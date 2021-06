"Плохие парни" из мира животных

Некоторые животные ведут скучную и размеренную жизнь —

собирают орехи,

ищут пару,

метят свою территорию

или копают нору.

Куда интереснее наблюдать за "плохими парнями" животного мира — теми, кто не боится напасть на соперника вчетверо больше себя, может напиться, занимается сексом с трупами или жрет абсолютно все, что встретится ему на пути.

"Правда.Ру" предлагает читателям рейтинг животных, чью жизнь никаким образом не назовешь скучной. Самое последнее место занимает факир-экстремал:

6. Мангуст (Herpestes edwardsii)

Все знают, что змеи и мангусты приходятся друг другу злейшими врагами. Учитывая ту скорость, с которой змея совершает свои броски, и ее смертельный яд, к которому у мангуста, увы, нет иммунитета, в схватке змеи и мангусты вы бы наверняка поставили на победу пресмыкающегося. И потеряли бы все свои деньги: мангусты в 99 процентах случаев выходят победителями из битвы.

Мангуст убивает змей "из любви к искусству"

Мангуст убивает змей не только ради еды и защиты своих владений — маленький зверек отправляет пресмыкающихся к праотцам только потому, что ему нравится это делать. Несмотря на то, что мангусты с удовольствием питаются мышами, яйцами птиц, насекомыми и даже фруктами, они время от времени нападают на змей ради "тренировки" — чтобы, как говорится, быть в тонусе. Такой вот своеобразный спорт.

Если на "ранчо" мангуста змей нет, он отправляется на их поиски, не страшась встречи даже с такими врагами, как королевская кобра. От побежденного змия мангуст может отгрызть кусок, но это, скорее, исключение, чем правило, ведь в данном случае бой ведется ради тренировки. Хотя, если он успеет проголодаться за время схватки, то, конечно же, съест тело поверженного врага целиком.

Далее следует самый маленький любитель пива в мире:

5. Древесная землеройка (Tupaia minor)

Дальний родственник человека — древесная землеройка

Собственно говоря, это никакая не землеройка — сей зверек принадлежит к группе тупай, которых относят не к насекомоядным, как настоящие землеройки, а к приматам. То есть, получается, наш дальний родственник.

Древесная землеройка

Эти зверьки похожи на персонажей аниме: у них большие круглые глаза, крошечный рот и маленькие лапки. Если бы тупайи говорили — то обязательно голосом десятилетней девочки. Однако "невинность" — не то слово, которым можно охарактеризовать этих малюток: древесные землеройки любят приложиться к бутылке.

Тупайи выпивают каждую ночь по 10-12 бокалов пива

Разумеется, специально тупай никто спиртным не поит, они находят выпивку сами. По ночам зверьки обходят бертамовы пальмы, заглядывая в бутоны — там находится ферментированный цветочный нектар с содержанием алкоголя около 3,8 процента, что можно сравнить по крепости с пивом. Алкотрип занимает по времени около двух часов. В пересчете на "человеческую" систему мер тупайя каждую ночь выпивает по 10-12 бокалов пива.

На четвертом месте — самая обаятельная задира из мира животных, а именно:

4. Росомаха (Gulo gulo)

Большинство из нас не знает, как выглядит росомаха — персонаж известного фильма не в счет. Между тем, это очень симпатичное животное размером со среднюю собаку, только пониже ростом.

Росомаха в гневе нападает и на медведей

Росомаха

Однако вся внешняя привлекательность может пропасть за доли секунды: в гневе страшнее росомахи зверя нет. Габариты соперника не имеют для росомахи никакого значения, она нападает на любого, кто ее потревожил —

мелких грызунов,

песцов, оленей,

овцебыков

и даже медведей.

Излюбленная тактика росомахи — спрятаться на дереве или высоком камне, а затем прыгнуть на спину ничего не подозревающему врагу.

А теперь позвольте представить вам существо, которое, как маленький ребенок, постоянно тащит в рот все, что находит. Это знаменитый:

3. Тасманский дьявол (Sarcophilus laniarius)

В чем-то он схож с росомахой — тасманский дьявол так же яростен и "испорчен". Впрочем, его постоянная боеспособность — не самая выдающаяся черта личности дьявола: он славен тем, что тащит в рот все, что не приколочено. В помете тасманских дьяволов находили

карандаши,

куски пластика,

ошейники и медальоны сожранных ими домашних животных,

иголки ехидны

и даже остатки джинсов.

Известны случаи, когда тасманские дьяволы перегрызали металлические капканы — и не потому, что они имели несчастье туда угодить, а просто так, развлечения ради.

Тасманский дьявол съедает пищи до 40% своего веса за присест

Тасманский дьявол

Как только дьявол нашел, чем подкрепиться, он может съесть за один раз количество пищи, равное по весу 5-40 процентам его собственной массы. Это занятие так утомляет хищника, что он ложится спать, не отходя от кассы, и не утруждая себя поисками подходящей спальни — до такой степени он не боится остальных обитателей леса.

Бывают ли среди животных некрофилы? Оказывается, бывают! Второе место занимает именно подобный любитель секса с умершими сородичами:

2. Жаба-ага (Bufo marinus)

Девиантное поведение свойственно не только людям, но и животным. Обычно под девиантным поведением представителей фауны подразумевают некрофилию. Правда, некрофилами братья наши меньшие становятся не из-за извращенного образа мыслей, а лишь потому, что не могут отличить своего мертвого сородича от живого. Это как раз про жабу-агу.

Жаба-ага

Жаба-ага совокупляется с мертвыми

Любвеобильная ага совокупляется не только с представителями своего вида, но не брезгует и "чужаками" — мертвыми

змеями,

ящерицами

и мелкими млекопитающими.

Известен даже случай, когда самца ага сняли с тела женщины, сбитой машиной. Свою похоть самец удовлетворял на протяжении… восьми часов подряд!

Первое место "Правда. Ру" решила отдать самому коварному борцу среди животных. И одновременно самому безалаберному четверолапому созданию. Им оказался:

1. Медоед (Mellivora capensis)

Медоеды сразу вцепляются в тестикулы сопернику

Медоеды, или лысые барсуки, — крайне коварные существа: встретившись с врагом, они не тратят время попусту на угрозы, а сразу же вцепляются сопернику в тестикулы. Впрочем, это еще не показатель медоедовского пофигизма. Самый смак — это ролик на YouTube под названием MUST WATCH: Honey Badger-The Most Fearless Animal on Earth, показывающий зарисовку из жизни этого хищника.

Медоед

Вот медоед отправляется на поиски пищи. Занятие это не из легких (голодный барсук может пройти до 40 километров в день), поэтому в какой-то момент медоед решает перекусить тем, что под лапу подвернется. Завтраком, к несчастью, оказывается африканская гадюка — одна из самых опасных и ядовитых змей в мире.

После непродолжительной схватки победитель приступает к трапезе, но уже через несколько минут его лапы разжимаются, тело слабеет и медоед заваливается на бок — сказывается действие смертельной инъекции, которую успела сделать гадюка. Зрелище, бесспорно, печальное, но подождите расстраиваться: через некоторое время медоед оживает и первым делом принимается доедать то, что не успел съесть до "летаргического сна". Вот уж поистине железная выдержка. И фантастическая безалаберность!

