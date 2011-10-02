Некоторые животные ведут скучную и размеренную жизнь —
Куда интереснее наблюдать за "плохими парнями" животного мира — теми, кто не боится напасть на соперника вчетверо больше себя, может напиться, занимается сексом с трупами или жрет абсолютно все, что встретится ему на пути.
"Правда.Ру" предлагает читателям рейтинг животных, чью жизнь никаким образом не назовешь скучной. Самое последнее место занимает факир-экстремал:
Все знают, что змеи и мангусты приходятся друг другу злейшими врагами. Учитывая ту скорость, с которой змея совершает свои броски, и ее смертельный яд, к которому у мангуста, увы, нет иммунитета, в схватке змеи и мангусты вы бы наверняка поставили на победу пресмыкающегося. И потеряли бы все свои деньги: мангусты в 99 процентах случаев выходят победителями из битвы.
Мангуст убивает змей не только ради еды и защиты своих владений — маленький зверек отправляет пресмыкающихся к праотцам только потому, что ему нравится это делать. Несмотря на то, что мангусты с удовольствием питаются мышами, яйцами птиц, насекомыми и даже фруктами, они время от времени нападают на змей ради "тренировки" — чтобы, как говорится, быть в тонусе. Такой вот своеобразный спорт.
Если на "ранчо" мангуста змей нет, он отправляется на их поиски, не страшась встречи даже с такими врагами, как королевская кобра. От побежденного змия мангуст может отгрызть кусок, но это, скорее, исключение, чем правило, ведь в данном случае бой ведется ради тренировки. Хотя, если он успеет проголодаться за время схватки, то, конечно же, съест тело поверженного врага целиком.
Читайте также: Десять животных, удививших мир
Далее следует самый маленький любитель пива в мире:
Собственно говоря, это никакая не землеройка — сей зверек принадлежит к группе тупай, которых относят не к насекомоядным, как настоящие землеройки, а к приматам. То есть, получается, наш дальний родственник.
Эти зверьки похожи на персонажей аниме: у них большие круглые глаза, крошечный рот и маленькие лапки. Если бы тупайи говорили — то обязательно голосом десятилетней девочки. Однако "невинность" — не то слово, которым можно охарактеризовать этих малюток: древесные землеройки любят приложиться к бутылке.
Разумеется, специально тупай никто спиртным не поит, они находят выпивку сами. По ночам зверьки обходят бертамовы пальмы, заглядывая в бутоны — там находится ферментированный цветочный нектар с содержанием алкоголя около 3,8 процента, что можно сравнить по крепости с пивом. Алкотрип занимает по времени около двух часов. В пересчете на "человеческую" систему мер тупайя каждую ночь выпивает по 10-12 бокалов пива.
На четвертом месте — самая обаятельная задира из мира животных, а именно:
Большинство из нас не знает, как выглядит росомаха — персонаж известного фильма не в счет. Между тем, это очень симпатичное животное размером со среднюю собаку, только пониже ростом.
Однако вся внешняя привлекательность может пропасть за доли секунды: в гневе страшнее росомахи зверя нет. Габариты соперника не имеют для росомахи никакого значения, она нападает на любого, кто ее потревожил —
Излюбленная тактика росомахи — спрятаться на дереве или высоком камне, а затем прыгнуть на спину ничего не подозревающему врагу.
Читайте также: Зверушка терроризирует австралийскую семью
А теперь позвольте представить вам существо, которое, как маленький ребенок, постоянно тащит в рот все, что находит. Это знаменитый:
В чем-то он схож с росомахой — тасманский дьявол так же яростен и "испорчен". Впрочем, его постоянная боеспособность — не самая выдающаяся черта личности дьявола: он славен тем, что тащит в рот все, что не приколочено. В помете тасманских дьяволов находили
Известны случаи, когда тасманские дьяволы перегрызали металлические капканы — и не потому, что они имели несчастье туда угодить, а просто так, развлечения ради.
Как только дьявол нашел, чем подкрепиться, он может съесть за один раз количество пищи, равное по весу 5-40 процентам его собственной массы. Это занятие так утомляет хищника, что он ложится спать, не отходя от кассы, и не утруждая себя поисками подходящей спальни — до такой степени он не боится остальных обитателей леса.
Бывают ли среди животных некрофилы? Оказывается, бывают! Второе место занимает именно подобный любитель секса с умершими сородичами:
Девиантное поведение свойственно не только людям, но и животным. Обычно под девиантным поведением представителей фауны подразумевают некрофилию. Правда, некрофилами братья наши меньшие становятся не из-за извращенного образа мыслей, а лишь потому, что не могут отличить своего мертвого сородича от живого. Это как раз про жабу-агу.
Любвеобильная ага совокупляется не только с представителями своего вида, но не брезгует и "чужаками" — мертвыми
Известен даже случай, когда самца ага сняли с тела женщины, сбитой машиной. Свою похоть самец удовлетворял на протяжении… восьми часов подряд!
Первое место "Правда. Ру" решила отдать самому коварному борцу среди животных. И одновременно самому безалаберному четверолапому созданию. Им оказался:
Медоеды, или лысые барсуки, — крайне коварные существа: встретившись с врагом, они не тратят время попусту на угрозы, а сразу же вцепляются сопернику в тестикулы. Впрочем, это еще не показатель медоедовского пофигизма. Самый смак — это ролик на YouTube под названием MUST WATCH: Honey Badger-The Most Fearless Animal on Earth, показывающий зарисовку из жизни этого хищника.
Вот медоед отправляется на поиски пищи. Занятие это не из легких (голодный барсук может пройти до 40 километров в день), поэтому в какой-то момент медоед решает перекусить тем, что под лапу подвернется. Завтраком, к несчастью, оказывается африканская гадюка — одна из самых опасных и ядовитых змей в мире.
Читайте также: Десять монстров, напугавших мир
После непродолжительной схватки победитель приступает к трапезе, но уже через несколько минут его лапы разжимаются, тело слабеет и медоед заваливается на бок — сказывается действие смертельной инъекции, которую успела сделать гадюка. Зрелище, бесспорно, печальное, но подождите расстраиваться: через некоторое время медоед оживает и первым делом принимается доедать то, что не успел съесть до "летаргического сна". Вот уж поистине железная выдержка. И фантастическая безалаберность!
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.