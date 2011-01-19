Крыса-разведчик напугала нью-йоркцев

Проблема городских крыс остается одной из самых болезненных. Этим животным так понравились мегаполисы, что порой их там больше, чем людей (например, в семимиллионном Лондоне, по подсчетам ученых, обитает около шестидесяти миллионов крыс). Они живут не только в домах и канализации, но и в метро. Неужели на них нельзя найти управу?

Фото: AP

Представьте, что поздно вечером вы задремали в полупустом вагоне метро и вдруг чувствуете, что кто-то ползет по вашей ноге вверх, и, приоткрыв глаз, видите, что на расстоянии ладони от лица на вас глядит крыса, которая, уловив взгляд, пускается нарезать круги по вашей куртке.

Это не сцена из фильма ужасов и не "самое смешное видео". Это реальный случай, снятый в метро Нью-Йорка. Инцидент произошел на прошлой неделе. Житель Нью-Йорка возвращался поздно вечером домой по одной из линий метро, пересекающих Бруклин.

Как видно на любительском видео, крыса бегает по вагону, не замечая присутствия людей. Позже представители иностранных СМИ, комментируя запись, решили, что она мечется "в панике", пока не замечает присутствия "достойной" жертвы, видимо нью-йоркского бомжа. Он соответствующе пахнет, и крыса решается подняться по телу, чтобы "попробовать" его на вкус. К счастью для мужчины, он не был укушен, а ведь никто не пытался этому помешать.

Видео, поставленное 12 января, просматривается тысячами посетителей в день, и местные средства массовой информации прокручивают ролик снова и снова. Некая фирма по производству футболок с рисунками тут же воспользовалась популярностью "геройской" крысы и уже зарабатывает на продаже своей продукции хорошие деньги.

Несмотря на комичные комментарии к видео, очевидно, что пассажиры обеспокоены нашествием крыс в метро Нью-Йорка, тем более, как явствует из отчета департамента здравоохранения города, на это тратятся большие средства.

Согласно отчету, распространение грызунов в метро не поддается контролю и вскоре, если не будут предприняты кардинальные меры, "они из туннелей выйдут на станции". Очевидно, дело зашло очень далеко, и это объясняется, прежде всего, недостаточным финансированием нью-йоркского метрополитена. В апреле 2010 года департамент принял решение сократить его финансирование на 2 миллиона долларов. Соответственно помимо прочих расходов на 15 процентов были сокращены штаты и на 50 процентов объемы поставляемых пестицидов.

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Фото: AP

Надо отметить, что власти Нью-Йорка в течение многих лет занимаются этой проблемой, но крысы всегда ускользают от попыток уничтожить их. У нью-йоркского метро, вообще говоря, много недостатков. А вот российскому метрополитену именно этот недостаток не свойственен. Описываемые выходки крыс нашим пассажирам не страшны, поскольку российский метрополитен — глубокого заложения, в отличие от метро Нью-Йорка, которое называют "подвалом" городских улиц. В основном это просто поверхностные траншеи с рельсами, сверху накрытые бетонными плитами, которые держатся на металлических подпорках.

Эта конструкция способствует размножению грызунов, но особенно ему способствуют вредные привычки пассажиров, которые бросают на рельсы остатки продуктов и даже мешки с мусором.

Согласно академическому исследованию одного из американских институтов 1976 года, эти мелкие млекопитающие, как правило, не решаются забраться в вагон метрополитена, "поскольку из-за шума и вибрации у них повышается и без того высокое кровяное давление, что может преждевременно их убить".

Некоторые ученые считают, что за последние двадцать пять лет крысы изменились на генетическом уровне. Об этом же говорят и другие исследования: оказывается, отравляющие вещества со временем (после привыкания к ним) начинают действовать на крыс как наркотик. Вряд ли это так, хотя отрицать этого тоже нельзя. Однако, скорее всего, исследование 1976 года было некорректным. Его может опровергнуть любой владелец домашней крысы (например, авторы этих строк), которым часто приходится ездить со своим питомцем в метро. Конечно, зверек не в восторге от путешествия под землей, но признаков сумасшествия не проявляет и уж тем более не собирается помирать.

Так что, по всей видимости, вагоны метрополитена не являются для крыс чем-то страшным и гибельным. Но вот вопрос: почему поезда не подвергались нашествию грызунов раньше? Скорее всего, подвергались, просто этого никто не замечал. А крысе, в одночасье ставшей героем Нью-Йорка, просто не повезло.

