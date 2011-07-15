Мельница заблуждений: ритмы, ведущие не туда

Лет тридцать-сорок назад существовало модное поветрие — нашу жизнь будто бы определяют три биологических ритма: физический, эмоциональный и интеллектуальный. Позже, однако, выяснилось, что эти циклы не имеют ничего общего с реальными биоритмами. Но многие люди до сих пор продолжают верить этому откровенному лжеучению и действовать согласно его положениям.

Физический биологический ритм

Многолетний друг по переписке Зигмунда Фрейда, отоларинголог из Берлина, немецкий биолог еврейского происхождения и санитарный советник Вильгельм Флисс (Wilhelm Fließ, 1855-1928) полагал, что обнаружил в ходе своих медицинских исследований, что вся человеческая жизнедеятельность протекает в периодических циклах.

Не только дни рождения и смерти или родственные им временные интервалы подлежат определенному циклу, но прежде всего, по его мнению, эта постоянная периодическая причинность проявляется в болезнях.

Физические симптомы, полагал Флисс, подчиняются 23-дневному ритму, а эмоциональные 28-дневному ритму. После первой публикации этой теории в 1897 году, в 1906 году, вышло в свет фундаментальное произведение Вильгельма Флисса "Последовательность жизни" ("Der Ablauf des Lebens").

Эмоциональный биологический ритм

Другим отцом-основателем хронобиологии можно считать жителя Вены, психолога Германа Свободу (Hermann Swoboda, 1873-1963), который независимо от берлинца Флисса проводил очень похожие исследования. Этот сын аптекаря разработал нечто вроде счетной линейки, с помощью которой можно было рассчитывать обусловленные биоритмами критические дни.

Флисс публично обвинил Свободу (ударение в его фамилии падает на первый слог), который был пациентом Фрейда, в том, что венец украл у него его идею о "двукратной периодичности всех жизненных процессов". О Германе Свободе известно, что он был очень дружен с Отто Вейнингером. Автор знаменитого и неоднозначного произведения "Пол и характер" изучал психологию одновременно со Свободой. Герман Свобода в возрасте 67 лет добровольно пошел служить в вермахт устным переводчиком французского и новогреческого языков.

Врач "ухо-горло-нос" предположил, что Свобода узнал об этом от Фрейда, которого Флисс посвящал в некоторые детали своего открытия, описывая теорию в своих пространных письмах. После этого Флисс прекратил все контакты с Фрейдом.

Интеллектуальный биологический ритм

Где двое, там и третий. К открывателям эмоциональных и физических биоритмов в 1928 году присоединился австрийский инженер Фридрих Тельчер (Friedrich Teltscher), который открыл 33-дневный интеллектуальный ритм. Тельчер даже обнаружил четвертый 38-дневный ритм, так называемый Feinsinnigkeits-Rhythmus ("ритм тонкого вкуса"), который влиял на вкус и чувство прекрасного.

Давно преданные забвению академической медициной труды Флисса и Свободы вновь появились в конце 1970-х годов, когда пробудился интерес к эзотерическим и альтернативным методам лечения. Новая волна изучения биоритмов охватила весь мир, особенно с открытием ЭВМ и появлением компьютеров. Фирмы наладили выпуск оборудования для подсчета биоритмов, как это сделала, в частности, японская компания Casio Biolator.

Теория трех ритмов

Итак, перед нами довольно популярная и в наши дни "теория трех ритмов".

Физический 23-дневный (Ф)-ритм связан с энергией, агрессивностью, выносливостью и устойчивостью или сопротивляемостью организма, 28-дневный эмоциональный (Э)-ритм влияет на чувство, настроение, интуицию и творческие (креативные) способности, а 33-дневный интеллектуальный (И)-ритм напрямую работает с быстротой реакции, способностью к концентрации и даром комбинировать.

Современные последователи биоритмики, напротив, почти не вспоминают о 38-дневном ритме Тельчера, а если и упоминают сквозь зубы, то говорят о нем, как о курьезе эпохи становления теории биоритмов.

Согласно биоритмике, все три ритма от момента нашего рождения синусоидой проходят через всю нашу жизнь. Если эти кривые переложить на прямую линию, то получатся точки сопряжения.

Дни, в которые кривые пересекают друг друга или скрещиваются, считаются "критическими". Дни, когда кривые достигают своего максимального пика или опускаются вниз, особенно подходят или совершенно не годятся для физической, эмоциональной или умственной активности.

Авторы настоящих научных публикаций, а не околонаучные заметки в популярных изданиях, не удосужились поставить в известность широкую публику, что многочисленные таблицы и карманные компьютеры, с помощью которых якобы можно предвидеть "критические" дни, не дают положительного эффекта.

Хотя, например, в спорте анализ биоритмов играет не такую уж и незначительную роль. Особенное внимание на кривые отдельных спортсменов обращают внимания в футболе и других командных видах спорта. Множество хирургов воздерживаются от операций в "критические" дни. В некоторых американских и японских авиакомпаниях и фирмах, занимающихся автоперевозками, проверяют биоритмичные синусоиды своих пилотов и водителей.

Из достоверных источников известно, что причину катастрофы лайнера американской авиакомпании United Airlines, которая произошла в Чикаго 8 декабря 1972 года, приписывают тому, что у главного пилота во всех трех биоритмах наблюдался низкий показатель, его напарник, второй пилот, пребывал в физическом и интеллектуальном кризисе (показатель вдвое ниже нормы), а эмоциональные и физические биоритмы бортинженера находились в стадии "ниже плинтуса".

На биоритмы обращают внимание некоторые менеджеры, которые стараются перенести важные дела и встречи на более благоприятное время, а также суеверные студенты, стремящиеся сдавать экзамены на пике интеллектуального биоритма.

Часть людей продолжает верить, что с помощью изучения своей синусоиды можно реально избежать заражения какой-нибудь инфекцией. Допустим, не ездить в общественном транспорте в "критические" дни. А если даже кто-то из них и подхватит бациллу, то верит, что акупунктура, гомеопатия, кинезиология или невральная терапия особенно эффективны в "благоприятные" для лечения дни.

И все-таки теория бессмысленна?..

Тем временем, как показали многочисленные научные исследования, чему имеются многократно проверенные доказательства, теория биоритмов полностью бессмысленна. В частности, опровергнута точка зрения, что на основе анализа биоритмов можно сделать заключение о том, произойдет ли с человеком несчастный случай, или нет.

Не нашла также подтверждения связь между школьными отметками и биоритмичными синусоидами. Более того, документально подтверждено, что посредством изучения биоритмов двух разных людей нельзя предсказать, будут ли они счастливы вместе, или брак им абсолютно противопоказан.

Накопленный исследователями материал настолько впечатляющ, что не оставляет камня на камне от популярного заблуждения — веры в пресловутые биоритмы. Учение о биоритмике не имеет ничего общего с действительно доказанными циклическими биологическими феноменами, как, например, циркадные или циркадианные ритмы, иначе говоря, наши внутренние часы, или регулярное воспроизводство организмом определенных гормонов.