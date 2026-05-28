Елена Назарова

Грузинский завтрак за 15 минут: тонкости приготовления настоящей яичницы чижи-бижи

Чижи-бижи — это не просто завтрак, это кавказская технология выживания в мире скучных омлетов. Здесь правит бал реакция Майяра и баланс кислотности. Если вы привыкли кидать яйца на сухую сковородку, забудьте. В этом блюде яйцо — лишь финальный аккорд в мощной овощной базе. Основа успеха: правильная экстракция ароматов из специй и ювелирная работа с температурой. Никакой спешки, иначе получите резиновую яичницу вместо шедевра.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Рецепт кавказского чижи-бижи

Забудьте про "на глаз". Чтобы соус обволакивал каждое яйцо, соблюдайте пропорции. Это геометрия вкуса, где кислинка томатов гасится сливочностью масла.

Время: 20 мин. Порции: 2
Ингредиенты:

  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Помидоры спелые — 500 г
  • Лук репчатый — 150 г (1 крупная шт.)
  • Чеснок свежий — 2 зубчика
  • Масло сливочное 82,5% — 20 г
  • Масло растительное рафинированное — 15 мл.
  • Кинза и петрушка — по 15 г
  • Хмели-сунели — 5 г
  • Паприка копченая — 3 г
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

"Главная ошибка — использовать недозрелые "пластиковые" помидоры. Если нет грунтовых, возьмите консервированные в собственном соку, иначе баланс сахара и кислоты будет нарушен", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Технология приготовления соуса

  1. Шинкуем лук полукольцами. Настаиваю: используйте смесь масел. Растительное не даст сливочному гореть, а сливочное подарит соусу ресторанный глянец. Томим лук до прозрачности.
  2. Добавляем чеснок и специи. Важно: хмели-сунели и паприка должны "раскрыться" в горячем жиру 30 секунд. Это база аромата.
  3. Режем помидоры кубиком, отправляем к луку. Тушим до состояния густой эмульсии. Соус должен стать единым целым, а не набором овощей. Если томаты суховаты, добавьте 30 мл горячей воды.
Параметр Идеальный результат
Текстура соуса Густая, маслянистая, без лишней влаги
Состояние лука Мягкий, карамелизованный, не хрустит

Как не переварить белок

Когда соус "пыхтит", делаем лунки. Вбиваем яйца аккуратно, чтобы не повредить желток. Это вам не китайский томатный суп, где яйца превращают в нити. Здесь нужна форма.

"Работайте на минимальном огне. Как только белок стал матовым, снимайте сковороду с плиты. Остаточное тепло доварит блюдо за минуту, сохранив желток жидким", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Снимаем с огня и засыпаем зеленью. Кинза — это не рекомендация, это закон. Без нее чижи-бижи превращается в обычную яичницу. Подавать строго в сковороде. Рядом должен лежать горячий лаваш или хлеб, созданный по технологии профессиональной обжарки.

Ответы на популярные вопросы о чижи-бижи

Можно ли использовать томатную пасту вместо помидоров?

Только в крайнем случае как усилитель цвета. Паста не даст той текстуры и свежей кислинки, которую обеспечивают свежие плоды. Если помидоры бледные, добавьте ложку пасты, предварительно обжарив ее с луком.

Нужно ли снимать кожицу с помидоров?

Профессиональный подход требует бланшировки. Сделайте надрез крестом, ошпарьте кипятком и снимите кожицу. Это сделает структуру соуса идеальной, без жестких "тряпочек" в тарелке.

Какие специи можно добавить кроме хмели-сунели?

Подойдет уцхо-сунели для орехового послевкусия или щепотка сванской соли. Главное — не перебить аромат свежей кинзы, которая добавляется в самом конце.

Почему желток должен оставаться жидким?

В этом суть блюда. Жидкий желток при смешивании с томатным соусом образует кремовую массу, которую так вкусно собирать куском хлеба. Переваренный желток убьет всю эстетику завтрака.

Секрет Шефа: Чтобы соус стал по-настоящему бархатистым, добавьте в него щепотку сахара. Это выровняет кислоту томатов и сделает вкус объемным, как в лучших ресторанах Тбилиси.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
