Тайна рождения знака "?" раскрыта

Мы нередко задаемся вопросом о том, откуда появился тот или иной алфавит. А вот где впервые появились знакомые нам знаки препинания? Один из них, употребленный в предыдущем предложении, похоже, впервые был начертан в сирийской копии Библии. Как вы уже догадались, речь идет о вопросительном знаке. Правда, в те времена он выглядел совершенно иначе.

Первый вопросительный знак выглядел как современное двоеточие

Древний знак вопроса был совершенно не похож на привычную нам красивую завитушку. В копии Библии, созданной в Сирии в V веке, вопросительный знак выглядел как значок, напоминающий наше двоеточие.

Нашел и расшифровал этот знак Чип Коукли, специалист по древним рукописям из британского университета Кембридж. Любопытно, что двойная точка, которую лингвисты назвали zawga elaya, ставилась не в конце, а перед началом вопросительного предложения. За исключением тех случаев, когда фраза начиналась с вопросительного слова: тогда и без знака все было понятно.

До того, как на Ближнем Востоке распространился ислам, на сирийском языке было создано и переведено огромное количество христианской литературы. В 1840-х годах это собрание выкупил Британский музей за 5 тысяч фунтов. С тех пор ученые еще не разгадали всех тайн этой библиотеки. Результаты своего научного расследования Коукли представил на специальной конференции.

В древнееврейской,

как и в древнеарабской

письменности, вообще отсутствовали какие-либо знаки препинания — соответственно, ничего похожего на сирийский "точечный" знак вопроса там не встречалось.

В греческой

и латинской

письменности вопросительные знаки стали появляться намного позже, лишь в VIII веке. Возможно, что они не были заимствованы из сирийской письменности, а были придуманы заново. В современном греческом письме, кстати, вопросительным знаком служит точка с запятой, а вот точка вверху строки заменяет привычные нам двоеточие и точку с запятой.

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Современный вопросительный знак появился в XVI веке

В своем современном начертании — "?" — вопросительный знак появился в печатных книгах с XVI века и происходил от латинских букв q и o (quaestio — поиск, в данном случае — ответа). Изначально над буквой "o" писали "q", а затем этот значок трансформировался в современное начертание.

Многие знают любопытную традицию оформления вопросительных предложений в испанском: в этом языке вопросительный знак ставится и в начале, и в конце вопросительный фразы, причем в начале он перевернут. Это правило в 1754 году ввела Испанская Королевская Академия: дело в том, что из-за грамматических особенностей испанского языка отличить утвердительные предложения от вопросительных можно только с помощью знаков препинания.

В арабском языке знак вопроса выглядит зеркально

В современном арабском языке, где слова и предложения пишутся справа налево, вопросительный знак выглядит как зеркальное отражение нашего. Точно так же арабы поступают и с запятой, и с точкой с запятой. А вот в иврите, который тоже имеет зеркальную письменность, вопросительный знак выглядит совершенно обыкновенным.

Знак вопроса также используется и в современных иероглифических языках, причем при вертикальной записи его не "кладут набок". Правда, в японском он и не является обязательным: все японские вопросительные предложения по определению заканчиваются вопросительной частицей "-ка".

В армянском используется собственный вопросительный знак, похожий на толстую точку или клинообразный штрих над последней буквой предложения.

Уникален вопросительный знак еще и тем, что может объединяться с другими знаками препинания — например, с многоточием, чтобы отразить неуверенность или передать риторический вопрос. В таком случае вместо трех точек ставится только две: третья уже стоит под вопросительным знаком.

Вопросительный знак может объединиться и с восклицательным, чтобы выразить на письме

крайнее удивление,

недоумение

или возмущение —

словом, сильные смешанные чувства. По правилам русского языка, вопросительный знак идет первым.

Что означает интерробанг?

В американских типографиях в конце 1960-х — начале 70-х годов был введен специальный символ под названием интерробанг — гибрид вопросительного и восклицательного знаков. Он напоминал недописанную латинскую букву "P" с точкой под ней.

Интерробанг был придуман в 1962 году главой рекламного агентства "New York Advertising Agency" Мартином Спектером и предназначался для обозначения риторических вопросов, большинство которых в английском языке одновременно являются и восклицаниями. Впервые знак был изготовлен в 1966 году в составе гарнитуры "Americana", произведенной ассоциацией американских словолитчиков American Type Founders (ATF), а пару лет спустя знаменитая компания "Ремингтон Рэнд" включила его в набор знаков выпускаемых ею пишущих машин. "Этот знак — лучшее выражение невероятности современной жизни", — гласили пресс-релизы "Ремингтон". Но постепенно интерес к интерробангу угас, и теперь его можно встретить разве что в архивных подшивках американской прессы.

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Показательно, что даже более консервативные производители пишущих машинок сразу оценили важность вопросительного знака. Он появился на клавиатурах сразу — в отличие от восклицательного, который вплоть до 70-х годов машинисткам приходилось набирать в виде точки и апострофа.

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