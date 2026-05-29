Елена Назарова

Нежнее не бывает: сочный рулет с курицей и сулугуни станет вашим любимым обедом

Еда

Когда времени на полноценный обед нет, выручает замороженное тесто и несколько базовых продуктов. Приготовление сытного рулета с курицей и сулугуни не требует навыков кондитера или сложной подготовки. Главное — правильно собрать ингредиенты, чтобы начинка осталась сочной, а оболочка — хрустящей.

Слоеный пирог с курицей
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Технология сборки и баланс вкуса

Для создания плотной текстуры важно подготовить мясо. Куриное филе лучше нарезать тонкими слайсами или слегка отбить. Это гарантирует, что птица успеет дойти до готовности одновременно с тестом. Чтобы основа не размокла от мясного сока, некоторые кулинары предпочитают предварительно обжаривать куски на сильном огне в течение двух минут.

Тот самый секрет заключается в нарезке сулугуни. Сыр стоит резать длинными брусочками и укладывать в самый центр. При плавлении он свяжет мясо и овощи в единую массу

Температурный режим и время выдержки

Духовку необходимо прогреть до 180 градусов заранее. Если поставить рулет в холодный шкаф, масло в тесте начнет таять раньше, чем схватится каркас, и выпечка потеряет объем

"Если рулет начинает быстро темнеть сверху, но внутри еще сыроват, накройте его фольгой. Это позволит курице пропечься, не сжигая кунжут", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Готовое блюдо должно постоять пять минут на решетке. Это критическое время, за которое соки внутри распределяются равномерно. Если разрезать рулет сразу, сыр и сок вытекут на доску. Важно помнить, что любая домашняя выпечка — будь то мясо в тесте или классический десерт, когда достается старая орешница — требует терпения на финальном этапе.

Ингредиент Количество
Слоеное тесто 400 г
Куриное филе 200 г
Сыр сулугуни 50 г
Маринованные огурцы 2-3 шт.

"Для работы со слоеным тестом используйте только острый нож. Тупое лезвие сминает края, "склеивая" слои между собой, из-за чего края рулета не поднимутся", — уточнила ресторатор Виктория Лапшина.

Ответы на популярные вопросы о выпечке из слоеного теста

Нужно ли размораживать тесто до конца?

Да, тесто должно быть пластичным. Если оно будет слишком холодным, при плетении косички появятся микротрещины, через которые вытечет сыр.

Чем можно заменить сулугуни?

Подойдет моцарелла для пиццы или любой полутвердый сыр, который хорошо плавится. Обычный творог не даст нужной тягучести.

Как добиться золотистого цвета без яиц?

Поверхность можно смазать крепкой чайной заваркой или молоком, смешанным с щепоткой сахара. Это обеспечит колеровку не хуже желтка.

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, ресторатор Виктория Лапшина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
