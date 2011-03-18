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Автор Игорь Буккер

Кубик придумал Рубик, но не как игрушку

Наука » Полезно знать

Пожалуй, самым распространенным заблуждением конца прошлого столетия, можно считать уверенность многих людей в том, что венгр Эрне Рубик был изобретателем самой культовой игрушки 1980-х годов, названной его именем. Кубик с разноцветными гранями действительно придумал Рубик, но сделал он это вовсе не для миллионов взрослых и детей, пытавшихся сложить головоломку.

Кубик придумал Рубик, но не как игрушку

Родился Эрнё Рубик 13 июля 1944 года. Преподаватель архитектуры и мебельного дизайна нуждался в наглядных пособиях, которые позволяли бы объяснить принципы трехмерного планирования. Для этой цели в 1974 году инженер-строитель из Будапешта Эрне Рубик создал куб, состоящий из 26 маленьких кубиков с разноцветными гранями. Шесть цветов которого могли находиться в разных позициях. Вопреки устоявшемуся мнению, ни преподаватель, ни студенты Будапештского университета технологии и экономики не стремились к тому, чтобы сложить одну или больше поверхностей кубика из одного цвета.

Как собрать Кубик Рубика

Действительно, чтобы правильно собрать все шесть сторон кубика, надо перепробовать 43 квинтиллиона вариантов.

Когда же кто-то догадался, что в принципе, по теории вероятности, можно собрать шестицветный кубик, в котором каждая поверхность будет своего цвета, добиться этого не смог даже сам изобретатель. Ходили слухи, что больше месяца Эрне крутил-вертел свой кубик, пока не добился успеха. И тут ему в голову пришла идея сделать из наглядного пособия для студентов детскую игрушку. И в 1975 году Рубик запатентовал свое изобретение.

Без особых надежд на успех кубик без названия начал выпускать небольшой кооператив из Будапешта. Первые игрушки в красочной упаковке появились на прилавках венгерских магазинов в канун Рождества 1978 года. Однако жители венгерской столицы не горели особым желанием дарить друзьям и близким головоломку, которую с трудом собрал сам создатель.

Как Кубик Рубика приобрел популярность

В 1980 году американец, гостивший в венгерской столице, приобрел местную игрушку. Неизвестно, сумел ли он ее собрать самостоятельно, но она родила в его голове замечательную мысль: от желающих попробовать свои силы отбоя не будет, если дело поставить на прочные коммерческие рельсы.

В результате к Рубику пришли представители американской фирмы Ideal Toys ("Идеальная игрушка") и предложили ему продать патент на свое изобретение. И только после того, как Эрне Рубик продал американским бизнесменам свое изобретение, кубик стал кубиком Рубика (Rubik's cube). К первым изделиям прилагалась инструкция на английском языке, в которой был написан следующий пугающий текст:

"Эта игрушка развивает логическое мышление и стереоскопическое зрение у детей и взрослых. Синхронная манипуляция на многих гранях является очень сложным заданием, которое можно решить только при условии открытия логики поворотов".

Но потенциальных покупателей это ничуть не отпугнуло.

Компания "Идеальная игрушка" провела маркетинговую кампанию, и вскоре с кубиком Рубика познакомился весь мир. В 1981 году кубик Рубика стал частью экспозиции Музея современного искусства в Нью-Йорке. В Великобритании прошла церемония представления игрушки-головоломки принцу Чарльзу и принцессе Диане.

В СССР, до того как головоломку стали выпускать у нас, кубик Рубика чаще всего привозили из Венгрии, поэтому мало кто подозревал, что игрушку выпускают американцы. В мире было продано примерно 100 миллионов настоящих кубиков и несколько миллионов контрафактной продукции. Эрне Рубик стал первым легальным миллионером в социалистических странах.

Автору этих строк, который был редким обладателем подобного дефицита, знойный кавказец, летевший с ним одним самолетом в Москву, предлагал даже 50 рублей за кубик. Стипендия советского студента в первой половине 1980-х годов составляла 40 рублей в месяц. Студент не продал тогда подарок дружественной мадьярской девушки, а уже через несколько месяцев на рынок выбросили отечественные кубики.

Во всех странах были созданы клубы любителей кубика. Научно-популярные журналы печатали советы, как можно собрать кубик быстрее, и давали пошаговую инструкцию, как быстро и правильно собрать кубик Рубика. В 1982 году в Будапеште провели первый Чемпионат мира по собиранию кубика Рубика. Победителем стал американский студент вьетнамского происхождения Мин Тай, которому потребовалось всего 23 секунды. Между прочим, сам изобретатель так и не смог собрать свое детище менее чем за минуту.

Впоследствии изобретатель запатентовал еще несколько изобретений: змейку и шар.

  • Змейка Рубика — это головоломка, представляющая собой 24 шарнирно соединенных между собой призм в сечении равнобедренного треугольника.
  • Шар Рубика — механическая головоломка, представленная 5 февраля 2009 года на Международной Нюрнбергской ярмарке игрушек.

В настоящее время Эрне Рубик участвует в разработке видеоигр, пишет статьи по архитектуре и возглавляет студию Рубика.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы будапешт великобритания
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