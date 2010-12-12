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Автор Антон Евсеев

Найдена планета, покрытая алмазами

Наука » Экология » Космос

Недавно астрономы обнаружили планету, которая в дальнейшем может представлять практическую ценность для человечества. Дело в том, что ее поверхность покрыта не чем-нибудь, а алмазами. О существовании подобных "небесных драгоценностей" ученые подозревали давно, однако лишь сейчас удалось доказать, что они есть на самом деле.

На днях группа британских астрономов с помощью космического телескопа НАСА "Спитцер" обнаружила тепловое излучение, исходящее от планеты, удаленной от нас на 1200 световых лет. Исходя из характеристик "уловленного" излучения, они рассчитали состав атмосферы небесного тела.

Как оказалось, наличие паров воды в атмосфере небесного тела было намного ниже, чем должно быть для планеты, подобной данной, тогда как количество метана в сотни раз превышает теоретически ожидаемое. Таким образом, соотношение элементов углерода и кислорода в атмосфере этой газовой планеты превышает единицу (а должно быть около 0,5), что не укладывается в рамки существующих теорий. Все результаты анализа изложены в статье, опубликованной в журнале Nature.

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Эта "неправильная" планета (кстати, она называется Wasp 12b) — первая из известных, на которой углерода больше, чем кислорода. Она представляет собой газовый гигант, подобный Юпитеру, но, согласно расчетам, тяжелее его в 1,4 раза. Планета вращается вокруг желтого карлика, во многом напоминающего Солнце, и к тому же на малом расстоянии от него. Поскольку большая полуось орбиты составляет лишь около 0,02 а. е. (астрономических единиц), орбитальный период примерно равен 26 ч, а на той стороне планеты, которая постоянно обращена к звезде, температура превышает 2 500 К.

Wasp 12b по большей части состоит из водорода в газообразном состоянии, однако ядро планеты, вероятно, является смесью алмазов, графита и других углеродных структур, возможно жидких. А вот привычных для нас силикатов (соединений кремния) там, судя по всему, дефицит. Интересно еще и то, что в отличие от Юпитера данный гигант не имеет разреженной внешней газовой оболочки, называемой стратосферой.

Фото: AP

Это открытие позволяет предположить, что в нашей Галактике вполне могут быть планеты размером с Землю, обогащенные углеродом. Правда, по своему составу эти планеты совершенно не будут походить на нашу. "Теоретические выкладки показывают, что основу их будут составлять алмазы и графитовые скалы, — говорит ведущий исследователь доктор Никку Мадхусудхан. — Это значит, что в горах огромные массы породы будут состоять из алмазов, их там гораздо больше, чем на Земле".

Кроме того, ученые убеждены, что воды на таких планетах будет немного. Вместо нее на их поверхности будут плескаться океаны, состоящие из богатых углеродом композитов, таких как деготь (если, конечно, температура будет достаточно высока). Интересно, что если на подобных алмазных планетах зародилась бы жизнь (а теоретически это возможно, поскольку основной "строительный материал" для живых организмов, то есть углерод, там имеется в достаточном количестве), то этим инопланетным живым системам пришлось бы проходить этапы эволюции в атмосфере избытка метана и недостатка кислорода.

При этом, скорее всего, они были бы похожи на наших метанотрофных бактерий, которые обитают на болотах или на морском дне рядом с местами выхода этого газа. Эти бактерии терпеть не могут кислорода (для них он смертельный яд) и, следовательно, не могут объединяться в достаточно крупные колонии и тем более создавать многоклеточные организмы (жизнеспособность которых может обеспечить только кислородное дыхание). Так что у землян, которые когда-нибудь прилетят на эти планеты в поисках алмазов, скорее всего, не будет никаких серьезных врагов из местных жителей.

Доктор Мадхусудхан также уверен, что алмазных планет может быть весьма много в нашей Вселенной. "Я убежден в том, что изрядная доля экзопланет, которые мы обнаружили, может быть богата углеродом, и очень интересно мечтать о том, что на таких скалистых планетах песок может быть очень редким сырьем, зато алмазов больше чем достаточно. Но более важный вопрос состоит в том, как такие планеты формировались".

А вот это действительно загадка. До сих пор считалось, что, когда формировались планеты нашей Солнечной системы, в ней было в избытке водного льда. Но в случае Wasp 12b и его другими "алмазными" родственниками все могло быть совсем иначе. Однако почему так произошло, ученые пока не знают.

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Коллеги же по "астрономическому цеху" отметили, что группа доктора Мадхусудхана продемонстрировала в данном случае необычайное мастерство и весьма оригинальный подход. Всех поразила оперативность их работы и, главное, точность проведенных расчетов. "Просто невероятно, что эти ученые положили начало процессу вычленения информации о том, из чего состоят планеты, обращающиеся вокруг других звезд", — так отзывается о работе своих коллег сотрудник Королевской обсерватории в Гринвиче доктор наук Марек Кукула.

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