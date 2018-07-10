Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука и техника
Полезно знать Экология Эврика Непознанное Технологии Чаепития в Академии
Автор Редакция рубрики "Наука"

Мир в труху: рассекречен доклад о ядерном обмене США и России

Наука и техника

Тема возможной глобальной ядерной войны в последнее время стала всё более популярной в СМИ, и в экспертном сообществе. Озабочены ей и американские, и наши отечественные аналитики.

Мир в труху: рассекречен доклад о ядерном обмене США и России. 389298.jpeg

К примеру, не так давно вышел в свет американский доклад, в котором говорилось о том, что даже если США нанесут первый ядерный удар, и даже при условии отсутствия ответного удара со стороны России, для всего мира вообще, и для США в частности, наступят "адские времена". Где-то пять миллионов американцев банально умрет от голода в первые годы после такого залпа.

Российские эксперты, Дмитрий Стефанович и Иван Калугин также опубликовали весьма интересный и подробный прогноз об обмене ударами США с Россией, где проанализировали, как первый удар со стороны Штатов, так и со стороны нашей страны, при этом, с привлечением союзников. Для РФ — это Китай, для США — Франция и Британия. Смоделировали они и возможность обмена "вторыми ударами", чтобы уж наверняка. Доклад, кстати, весьма интересный.

Но, если говорить максимально коротко, то "весь мир в труху". То есть и у нас, и у Штатов хватит ядерного оружия чтобы и напасть, и ответить с максимальными последствиями для "встречающей стороны".

В частности, аналитики сообщают про единоразовый обмен ударами: "Моделирование показало, что в сценарии первого удара США и глубокого ответного удара России из строя удастся вывести до 86% российских СЯС "в носителях" и 87% "в условном тоннаже".

"Выживших" сил будет достаточно для нанесения удара по всем основным городам США. Но в целом ситуация стратегически нестабильна. У агрессора более выражено преимущество в "остаточном" потенциале. В связи с этим различные меры по снижению готовности СЯС к удару (de-alerting) могут негативно сказаться на стабильности ситуации.

В противоположной ситуации (в сценарии с первым ударом России) для ответного удара у США остаются 30% от СЯС в "носителях" и 44% в "тоннаже", в основном на ПЛАРБ Огайо".

Что касается обмена "двойными ударами", то эксперты указывают: "Даже если в операции примут участие союзники США по НАТО или, например, Китай на стороне России и если в неядерном оснащении будут применены стратегические вооружения, без радикального изменения баланса сил — развертывания сотен новых ББ, включая маломощные, неядерные и др., — обеспечить надежное поражение СЯС России или США будет невозможно".

Интересно, что в докладе учитывается и критерий "новых" и "обновляемых" вооружений и носителей. Так что данная патовая ситуация — похоже является стратегической и долгосрочной. Однако, отдельно аналитики в своем докладе указывают на фактор новых, гиперзвуковых ракет: "быстрый глобальный удар" и другие подобные программы гиперзвуковых планирующих ББ можно рассматривать как дополнительные атакующие ББ. Влияние таких систем на общий баланс СЯС представляется незначительным, поскольку есть известные ограничения по количеству существующих и планируемых носителей (атомные подводные лодки).

Тем не менее подобные системы в договорах об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) сегодня не учитываются, хотя, по сути, являются таковыми. Эта проблема особенно актуальна в свете дальнейшего сокращения СЯС и де-факто замещения их новыми, нерегулируемыми типами СНВ на тех же носителях".

При это авторы доклада отмечают, что "остается актуальным вопрос о направлениях дальнейшего развития. Очевидно, что даже предметное обсуждение доктрин между военными кругами заинтересованных стран не приведет к полному пониманию недопустимого ущерба.

"Критерии Макнамары/Сахарова" периода холодной войны также были исключительно умозрительными, хотя и можно говорить об их эмпирическом подтверждении, поскольку в этот период обмена ядерными ударами не было. В то же время сохранение стратегической стабильности в текущей ситуации, характеризуемой значительно более низкими количественными показателями СЯС, позволяет задумываться о возможности дальнейших сокращений".

То есть, самым парадоксальным образом нынешняя военная, ядерная "патовая ситуация" позволяет договориться о сокращении ядерного оружия США и России. Но, тут, конечно, начинает играть свою важную роль политический фактор и нынешнее идеологическое противостояние США и РФ.

В общем, что важно понимать из этого масштабного моделирования — столкновение ядерных держав, кто бы ни начал первым, сколько бы ни было ударов, в любом случае приведет к взаимному уничтожению.

И не только непосредственных участников конфликта такого рода. Так или иначе, достанется всему миру. И в целом, когда Путин заявлял, что "как гражданину России, ему мир без России не нужен", он в общем ничего поэтически не гиперболизировал. Потому, что в случае превентивного удара по нашей стране, в итоге, уже через пару часов, особо не будет и всего остального мира. Как отвечал на вопрос "неужели бахнете в ответ?" президент Путин — зачем нам такой мир, если в нем не будет нашей России?

И, кстати, еще через пару лет, когда последние образцы вооружений и носителей уже будут массово в арсеналах — такая картина постъядерного будущего станет еще более реалистичной.

Иными словами, как бы кому не хотелось побряцать оружием — придётся договариваться на языке политики и дипломатии, а совсем не в рамках глобальной войны. Потому, что самоуничтожения не хочет никто.

Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы СНВ РСМД ядерный удар атомная бомба ядерная война ядерное оружие ядерный чемоданчик баллистические ракеты
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила
Аналитика
В Китае взяли разработчиков вирусных майнинг-программ
Наука и техника
Мир в труху: рассекречен доклад о ядерном обмене США и России
Читательский топ
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Сейчас читают
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Украина
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение Видео 
Профессор Михаил Глубоковский: "Когда лососи идут на нерест..."
Чаепития в Академии
Профессор Михаил Глубоковский: "Когда лососи идут на нерест..."
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище
Политика
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище Видео 
Новости Все >
Российских военных научат бороться с беспилотниками
Зарплаты все: кризис добрался до "зажравшихся" Москвы и Питера
На Украине рассказали о неизбежных потерях в Азовском море
Bloomberg: больше мы не увидим хаоса "девяностых" в России
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье

Человеку необходимы силовые тренировки.

Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Интересные Новости
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Украина
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину

Украинский депутат возмущен публикацией, вышедшей на страницах австрийского издания. Он решил посоветовать, что именно необходимо писать местным журналистам.

Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Партии
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Россия
"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов

По мнению правительства и проправительственных средств массовой информации, повышением пенсионного возраста недовольны кто угодно, только не россияне.

"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Мир
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Спорт
Сборная России победила в Лиге наций
Здравоохранение
"Нет" продаже алкоголя в спальных районах
Дарья Касьянова Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила Дарья Касьянова Василий Амирджанов США предлагают НАТО оплатить их исключительность Василий Амирджанов Соломон Соловьев Секрет комфортного одиночества. Бывает и такое Соломон Соловьев
Комментарии
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Россиян начнут сажать за нелегальный техосмотр "в гараже"
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Фантазии больной головы: эксперт - об употреблении сборной России допинга
Воинствующие гомеопаты пытаются засудить академиков РАН
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Мир
Западу надо стереть хорошее о России

Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.

Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Украина
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Мир
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался