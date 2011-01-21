6000-летние летающие преступники

Почтовых голубей люди используют уже более шести тысяч лет. Чего только ни переносили по воздуху эти неутомимые курьеры: письма, оружие, драгоценности. В последнее время этот вид воздушной связи стали использовать торговцы наркотиками. Теперь почтовым голубям приходится доставлять запрещенные вещества в самые разные места, в том числе и в тюрьмы...

Фото: AP

Недавно в Колумбии произошел беспрецедентный случай - в одной из тюрем страны был пойман голубь, пытавшийся пронести в здание пакет марихуаны и кокаина. Произошло это так. В среду полицию оповестили о том, что охрана тюрьмы Модело, расположенной в городе Букараманге, поймала на территории исправительного учреждения птицу, к которой были привязаны два пакета с наркотиками. При этом птица (оказавшаяся голубем) спокойно прогуливалась по внутреннему дворику тюрьмы, не проявляя никаких признаков беспокойства. Чувствовалось, что это достаточно опытный и тренированный крылатый почтальон.

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Сотрудники охраны без всякого труда поймали голубя (то, что птица не сопротивлялась поимке, также выдает в ней бывалого почтаря), принесли внутрь здания и осмотрели посылку. После изъятия контрабанды у птицы, уставшей от ноши, полиция отпустила ее на свободу. Выследить отправителя, прицепив к птице, например, радиомаячок в данном случае было нереально - если голубь прилетел в тюрьму, значит он родом из этих мест. Ведь птичья почта основана на том, что крылатые почтальоны всегда возвращаются домой.

Интересно, каким образом отправителю удалось добиться того, что голубь прилетел на территорию тюрьмы? Скорее всего, дело обстояло следующим образом. Наверное, кто-то из тех, кто уже отбывал наказание в данной тюрьме, покидая ее, прихватил с собою нескольких местных голубей. Отлично зная, что эти птицы и через много лет прекрасно помнят, где находится их дом, и стремятся туда вернуться, он решил использовать их как наркокурьеров. И если бы не бдительность охраны, то его замысел вполне бы удался.

Не вызывает сомнений и то, что данный голубь прошел весьма хорошую тренировку. Как известно, дикие голуби - птицы весьма осторожные и человека к себе на близкое расстояние не подпускают. Поэтому одна из основных задач голубиного тренера - сделать так, чтобы его подопечные легко давали себя поймать. В противном случае, как вы понимаете, письмо, которое переносит крылатый почтальон, имеет все шансы так и не попасть к тому, кому оно адресовано.

Фото: AP

"Это совершенно новый метод перевозки наркотиков - использование почтовых голубей", - заявил пораженный командир полиции Букараманги Хосе Ангел Мендоза. А вот здесь уважаемый начальник полиции несколько ошибается. Переносить наркотические вещества голуби начали еще во времена Арабского халифата. Ныне этот способ транспортировки гашиша и опиатов весьма распространен на территории Афганистана, Пакистана и других соседствующих с ними государств.

Да и кстати, идея использовать почтовых голубей для нелегальной доставки запрещенных предметов заключенным тоже не нова. Несколько лет назад в этом были замечены... турецкие голуби. Они доставляли заключенным мобильные телефоны, пользоваться которыми официально запрещено в тюрьмах Турции. Однако родственники и знакомые правонарушителей, отбывающих наказание, нашли способ доставить эти средства связи в тюрьмы. Аппараты привязывали к лапкам почтовых голубей, которые, прилетая на тюремный двор, "передавали" их заключенным. Этот интересный способ пересылки был обнаружен одним бдительным охранником, который однажды случайно вспугнул голубя, доставившего телефонный аппарат.

Однако как вообще получилось так, что голуби стали почтовыми служащими? Точно на этот вопрос ответить невозможно. Существуют три основных теории на этот счет. Одна из них гласит, что это могло произойти на Ближнем Востоке в районе Плодородного полумесяца за восемь тысяч лет до нашей эры, когда начало развиваться земледелие - люди научились выращивать пшеницу и ячмень. Привлеченные бросовым зерном птицы сами стали селиться возле человека. Люди же сначала, видимо, просто употребляли их в пищу и только потом, заметив, что голубь умеет безошибочно находить свое гнездо, поручили им доставку почты.

