Почему вредны птичьи кормушки?

Многие жители нашей страны обеспокоены тем, что прошедший недавно ледяной дождь может вызвать "голодомор" среди зимующих птиц, и призывают всех вывешивать кормушки на улицах.

Это говорит о том, что россияне по-прежнему остаются добрыми и чуткими людьми, но, увы, совсем не наблюдательны. Иначе они давно бы поняли, что от кормушек больше вреда, чем пользы.

Ледяной дождь, прошедший во многих регионах Центральной России 25-26 декабря 2010 года, создал удивительные картины природы. Города и поселки превратились в настоящее царство Снежной королевы. Однако это редкое природное явление породило множество проблем: обледенели тротуары и провода; стволы и ветки деревьев, оказавшись внутри ледяного панциря, начали ломаться и падать, круша все на своем пути. В итоге многие россияне остались без электричества, тепла и горячей воды.

Однако не успели городские службы устранить причины, создавшие все эти неудобства, как по интернету распространилась новая тревожная информация. Любители живой природы утверждают, что последствия ледяного дождя могут вызвать настоящий "голодомор" среди зимующих птиц. Они призывают жителей Москвы и Подмосковья помочь пернатым друзьям — в срочном порядке построить для них кормушки.

Причина, по которой птицы должны, по их мнению, массово погибнуть, проста: ледяной панцирь, образовавшийся на ветках деревьев, мешает добраться до висящих на них плодов и семян, а ледяная корка на снегу не позволяет пробиться к корму, лежащему на земле.

Самое интересное — призывы помочь птицам раздавались не только на форумах и в блогах. Подобные воззвания публиковались также на некоторых природоохранных и научных сайтах, например на страничке "Союза охраны птиц России". Но даже эти сообщения были в основном эмоциональны и не содержали серьезных научных аргументов.

Действительно ли "ледяная сказка" может вызвать массовую гибель птиц? Скорее всего, нет. И вот почему. Дело в том, что большинство птиц, обитающих зимой в городах Европейской России, являются кочующими, то есть они не привязаны к какому-то конкретному месту. Поэтому, если в городе им вдруг стало плохо, их тут ничто не удержит — они могут улететь в районы, куда ледяной дождь не добрался.

Кому из пернатых в первую очередь может угрожать голод из-за обледенения ветвей? Снегирям и клестам. Поскольку

первые питаются ягодами рябины,

а вторые — семенами хвойных деревьев.

Однако в последнее время снегири редко прикочевывают в Подмосковье (кстати, в этом году их тоже пока ни видели). А что касается клеста, то его крепкий клюв, как показывают наблюдения, легко справляется даже с полностью замерзшей шишкой.

Трудно приходится

щеглам,

чечеткам,

дроздам,

зеленушкам

и овсянкам —

семена составляют основу их зимнего питания. Однако большинство из вышеперечисленных птиц остаются в Подмосковье только во время очень теплых зим. А поскольку в этом году конец ноября выдался суровым, да и декабрь не баловал теплой погодой, скорее всего, они не задержались в столичном регионе и улетели туда, где потеплей. А щеглы вообще прилетают в Подмосковье только после Нового года.

Корольки,

пищухи,

поползни

и дятлы

тоже не пропадут, поскольку кроме семян они могут еще добывать прячущихся под корой насекомых, а стволы деревьев, как мы видели, не покрылись льдом. Что касается самой большой группы зимующих в столице птиц — разнообразных синиц, то они также не сидят исключительно на растительной диете (в их рационе первое место занимают насекомые). Кроме того, они могут найти еду на помойках и свалках.

Итак, для многих зимующих птиц "ледяная сказка" вовсе не так ужасна, хотя, без сомнения, добычу пищи все-таки затруднит. Но наши пернатые друзья все-таки не первый день живут на планете, и естественный отбор позаботился о том, чтобы они могли выживать при самых разнообразных изменениях условий существования. Не следует забывать, что птицы, в отличие от людей, пережили не один, а четыре ледниковых периода, по сравнению с которыми нынешнее ледяное испытание просто детский утренник.

Что касается призыва сооружать кормушки, то он, конечно же, свидетельствует о том, что наши сограждане остаются по-прежнему чуткими и отзывчивыми людьми. Но, к сожалению, в массе своей — не очень наблюдательными. Иначе они давно бы поняли, кто именно кормится в этом "птичьем общепите", не оставляя другим ни крошки.

