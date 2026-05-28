Итальянская классика стала десертом: правильные пропорции обернулись триумфом на семейном столе

Сладкая пицца — это не баловство, а кулинарный расчет. Сегодня на столе привычная итальянская классика в становится десертом. Только правильные пропорции и жесткий контроль температуры в рецепте сделают этот десерт достойным вашего стола.
Работа с тестом не терпит суеты. Здесь важен баланс дрожжей и времени. Если хотите получить сдобную выпечку как в пекарне, следите за температурой воды — она должна быть теплой, а не обжигающей.
"Дрожжевое тесто — это живой организм. Если переборщить с сахаром или солью на старте, брожение захлебнется. Важна точность до грамма", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.
⏱ Время: 60 мин | 🍽 Порции: 8 Ингредиенты:
Шаг 1: Активация. Растворите дрожжи в теплой воде с сахаром. Введите муку, соль и масло. Замесите плотное, но эластичное тесто. Дайте ему "отдохнуть" и подняться в теплом месте без сквозняков.
Шаг 2: Формовка. Раскатайте пласт толщиной 5-7 мм. Перенесите на противень. Помните: основа не должна быть слишком тонкой, иначе сок от яблок ее размочит. Это вам не шоколадный торт на сковороде, здесь нужна структура.
"Для фруктовой выпечки лучше использовать пюре с высокой кислотностью. Это создаст необходимый контраст со сладким тестом", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.
Яблоки режьте тонкими слайсами — так они успеют карамелизоваться за 20 минут. Орехи обязательно прокалите на сухой сковороде перед дроблением. Это вытянет эфирные масла и даст аромат.
Шаг 3: Топпинг. Смажьте пласт яблочным пюре. Равномерно распределите дольки яблок, изюм и орехи.
Шаг 4: Термическая обработка. Духовка на 200 градусов. Запекайте 20-25 минут до уверенного золотистого колера краев. Готовую пиццу присыпьте пудрой сразу после выхода из печи.
|Параметр
|Значение
|Температура выпекания
|200°C
|Толщина раскатки
|5-7 мм
При подаче можно добавить шарик мороженого, используя современную ледяную революцию в рецептах. Контраст горячего теста и холодного крема — это база хорошего десерта.
Да, используйте пропорцию 1:3. Вместо 50 гр свежих возьмите около 15-17 гр сухих быстродействующих дрожжей.
Выбирайте твердые кисло-сладкие сорта типа "Гренни Смит" или "Антоновка". Они не превращаются в пюре при высокой температуре.
Обязательно. Залейте его горячей водой на 10 минут, затем обсушите бумажным полотенцем. Это предотвратит его подгорание в духовке.
Перед тем как ставить в духовку, сбрызните края теста ледяной водой или смажьте небольшим количеством растительного масла.