Другое предположение состоит в том, что в древности храмы строились на скалистых побережьях, где обитали голуби, и птицы использовали эти сооружения для обустройства гнезда. Наконец, третья гипотеза повествует о том, что люди собирали яйца птиц для дальнейшего употребления в пищу, а затем для облегчения задачи стали содержать птиц у себя в пещерах, где те стали размножаться.

Тем не менее, известно, что около шести тысяч лет назад голубь был уже одомашнен - об этом свидетельствуют его изображения в виде терракотовых фигурок, мозаики и чеканки на монетах в Месопотамии. Получается, что впервые голубей в качестве вестников стали использовать жители городов-государств Древнего Междуречья. Однако, каким образом их приручали и тренировали, неизвестно.

После мода на птичью почту распространилась по всему Ближнему Востоку и Средиземноморью. Древние греки и римляне доверяли пернатым гонцам не только личную переписку, но и "дипломатическую почту". Впрочем, в Древнем Риме у голубя появился серьезный конкурент - деревенская ласточка (Hirundo rustica). Эти гонцы отличались быстротой и выносливостью, превышающей голубиную в десятки раз, однако полностью вытеснить голубей все-таки не смогли.

Фото: AP

Причина этого достаточно проста - ласточка оказалась менее ответственным гонцом, чем голубь. Как вы помните, она питается насекомыми, а эта пища достаточно быстро усваивается, в отличие от зерна и других частей растений, которые ест голубь. Следовательно, ласточке нужно куда меньше времени, чем голубю, для того чтобы проголодаться. А когда это происходит, она забывает о своей миссии и отвлекается на ловлю насекомых, которая может продолжаться несколько часов. Голуби же достаточно долго не нуждаются ни в какой "подзаправке".

Считается, что хорошо обученный почтовый голубь может пролететь свыше полутора тысяч километров. Согласно статистике, 80 процентов почтовых голубей всегда безошибочно находят дорогу домой. Почему же эти птицы всегда стремятся вернуться в те места, где они выросли? Что заставляет их делать это?

Как ни странно, это происходит потому, что голуби не являются перелетными птицами. По характеру они, как и всякие вегетарианцы, весьма консервативны и очень привязываются к тому месту, где родились. При этом они обладают весьма хорошей памятью. Все это и приводит к тому, что они стремятся вернуться на свою родину. И, как мы видим, у них почти всегда получается.

Долгое время считалось, что в полете голубь ориентируется в основном по Солнцу. Доказательством этого предположения считали тот факт, что эти птицы всегда совершают перелеты только в светлое время суток. Однако недавно выяснилось, что голуби, как и многие другие птицы, могут "видеть" магнитное поле Земли, то есть обладают "встроенным компасом" (Правда.Ру" уже писала об этом в статье "Перелетных птиц притягивает магнит"). Ночью же голуби стараются не подниматься в воздух по совсем другой причине - они летают достаточно невысоко, как раз в зоне охоты ночных хищных птиц вроде сов и филинов.

Тем не менее, даже голубей, для того чтобы они смогли исправно служить почтальонами, все-таки нужно готовить к этому. Их принято обучать с того момента, как только они обретают способность летать. Происходит это следующим образом: сначала почтарей выпускают в выгулы голубятни, чтобы они привыкли к ним. Потом приучают к крыше того дома, куда ему нужно будет возвращаться.

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Далее, когда голуби привыкнут к крыше, их отправляют в два-три пробных полета, и они начинают знакомиться с окружающими строениями, такими как дома, водонапорные башни, а также с расположенными вблизи рощами, полями, холмами, реками. Им это нужно для того, чтобы впоследствии хорошо ориентироваться при совершении воздушных рейсов. После облета над голубятней почтарей выпускают сначала с одного, а потом трех, пяти, двадцати километров от привычного места. Тех, кто не смог найти обратную дорогу, "дисквалифицируют", а всех остальных принимают на почтовую службу.