Итальянская классика стала десертом: правильные пропорции обернулись триумфом на семейном столе

Сладкая пицца — это не баловство, а кулинарный расчет. Сегодня на столе привычная итальянская классика в становится десертом. Только правильные пропорции и жесткий контроль температуры в рецепте сделают этот десерт достойным вашего стола.

Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free Готовим вместе

Яблочная пицца: технология и порядок действий

Работа с тестом не терпит суеты. Здесь важен баланс дрожжей и времени. Если хотите получить сдобную выпечку как в пекарне, следите за температурой воды — она должна быть теплой, а не обжигающей.

"Дрожжевое тесто — это живой организм. Если переборщить с сахаром или солью на старте, брожение захлебнется. Важна точность до грамма", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

⏱ Время: 60 мин | 🍽 Порции: 8 Ингредиенты:

Мука пшеничная — 1000 гр

Вода (фильтрованная) — 500 мл

Сахар-песок — 100 гр

Соль поваренная — 5 гр (1 ч. ложка)

Масло растительное (рафинированное) — 100 мл

Дрожжи (свежие) — 50 гр

Яблоки (твердые сорта) — 2 шт

Грецкий орех (ядра) — 30 гр

Изюм (без косточек) — 50 гр

Яблочное пюре — 60 гр

Сахарная пудра — для декора

Инструкция: от замеса до огня

Шаг 1: Активация. Растворите дрожжи в теплой воде с сахаром. Введите муку, соль и масло. Замесите плотное, но эластичное тесто. Дайте ему "отдохнуть" и подняться в теплом месте без сквозняков.

Шаг 2: Формовка. Раскатайте пласт толщиной 5-7 мм. Перенесите на противень. Помните: основа не должна быть слишком тонкой, иначе сок от яблок ее размочит. Это вам не шоколадный торт на сковороде, здесь нужна структура.

"Для фруктовой выпечки лучше использовать пюре с высокой кислотностью. Это создаст необходимый контраст со сладким тестом", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Финишная сборка и колер

Яблоки режьте тонкими слайсами — так они успеют карамелизоваться за 20 минут. Орехи обязательно прокалите на сухой сковороде перед дроблением. Это вытянет эфирные масла и даст аромат.

Шаг 3: Топпинг. Смажьте пласт яблочным пюре. Равномерно распределите дольки яблок, изюм и орехи.

Шаг 4: Термическая обработка. Духовка на 200 градусов. Запекайте 20-25 минут до уверенного золотистого колера краев. Готовую пиццу присыпьте пудрой сразу после выхода из печи.

Параметр Значение Температура выпекания 200°C Толщина раскатки 5-7 мм

При подаче можно добавить шарик мороженого, используя современную ледяную революцию в рецептах. Контраст горячего теста и холодного крема — это база хорошего десерта.

Ответы на популярные вопросы о яблочной пицце

Можно ли заменить живые дрожжи сухими?

Да, используйте пропорцию 1:3. Вместо 50 гр свежих возьмите около 15-17 гр сухих быстродействующих дрожжей.

Какие яблоки лучше подходят для запекания?

Выбирайте твердые кисло-сладкие сорта типа "Гренни Смит" или "Антоновка". Они не превращаются в пюре при высокой температуре.

Нужно ли замачивать изюм?

Обязательно. Залейте его горячей водой на 10 минут, затем обсушите бумажным полотенцем. Это предотвратит его подгорание в духовке.

Как добиться хрустящей корочки у десертной пиццы?

Перед тем как ставить в духовку, сбрызните края теста ледяной водой или смажьте небольшим количеством растительного масла.

Читайте также