Елена Назарова

Майонез в прошлом: этот соус покорит вас вкусом, а состав удивит даже диетолога

Майонез часто становится камнем преткновения для тех, кто следит за качеством продуктов или не готов использовать сырые яйца в домашних заправках. Проблема решается простым составом, который по текстуре и вкусу практически неотличим от классического соуса, но усваивается гораздо легче.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний соус

Технология приготовления на три ингредиента

Создание соуса напоминает сборку конструктора, где каждый элемент отвечает за свою роль. Вместо растительного масла здесь работает мягкий творог, а вместо эмульгатора — плотные вареные желтки. На выходе получается густая масса с выраженным сливочным оттенком.

Ингредиенты

  • 170 г. мягкого творога (жирность 5%).
  • 3 шт. куриных яиц (категория С0).
  • 10 г. горчицы (средней остроты).

Пошаговое приготовление 

Шаг 1: Вареные яйца очистить, отделить желтки. Белки в этом рецепте не пригодятся.

Шаг 2: Желтки размять вилкой до мелкой крошки в глубокой емкости.

Шаг 3: Соединить желточную массу с творогом. Добавить горчицу.

Шаг 4: Тщательно взбить массу погружным блендером до исчезновения крупинок. Творожная основа отлично дополняет овощные сеты. 

"Творог для такого соуса нужно брать обязательно в баночках, пастообразный. Зернистый продукт, даже после долгой работы блендером, может оставить мелкое ощущение песка на языке, что испортит впечатление от блюда", — объяснила специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Важный нюанс: секрет однородности

Тот самый секрет кроется в температуре ингредиентов. Если творог ледяной, а желтки еще теплые, соус может начать расслаиваться. Лучше всего достать молочный продукт из холодильника за 20 минут до начала работы.

Параметр Творожный соус
Основа Молочный белок
Термообработка Безопасен (яйца вареные)

При подаче тяжелых запеченных блюд, таких как картофельный гратен, этот соус станет балансирующим звеном, облегчая общее восприятие ужина.

"Заправка на базе творога — это чистый чит-код для общепита. Она дает ту же вязкость, что и майонез, но позволяет играть со вкусами. Добавьте туда немного зелени, и вы получите соус, который не стыдно подать к ресторанному стейку", — отметил повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

С этим стоит быть аккуратнее: срок хранения домашней заправки невелик. Из-за отсутствия консервантов и уксуса соус живет в холодильнике не более 24 часов. На практике видно, что лучше готовить порцию ровно на один раз.

Мнение профильных специалистов

Для тех, кто ищет нестандартные сочетания, подобная база станет холстом. В нее легко вписать лесные травы или специи.

Такой подход позволяет заменить даже сложные соусы. Например, если в холодильнике нет классических добавок, этот состав вполне заменит соус из крапивы или базилика в качестве намазки на хлеб. А если хочется чего-то более сытного, соус отлично гармонирует с блюдами вроде японского омлета оякодон, добавляя ему кремовости.

Ответы на популярные вопросы о соусах

Можно ли использовать обезжиренный творог?

Не рекомендуется. Без жиров текстура будет слишком водянистой и кислой. Оптимальный вариант — от 5% до 9% жирности.

Чем заменить горчицу, если нельзя острое?

Подойдет лимонный сок или пара капель яблочного уксуса. Это создаст необходимую кислую среду для баланса вкуса.

Нужно ли добавлять соль?

В твороге и яйцах уже есть природные соли. Лучше сначала взбить массу, попробовать и только потом солить по вкусу.

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы соусы рецепты кулинария здоровое питание правильное питание