Кормушки помогают не тем птицам, которых хочется спасти

По моим наблюдениям, — а я очень люблю в свободное время побродить с биноклем по лесопаркам и зеленым зонам Москвы, — завсегдатаями кормушек являются

вороны,

галки,

голуби

и воробьи,

то есть те птицы, которые, собственно говоря, не нуждаются в подкормке. В разных уголках парка Коломенское и вокруг него каждое утро можно наблюдать одну и ту же сцену — наглые вороны и галки разламывают заново вывешенные кормушки, а ошивающиеся неподалеку голуби и воробьи подбирают упавшие на землю крошки. Подвешенные на тонких ветках птичьи "столовые" эти наглые птицы просто сшибают на землю, а там уже доламывают.

Лично у меня создается впечатление, что эти птицы заранее договариваются о своих действиях, настолько слаженно все происходит. А несчастные

синицы,

щеглы

и прочие воспитанные птицы

испуганно прячутся в ветвях деревьев, не смея приблизиться к пиршеству крылатых разбойников.

Таким образом, вывешивая кормушки, мы невольно поощряем рост численности тех видов птиц, от которых в городе и так скоро будет некуда деться. А ведь голуби и вороны — переносчики опасных заболеваний, например орнитоза (правда, в последнее время его вспышек в Москве и Подмосковье, слава богу, не наблюдалось). Кроме того, вороны могут быть опасны весной, когда их подросшие птенцы выходят из гнезд и начинают самостоятельную жизнь.

Хорошо известно, что некоторое время вороны присматривают за своими слетками. При этом атакуют любого, кто даже нечаянно приблизится к вороненку. Меня самого прошлой весной три раза атаковали эти заботливые родители в разных районах Москвы. А вороний клюв — оружие серьезное, он

и глаз может выбить,

и до сотрясения мозга довести.

Вороны увеличивают свою численность благодаря кормушкам

Получается, что, безбедно пережив зиму с помощью подкормки, к весне вороны не сократят свою численность, которую контролировать, вообще-то, некому: хищные птицы в Москве достаточно редки, а бродячие кошки боятся нападать на здоровых ворон. А значит, атакованных ими людей, собак и кошек из года в год будет все больше.

Ворона и птичья кормушка

Попытки защитить кормушки от

ворон,

галок

и голубей,

как правило, кончаются неудачей, поскольку эти птицы весьма умны и быстро соображают, как обойти препятствие.

Кормушки привлекают внимание и других животных, например крыс (сам видел несколько раз, как эти серые верхолазы успешно проникали в сумерках в "птичью столовую"). А в лесопарках, таких как Лосиный остров, ими пользуются нахальные белки, которые, конечно же, зверьки милые, но тоже в первую очередь думают лишь о себе и способны оставить птиц совсем без подкормки.

В чем польза от птичьих кормушек?

Напрашивается вывод, что реальной пользы от кормушек немного: те, кто нуждается зимой в дополнительной еде, ее так и не получают, а те, кому подкормка, в общем-то, не нужна, присваивают ее целиком и полностью. Таким образом, массовые виды городских птиц, численность которых уже перевалила за все разумные пределы, продолжают ее наращивать, а редкие и малочисленные виды остаются без всякой помощи.

Вот почему массовая акция по развешиванию кормушек реально не улучшит условия проживания зимующих птиц в Москве и других крупных городах. В сельской местности от этого пользы больше, поскольку ворона там не столь многочисленна, однако не следует забывать, что эта птица тоже является кочующей. Поэтому, узнав, что где-то подкармливают птиц, она быстро переместится туда, чтобы стать "королевой кормушек".

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Правда, один из вариантов размещения "птичьих столовых" весьма эффективен — когда кормушки подвешиваются прямо к замкам форточек или к перилам балконов. К таким "кафе" ворона вряд ли приблизится. В отличие от синиц, человека она побаивается. Однако современные евроокна и застекленные балконы не очень для этого приспособлены. Кроме того, голуби, совсем потерявшие страх перед людьми, наведываются туда достаточно регулярно.

Получается, что кормушки — это один из примеров, когда человек пытается вмешаться в естественные природные процессы, не осознавая последствий. В итоге мы сами создаем благоприятные условия для размножения тех животных, которых меньше всего хотим видеть своими соседями. Словом, хотим как лучше, а получается как всегда…

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