщины-немки. Вскоре после рождения детей пара рассталась. Оскара забрала мать, она увезла его к себе на родину, в Германию, и долгое время скрывала наличие у мальчика еврейской крови. Позднее Оскар вступил в Гитлерюгенд и стал верующим католиком. Джек провел детство и молодость с отцом — сначала в Палестине, затем на островах Карибского моря, и был воспитан в традициях иудаизма.

Братья встретились, когда им обоим было за сорок. Трудно поверить, но несмотря на кардинально разное воспитание, места жительства и разный язык, в их привычках и характерах нашлось поразительно много сходства. Оба брата

обладали одинаковым темпераментом,

предпочитали очень похожую одежду,

любили одни и те же блюда,

и даже — просто мистика —

носили похожие очки

и одинаково подстриженные усы!

Оскар и Джек были одинаково рассеянны, и их стили общения в семье были невероятно похожи.

Луиз и Лоис жили в разных семьях, но оказались удивительно похожими во вкусах

Еще один яркий пример — сестры Лоис и Луиз. Девочки родились в 1920 году и были разлучены вскоре после рождения. Их удочерили разные семьи, и близняшки практически не видели друг друга в детстве. Уровень их образования и место жительства были разным:

Луиз жила в небольшом городке и училась в местной, ничем не выдающейся школе,

Лоис проживала в большом городе, и ее учебное заведение было достаточно престижным.

Хотя при этом стоит заметить, что экономический и культурный уровень семей, где жили девочки, был приблизительно одинаковым. Возможно, именно поэтому в 18 лет девушки умудрились поступить в один и тот же институт. Исследователи отмечают, что по ряду физических и психических черт эта пара близнецов оказалась чрезвычайно похожа — девушки имели даже больше сходства, чем многие братья и сестры, выросшие вместе.

Разлученные близнецы выбрали одну профессию - взломщиков сейфов

Есть забавный пример, когда в США два разлученных в детстве близнеца выбрали одинаковую "специализацию", причем очень специфическую — независимо друг от друга молодые люди стали взломщиками сейфов. Тем не менее, ученые с большой осторожностью делают выводы о роли наследственности. Например, было выявлено, что 50-70 процентов монозиготных близнецовых пар имеют сходную криминальную историю, в то время как у дизиготных двойняшек (которые в генетическом смысле являются обычными братьями и сестрами) такая схожесть встречается значительно реже — в 20 процентах случаев. Однако результаты некоторых других исследований противоречат этим данным.

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Были, однако, выявлены черты, с большой вероятностью обусловленные генами. Шведская ученая Нэнси Петерсон, обнаружила, что уровень экстраверсии или интроверсии личности (то есть ее направленности во внешний или же во внутренний мир) во многом зависит от наследственности. Также она установила, что уровень нейротизма (эмоциональной неустойчивости) диктуется генами. В целом же ученые сходятся на том, что, по-видимому, признак или свойство организма зависят не исключительно от генотипа или среды, в который живет человек, а от их взаимодействия. Но гемеллология — наука, посвященная близнецам — продолжает развиваться и занимать умы исследователей.

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