Мир в труху: рассекречен доклад о ядерном обмене США и России

Тема возможной глобальной ядерной войны в последнее время стала всё более популярной в СМИ, и в экспертном сообществе. Озабочены ей и американские, и наши отечественные аналитики.

К примеру, не так давно вышел в свет американский доклад, в котором говорилось о том, что даже если США нанесут первый ядерный удар, и даже при условии отсутствия ответного удара со стороны России, для всего мира вообще, и для США в частности, наступят "адские времена". Где-то пять миллионов американцев банально умрет от голода в первые годы после такого залпа.

Российские эксперты, Дмитрий Стефанович и Иван Калугин также опубликовали весьма интересный и подробный прогноз об обмене ударами США с Россией, где проанализировали, как первый удар со стороны Штатов, так и со стороны нашей страны, при этом, с привлечением союзников. Для РФ — это Китай, для США — Франция и Британия. Смоделировали они и возможность обмена "вторыми ударами", чтобы уж наверняка. Доклад, кстати, весьма интересный.

Но, если говорить максимально коротко, то "весь мир в труху". То есть и у нас, и у Штатов хватит ядерного оружия чтобы и напасть, и ответить с максимальными последствиями для "встречающей стороны".

В частности, аналитики сообщают про единоразовый обмен ударами: "Моделирование показало, что в сценарии первого удара США и глубокого ответного удара России из строя удастся вывести до 86% российских СЯС "в носителях" и 87% "в условном тоннаже".

"Выживших" сил будет достаточно для нанесения удара по всем основным городам США. Но в целом ситуация стратегически нестабильна. У агрессора более выражено преимущество в "остаточном" потенциале. В связи с этим различные меры по снижению готовности СЯС к удару (de-alerting) могут негативно сказаться на стабильности ситуации.

В противоположной ситуации (в сценарии с первым ударом России) для ответного удара у США остаются 30% от СЯС в "носителях" и 44% в "тоннаже", в основном на ПЛАРБ Огайо".

Что касается обмена "двойными ударами", то эксперты указывают: "Даже если в операции примут участие союзники США по НАТО или, например, Китай на стороне России и если в неядерном оснащении будут применены стратегические вооружения, без радикального изменения баланса сил — развертывания сотен новых ББ, включая маломощные, неядерные и др., — обеспечить надежное поражение СЯС России или США будет невозможно".

Интересно, что в докладе учитывается и критерий "новых" и "обновляемых" вооружений и носителей. Так что данная патовая ситуация — похоже является стратегической и долгосрочной. Однако, отдельно аналитики в своем докладе указывают на фактор новых, гиперзвуковых ракет: "быстрый глобальный удар" и другие подобные программы гиперзвуковых планирующих ББ можно рассматривать как дополнительные атакующие ББ. Влияние таких систем на общий баланс СЯС представляется незначительным, поскольку есть известные ограничения по количеству существующих и планируемых носителей (атомные подводные лодки).

Тем не менее подобные системы в договорах об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) сегодня не учитываются, хотя, по сути, являются таковыми. Эта проблема особенно актуальна в свете дальнейшего сокращения СЯС и де-факто замещения их новыми, нерегулируемыми типами СНВ на тех же носителях".

При это авторы доклада отмечают, что "остается актуальным вопрос о направлениях дальнейшего развития. Очевидно, что даже предметное обсуждение доктрин между военными кругами заинтересованных стран не приведет к полному пониманию недопустимого ущерба.

"Критерии Макнамары/Сахарова" периода холодной войны также были исключительно умозрительными, хотя и можно говорить об их эмпирическом подтверждении, поскольку в этот период обмена ядерными ударами не было. В то же время сохранение стратегической стабильности в текущей ситуации, характеризуемой значительно более низкими количественными показателями СЯС, позволяет задумываться о возможности дальнейших сокращений".

То есть, самым парадоксальным образом нынешняя военная, ядерная "патовая ситуация" позволяет договориться о сокращении ядерного оружия США и России. Но, тут, конечно, начинает играть свою важную роль политический фактор и нынешнее идеологическое противостояние США и РФ.

В общем, что важно понимать из этого масштабного моделирования — столкновение ядерных держав, кто бы ни начал первым, сколько бы ни было ударов, в любом случае приведет к взаимному уничтожению.

И не только непосредственных участников конфликта такого рода. Так или иначе, достанется всему миру. И в целом, когда Путин заявлял, что "как гражданину России, ему мир без России не нужен", он в общем ничего поэтически не гиперболизировал. Потому, что в случае превентивного удара по нашей стране, в итоге, уже через пару часов, особо не будет и всего остального мира. Как отвечал на вопрос "неужели бахнете в ответ?" президент Путин — зачем нам такой мир, если в нем не будет нашей России?

И, кстати, еще через пару лет, когда последние образцы вооружений и носителей уже будут массово в арсеналах — такая картина постъядерного будущего станет еще более реалистичной.

Иными словами, как бы кому не хотелось побряцать оружием — придётся договариваться на языке политики и дипломатии, а совсем не в рамках глобальной войны. Потому, что самоуничтожения не хочет никто.