Напомним, что серые крысы (Rattus norvegicus) обычно живут колониями, численность которых может доходить до нескольких сотен особей. Недавние исследования ученых показали, что эти колонии весьма полиморфны, то есть среди особей существуют некие "роли", или "профессии". Распределение по "профессиям" происходит благодаря разнице характеров и, следовательно, различному поведению зверьков. Более крупные и агрессивные животные становятся защитниками территории, более умные и изобретательные добывают пищу. Обладающие тонким нюхом и хорошей сопротивляемостью организма первые пробуют еду, проверяя ее на наличие отравы. А самые внимательные, юркие и обладающие хорошей памятью выполняют функции разведчиков.

Фото: AP

При этом разведчик должен быть достаточно осторожен (иначе он может попасть в ловушку) и неагрессивен (чтобы не отвлекаться на "разборки" с крысами из других колоний). Судя по всему, на видео как раз запечатлен именно такой разведчик. Он, добросовестно исполняя свои обязанности, забежал на новую для него территорию и принялся исследовать ее на предмет наличия еды и хороших убежищ, что и привело зверька на куртку спящего человека.

Так что, как понимаете, выводы американских журналистов, решивших, будто зверек "метался в панике", оказались ошибочными. Разведчик просто "делал свою работу, такую нужную для его стаи". И на куртку человека его привел вовсе не соответствующий запах тела и желание "попробовать" человека на вкус. В отличие от крыс, которых показывают в голливудских фильмах ужасов, их реальные прототипы вовсе не являются хищниками.

Серые крысы вообще предпочитают растительную диету, хотя могут время от времени питаться падалью, поедать мелких животных и птичьи яйца, а также насекомых. Однако на крупного зверя, такого как человек, они не нападут, тем более в одиночку (если только добьют умирающее животное всей стаей). Правда, и одиночное животное, и стая могут дать отпор агрессору, который в ряде случаев заканчивается весьма плачевно для последнего. Но здесь явно не тот случай, ведь человек спал и на крысу не нападал.

Скорее всего, разведчик взобрался на спящего, чтобы порыться в его карманах. Крысы, которые уже несколько тысяч лет живут рядом с людьми, прекрасно знают, что там можно найти что-нибудь вкусненькое. Однако ему не повезло — мужчина проснулся, и обескураженному разведчику пришлось ретироваться.

Тем не менее, хоть в данном случае никакой агрессии зверек не проявил, проблема городских крыс остается одной из самых болезненных. Этим животным так понравились мегаполисы, что порой их там живет больше, чем людей (например, в семимиллионном Лондоне, по подсчетам ученых, обитает около шестидесяти миллионов крыс). Как было сказано выше, бороться с помощью ядов с ними бесполезно — зверьки привыкают к ним или учатся их избегать.

Численность крыс, обитающих на улицах, достаточно эффективно могут регулировать собаки и кошки, однако в метро эта схема не работает, поскольку четвероногие друзья человека весьма неуютно чувствуют себя в подземелье. В последнее время все чаще обсуждается идея использовать для подземного истребления крыс… домашних хорьков (Mustela putorius). Эти животные прекрасно чувствуют себя под землей, достаточно умны, а, главное, не знают страха.

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Но и здесь есть некоторые сложности. О них "Правде.Ру" рассказала президент клуба любителей хорьков "Феррет центр" Екатерина Мельник:

"Хорьки не боятся находиться в метро, поезда их не пугают, и они достаточно умны. Так что охотиться на крыс в туннелях метро в принципе могли бы. Однако проблема состоит в том, что отправленный на охоту хорек вряд ли вернется обратно. Его невозможно подозвать назад, как, например, собаку. Ну, а населить метро вместо крыс хорьками вряд ли логично, хотя последние, без сомнения, куда более приятны, чем крысы.

Надо сказать, опыт подобных охот у человечества все-таки имеется. Например, в Англии с хорьками охотятся на кроликов. Здесь используются специально обученные охотничьи хорьки, которых научили залезать в нору, добывать кролика, а потом возвращаться обратно. Правда, каким образом это удается, не совсем понятно. Однако если это сработало один раз, то, в принципе, может сработать и в случае с крысами. Главное — разработать систему приманки хорька, следуя которой, он обязательно вернется к хозяину. Можно, например, использовать для этого экскременты животного, которые в данном случае сыграют роль меток, позволяющих хорьку без проблем вернуться домой".

Так что, возможно, в ближайшее время людям все-таки удастся справиться с данной напастью. Зная характер хорьков, которые весьма настойчивы в достижении своей цели, можно с уверенностью сказать, что подземным крысам придется несладко. Главное только — разработать систему обучения хорьков-крысоловов. И тогда — берегитесь, серые разбойники!

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