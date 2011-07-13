Человек отличается от обезьяны вовсе не речью

Как появилась человеческая речь — то, что мы называем своим языком? Все мы знаем, что многие животные передают друг другу сообщения с помощью криков, рычаний и иных звуков. Но каким образом и когда появилась способность передавать слова и складывать их в предложения?

Как появилась человеческая речь — классическая гипотеза

Ранее самая распространенная гипотеза гласила: тогда же, когда появился совместный труд. Охотясь и работая вместе, первобытные люди должны были согласовывать свои действия — отсюда возникла потребность в появлении общего языка, который позволил бы голосом передавать всем понятные сообщения и таким образом действовать совместно и эффективно. Именно в этот период развития человека в его мозге формировались так называемые речевые анализаторы — структуры, отвечающие за то, чтобы не просто услышать набор звуков, произнесенных сородичем, а воспринять их как единое целое и сложить в осмысленные слова и предложения, словом, понять, что сказал другой.

То есть до сих пор ученые предполагали, что речевые анализаторы — структура, уникальная для человека. Однако группа исследователей из Университета штата Джорджия (США) обнаружила: такой механизм есть и у человекоподобных обезьян.

Способ доказательства этого факта был несложным и довольно надежным. Ученые предлагали шимпанзе, которая долго прожила среди людей и умела понимать более сотни человеческих слов, прослушать речь, сильно искаженную при помощи посторонних шумов. Научиться понимать отдельные слова может и обезьяна. Однако если бы гипотеза о речевых анализаторах как специфически человеческом механизме была верна, услышать набор шипящих и скрипучих звуков и мысленно "достроить" их до понятных слов мог бы только человек. Но эксперимент показал другое…

Как научили говорить обезьяну

Шимпанзе Панзи росла среди людей с тех пор, как ей исполнилось всего-навсего восемь дней. "Приемные родители" старались почаще вести с ней беседы и вообще обходились как с человеком. В результате словарный запас обезьянки сейчас составляет около 130 английских слов, а для общения она использует специальную доску с лексиграммами — условными обозначениями знакомых ей понятий в картинках и символах.

Таким образом, по словам когнитивного психолога Лизы Хэймбауэр, Панзи идеально подходила для проведения подобного эксперимента.

Ученые решили проверить, сможет ли шимпанзе распознавать искаженную и зашумленную речь. Для затруднения восприятия они применяли в первом случае синтезатор шумов, который делал речь скрипучей и хриплой (такой она может казаться людям, пользующимся слуховым аппаратом), а во втором — синтезатор синус-волн, понижающий голос на три тона (любители старых кассетных плееров на батарейках могут вспомнить, во что превращался голос певца, когда зарядное устройство садилось). Предшествующие наблюдения показывали, что, к примеру, слова с искажением синус-волн с трудом разбирают даже люди.

Чтобы мотивировать Панзи, ученые предлагали лишь приятные для нее слова, такие как "воздушный шар", "картошка, "банан", "щекотать" — всего 48. В каждом случае шимпанзе нужно было выбрать одну правильную лексиграмму из четырех — таким образом, вероятность "случайного попадания" в правильный ответ составляла всего 25 процентов. По свидетельствам экспериментаторов, посторонние шумы не составляли для Панзи особых затруднений: она сумела различить более половины (55 процентов) слов с шумовым искажением и около 40 процентов слов с искажением синус-волн. Такие результаты практически исключают возможность случайного выбора правильных ответов. К тому же, чуть лучшие результаты показали и люди-добровольцы, принимавшие участие в эксперименте. Тридцать два испытуемых человека узнали соответственно 70 и 40 процентов зашумленных и искаженных синус-волнами слов.

Какие же выводы можно сделать на основании этого эксперимента? Во-первых, он опровергает постулат, согласно которому человек развил свои уникальные речевые способности уже после разделения эволюционных ветвей гоминид и человекообразных обезьян. Эксперименты с Панзи показали: речевой анализатор сформировался в мозгу приматов задолго до появления человека, видимо, у общих предков человека и шимпанзе.

Безусловно, свою роль сыграло и долгое пребывание Панзи среди людей — однако, несмотря на особенности ее "биографии", она все же оставалась обезьяной.

"Это доказывает, что даже довольно сложные феномены человеческого восприятия речи находятся в пределах понимания некоторых животных", — пишут авторы исследования в журнале Current Biology.

Американские ученые планируют продолжать эксперименты с Панзи, чтобы пролить свет на формирование человеческой речи в филогенезе.

"Мы хотели бы более детально исследовать механизмы, помогающие Панзи распознавать как чистую, так и искаженную речь, и сравнить их с человеческими", — говорит Лиза Хэймбауэр.